Tenía 26 años, un carácter bastante sensible y era primeriza en el mundo de la televisión. Lorna Cepeda hizo una larga cola para ser elegida en el elenco de la telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea” de 1990. Hoy, ya con 50 años, la actriz que dio vida a la icónica “peliteñida”, como es conocida la vanidosa secretaria de Ecomoda, Patricia Fernández, ha experimentado diversos roles en el cine, el teatro, el stand up comedy y el “streaming” en los últimos años, desde el éxito de la cadena RCN que impulsó su carrera.

México, Alemania, Brasil, China, España, Estados Unidos, Rusia, entre otras producciones internacionales, imitaron el elenco colombiano de los años 90 en varias secuelas con el idioma de cada región, pero ese toque personal exótico y atractivo alcanzado por Lorna Cepeda está reservado para ella. Esa singularidad la llevó a recibir el Premio TVyNovelas a Mejor Actriz de Reparto por “Yo soy Betty, la fea”. Aún después de 20 años de terminar su emisión al aire, Cepeda no arrepiente de cambiar el modelaje y la Psicología para convertirse en actriz, y tampoco de ser una mujer positiva, a pesar de las duras caídas que le ha tocado vivir tras el final de la novela.

- Después del divorcio con tu exmanager, Eduardo Paz, “Yo soy Betty, la fea” te salvó la vida. Trabajar sin manager fue como empezar tu carrera de cero al no tener mayores contactos, y de alguna forma, la telenovela colombiana reforzó tu imagen. ¿Fue esa la época más dura de tu vida?

Pues he tenido muchos momentos duros en mi vida, que me hicieron reflexionar muchísimo. Obvio, mi separación fue muy dura, la muerte de mi mamá también, y eso lo contaba en “Compartiendo Sabiduría”, el programa de Tottus por Youtube, para que las mujeres lo sepan y sientan que no están solas, que a todo ser humano le pasa alguna cosa. La vida trae sus rollos y uno en lo posible tiene que salir adelante bien, fuerte, positivo. Si uno pasa por pruebas, finalmente vas a salir bien y más fuerte. Suena como cliché, pero es así. Sales más fuerte, más tranquilo. Dices: ‘ya pasé esto, no fue tan grave ni tan difícil’. Momentos difíciles que me ha tocado superar gracias a Dios y a la fe que tengo. Es mucho más fácil pasar un dolor con Dios, que sin Dios.

Lorna Cepeda (Marcela) y Natalia Ramírez (Patricia Fernández) son buenas amigas desde el final de la telenovela colombiana en 2001. (Foto: RCN Televisión)

- En el programa de Tottus, hablas mucho de la resiliencia. Es curioso, porque el personaje de Patricia Fernández también tuvo que afrontar momentos duros, el principal, su divorcio, al igual que tú. ¿Crees que ella fue resiliente?

Resiliencia es la capacidad de poder salir adelante ante las adversidades, no dejar destruirse. Obviamente, si vemos los objetivos y tratamos de encontrar las habilidades necesarias, esperemos que sean habilidades inteligentes. En el caso de “la peliteñida”, digamos que ella sí era resiliente, pero las habilidades que tenía no eran muy inteligentes que digamos. Ella, en su forma desesperada de poder salir adelante, se le pegaba a la amiga, a Marcela, a que le prestara plata. Todo el mundo le prestaba. Le parecía terrible agarrar un bus. Quería conseguir un marido millonario, a ver si así podía salir adelante. Y en medio de todo, era una mujer muy resiliente. Estaba mal enfocada, digamos, pero era una mujer que hizo de todo para poder salir adelante. Mucha gente pasa por situaciones y se deja guiar por estos temas sociales, y resulta que hay gente que tiene plata y gente que no, hay gente que cae en desgracia monetaria, y gente tan hueca, bueno, no digamos hueca, no, sino que han estado acostumbrados a un estilo de vida, y ahora no tenerlo, se le dificulta. Tratan de aparentar. He conocido personas así desafortunadamente. Entonces, hay muchas personas con el personaje de Patricia, que son sombra y luz. A mí me gusta ver en medio de todas las sombras, algo positivo, y es que el público aprenda que lo más importante es uno mismo y la capacidad de poder salir adelante ante las adversidades, a aceptar las situaciones que se presenten y no dejarse destruir, sino amoldarse hasta el punto de poder sacar una luz entre tanta sombra.

- A veces, es muy fácil percibir positiva o negativamente a una persona por el lugar de donde viene, lo que viste, con quienes se junta, en fin. Me ha pasado. En tu caso, ¿alguna vez te has sentido estereotipada por ser el rostro de un personaje que por lo menos está hecha con unos 10 estereotipos encima?

¡Por supuesto! ¡Claro que sí! En medio de todo, muchos de los productores querían que yo solo hiciera comedia. Es un esterotipo también, sabes… porque yo soy actriz, yo también puedo hacer drama. De hecho, creo que me va mejor en el drama que en la comedia. La gente no lo sabe. Gente que me ha visto en partes dramáticas a lo mejor pensará que me va bien en el drama, pero, claro, ese es un estereotipo, o en el de la rubia. Mi show unipersonal, “Naturalmente rubia”, es justamente de los esterotipos que se presentan solo por tener un color de cabello. Imagínate, o sea la gente no sabe ni si quiera qué es lo que estás pasando, si en verdad eres así, o si eres creída o no. Las personas a veces juzgan de una vez sin siquiera conocerte. Es absurdo, pero es así. Nosotros inmediatamente sabemos algo de una persona e inmediatamente traemos todos los estereotipos a nuestra mente, y la juzgamos de una vez, sin conocerla, sin saber qué le pasa a esa persona.

- ¿Cómo has afrontado la fama que trajo el eterno personaje de Patricia Fernandez, “la peliteñida”?

Cuando hice “Yo soy Betty, la fea” en el año 1999 hasta el 2001, recién estaba empezando mis pinitos. Estaba empezando apenas mi carrera, entonces no tenía mucha noción de lo que iba ser esta bendita locura, como yo le llamo. Después de haber hecho la telenovela y ver cómo la gente se identificaba con cada personaje, ver ese cariño, todo me pareció absolutamente maravilloso. Viví muy bien este viaje, por supuesto que “Yo soy Betty, la fea” me cambió la carrera por el resto de mi vida. Estoy absolutamente agradecida y sorprendida, porque después de tanto tiempo, volver… O sea, después de haber hecho una carrera, de estar en otros países trabajando, haciendo un montón de proyectos y todo, y de repente vuelven y la ponen, y es un hit. Es algo que tengo que agradecer, porque me encanta que las nuevas generaciones, de la gente que quiere a “Yo soy Betty, la fea”, sean chiquitos, niños, adolescentes. De generación en generación, la van viendo y eso me hace sentir absolutamente afortunada por haber estado en ese proyecto. Sí, me cambió absolutamente la vida. He tratado de manejar mi carrera con todo el agradecimiento que he podido, y he tratado de aprovechar todas esas oportunidades que vinieron después de haber hecho “Yo soy Betty, la fea”. Es algo que me tiene absolutamente sorprendida y agradecida.

