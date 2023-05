Luego de cuatro temporadas, el próximo domingo 28 de mayo, llegará a su fin la aclamada serie de HBO Max “HBO Max”. La trama que sigue la pelea interna por la herencia de Logan Roy mostrará su desenlace. Pero, sin duda, una de las actuaciones que más impactó al público, durante la transmisión del penúltimo episodio el pasado 21 de mayo, fue la de Kieran Culkin.

El actor que da vida a Roman Roy, el hijo de Logan, se subió al estrado para hablar sobre su fallecido padre. Pese a las emociones provocadas en los seguidores de la serie, el intérprete confesó que dicha escena no había sido ensayada.

¿Por qué Kieran Culkin no ensayó su discurso en el funeral?

Advertencia: Si no quieres saber qué sucedió en el noveno capítulo de “Succession”, no sigas leyendo

Después del fallecimiento de Logan Roy (Brian Cox), sus hijos se encuentran enfrascados en una pelea por ver quién se queda como el CEO de Waystar Royco. Es así que llegamos al noveno episodio, emitido el último domingo 21 de mayo, donde se mostró el funeral al padre de la familia.

El personaje de Roman (Kieran Culkin) se mostró afectado por la pérdida durante el capítulo y subió al estrado para brindar unas palabras en honor a su padre; pero no lo logró. Se derrumbó de inmediato y el discurso lo tuvo que decir Kendall (Jeremy Strong).

Pero, en entrevista con Vanity Fair, el actor Kieran Culkin confesó que le pidió al guionista Jesse Armstrong saber qué iba a pasarle a su personaje Roman, a diferencia de temporadas anteriores donde había preferido no saber hasta tener el guion en las manos. Cuando supo de esta escena en el funeral de su padre en la ficción, decidió no ensayarla antes del rodaje.

“No lo ensayamos y realmente no quería ensayarlo, ni siquiera en el sofá la noche anterior. Simplemente miré vagamente las líneas y dije: ´No quiero mirar esto. No quiero planear o pensar en cómo va a suceder esto´. Lo cual también fue aterrador, porque no sé si puedo hacer esas cosas”, aclaró.

Mira el tráiler del último episodio de “Succession 4″

¿A qué hora se estrena el último episodio de “Succession 4″?

El capítulo final de la cuarta temporada de “Succession” se estrena el domingo 28 de mayo a las 9 p.m (hora del Este) / 8 p.m. (hora del Centro) en HBO y HBO Max. En Perú, también se podrá ver a partir de las 8 p.m.

¿Cuánto durará el último capítulo de “Succession 4″?

Los episodios de la cuarta temporada de “Succession″ han tenido una duración de entre 58 y 76 minutos. Sin embargo, la producción dio a conocer que el capítulo final, que se estrenará este 28 de mayo, durará una hora y media (90 minutos).

Guía de episodios de “Succession 4″

Título Fecha de estreno Duración Capítulo 1: “The Munsters” 26 de marzo de 2023 60 minutos Capítulo 2: “Rehearsal” 2 de abril de 2023 58 minutos Capítulo 3: “Willing to Wait” 9 de abril de 2023 62 minutos Capítulo 4: “The Big Bank Withdrawal” 16 de abril de 2023 59 minutos Capítulo 5: “Killing Time” 23 de abril de 2023 60 minutos Capítulo 6: “Living+” 30 de abril de 2023 62 minutos Capítulo 7: “Tailgate Party” 7 de mayo de 2023 62 minutos Capítulo 8: “America Decides” 14 de mayo de 2023 67 minutos Capítulo 9: “Church and State” 21 de mayo de 2023 76 minutos Capítulo 10: “With open eyes” 28 de mayo de 2023 90 minutos

/ Graeme Hunter

¿De qué trata “Succession 4″?

Creada por Jesse Armstrong, “Succession” explora temas de poder y la dinámica familiar a través de los ojos del patriarca Logan Roy (Brian Cox) y sus cuatro hijos, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) y Connor (Alan Ruck). En la cuarta y última temporada, la venta del conglomerado de medios Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson está cada vez más cerca.

Mira el tráiler oficial de “Succession 4″

¿Quiénes integran el elenco de “Succession 4”?

La serie “Succession” tiene como protagonista a Brian Cox en el personaje de Logan Roy. La serie televisiva también tiene dentro de su elenco a Jeremy Strong y Sarah Snook.

Estos son los integrantes del cast de “Succession 4″

Brian Cox como Logan Roy

Jeremy Strong como Kendall

Sarah Snook como Siobhan

Kieran Culkin como Roman

Alan Ruck como Connor

Nicholas Braun como Greg

Hiam Abbass como Marcia

