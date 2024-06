La segunda temporada de “House of the Dragon” continúa avanzando a pasos acelerados. Ya nos ha traído a nuevos personajes y a la vez presentado la muerte de varios que fueron parte de la primera entrega. Y ya tenemos un avance de lo que será el próximo episodio.

Como se recuerda, “House of the Dragon” estrenó su segunda temporada el 16 de junio. De momento, se han estrenado dos episodio: “A Son for a Son” (”Un hijo por un hijo”) y “Rhaenyra the Cruel” (”Rhaenyra, la cruel).

La temporada actual contará con 8 capítulos. Aquí los detalles para no perderte del nuevo episodio.

Tráiler del tercer capítulo

“House of the Dragon” estrenará su episodio 2x03 -que, de momento, no tiene título oficial- el domingo 30 de junio. El avance liberado por Max muestra al rey en el trono, Aegon II, decidido a iniciar la guerra. Mientras tanto, Daemon trama algo por su cuenta y ambos bandos, tanto el consejo negro como el consejo verde, empiezan a fortalecerse con dragones.

¿Cuándo se estrena el episodio 3 de “House of the Dragon 2″?

El tercer capítulo de “House of the Dragon 2″ se estrenará el domingo 30 de junio en los siguientes horarios:

Chile, Venezuela, Bolivia: 21 horas.

Uruguay, Argentina, Paraguay: 22 horas

México: 19 horas.

Perú, Ecuador, Colombia: 20 horas.

En streaming, el episodio se puede ver por Max en este link oficial y por DGo en este link oficial. Ambos servicios tienen costo de suscripción. El estreno en televisión y en streaming es en simultáneo.

¿Qué pasó en los capítulos 1 y 2 de “House of the Dragon”?

“House of the Dragon” volvió el 16 de junio del 2024 y comenzó con el viaje del príncipe Jacaerys ‘Jace’ Velaryon al Norte para buscar un aliado, allí consigue el apoyo de Lord Cregan Stark. Pero las buenas noticias de los aliados conseguidos por ‘Jace’ contrastan cuando llega a casa y se entera de la muerte del Príncipe Lucerys.

Enfurecida por la muerte de su heredero, Rhaenyra le ordena a Daemon ir por Aemond. Pero al no encontrarlo, los enviados de Daemon, el dúo de asesinos Sangre y Queso, van por Jaehaerys Targaryen. Sangre y Queso no pueden encontrar a Aemond, pero sí a la Reina Helaena y sus dos hijos. Matan al pequeño Jaehaerys.

En el segundo episodio, tras la muerte del niño, Aegon II manda a colgar a todos los caza ratas, también ejecuta a uno de los enviados de Daemon. Mientras tanto, Rhaenyra toma distancia de Daemon por haberla perjudicado con su accionar.

Aegon II también toma decisiones y cambia de mano del rey: se aparta de su abuelo Otto Hightower y nombra a Criston Cole. Este decide enviar a Sir Arryk a matar a Rhaenhyra haciéndose pasar por su hermano gemelo Sir Erryk. Pero el plan falla y ambos terminan muertos sin lograr terminar con Rhaenyra.

