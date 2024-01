Empieza la temporada de premios en la industria de Hollywood. La 81ª edición de los Globos de Oro 2024 es la primera competencia más importante del año en el mundo del cine y la TV. Estos se llevarán a cabo en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. Algunos ‘cinéfilos’ y ‘seriéfilos’ verán el programa por televisión con cable, pero quienes deseen disfrutar de la ceremonia desde la comodidad de su hogar, también pueden ingresar por plataformas de streaming.

En total, hay 27 categorías en la competencia. Las películas y programas de televisión con mejor taquilla y opiniones de la crítica se suman a la lista de nominados. Este 2024, la competencia anunció que el rango de títulos en el concurso se expandía de cinco a seis nominaciones. Por su parte, las categorías también crecieron con dos nuevas, “Logros cinematográficos y de taquilla en películas” y “Mejor interpretación en comedia stand-up en televisión”.

La serie de HBO Max "The Last Of Us" está nominada a Mejor serie de drama; el protagonista Pedro Pascal a Mejor actor de una serie de drama; y la actriz Bella Ramsey a Mejor actriz en una serie de drama, en los Globos de Oro 2024.

¿Cuándo son los Globos de Oro 2024?

Los Globos de Oro nacieron en 1944 y recién tuvieron una gala digna en el año siguiente. Con el paso del tiempo, la competencia ha crecido y trastabillado de muchas formas, pero sigue vigente en la época del streaming. La ‘fiesta del cine y la televisión’, como suelen llamarla, se trasmitirá el domingo 7 de enero.

El público podrá ver los Globos de Oro 2024 por TNT en Perú (Cable Perú, canal 59; Claro Perú, canal 22; Movistar Perú, canal 102). En tanto, quienes deseen verlo mediante el dispositivo inteligente de su preferencia, podrá hacerlo por la aplicación de CBS y Paramount+ en Estados Unidos, y HBO Max en Perú.

¿Cómo ver en streaming los Globos de Oro 2024?

La ceremonia durará tres horas y se podrá ver mediante este link en HBO Max. En la competencia, se seleccionaron algunas de las proezas del año, películas como “Barbie” o “Maestro” y series como “The Last of Us” y “Succession”, entre otros nominados, así que será un duelo reñido. Una pelea de premios interesante de ver.

"Succession" es una serie de HBO que ganó el Globo de Oro 2022 a Mejor serie de drama. Jeremy Strong obtuvo el galardón de la competencia a Mejor actor principal en una serie de televisión de drama, y Sarah Snook se lo llevó a Mejor actriz secundaria en una serie, miniserie o película para televisión. En la ceremonia de 2024, el título y su elenco compiten en nueve categorías. (Foto: HBO Max)

Nominados a los Globos de Oro 2024

Las categorías más importantes de los Globos de Oro son Mejor película de drama y Mejor película de comedia o musical; así como Mejor serie de televisión de drama y Mejor serie de comedia o musical.

Los títulos de la categoría Mejor película de drama son “Anatomía de una caída”, “Killers of the Flower Moon”, “Past Lives”, “The Zone of Interest”, “Maestro” y “Oppenheimer”. Por su parte, la lista de nominadas a Mejor programa de televisión (serie) de drama son “1923″, “Succession”, “The Crown”, “The Diplomat”, “The Last of Us”, “The Morning Show”.

En la nueva categoría de “Mejor actuación en comedia stand-up en televisión”, se encuentran “Amy Schumer: contacto de emergencia”, “Chris Rock: indignación selectiva”, “Ricky Gervais: Armagedón”, “Sarah Silverman: alguien a quien amas”, “Trevor Noah: ¿Dónde estaba yo?” y “Wanda Sykes: soy una animadora”.

Para ver la lista completa de las películas y las series nominadas a las categorías de los Globos de Oro 2024 ingresa a la siguiente nota aquí.