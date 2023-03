Jenna Ortega sorprendió al mundo con su interpretación de la hija de la familia Adamms en “Merlina”, la serie de Netflix. Y aunque la producción fue un éxito y una de las más vistas del 2022 en la plataforma, el trabajo en el set se habría complicado por el guion que, según refirió la actriz, “no tenía ningún sentido para su personaje”.

La intérprete confesó, además, que “Merlina” no es “el tipo de serie que vería” y el rodaje le significó desafíos a los que no se había presentado antes. También aseguró que no es un proyecto del que se siente orgullosa.

En ese sentido, enfatizó que, si bien usualmente no puede ver las grabaciones de sus escenas, al final del día puede llegar a casa y decir “la escena que filmamos hoy se sintió bien”. En el caso de “Merlina”, no sintió eso. “No hubo una escena en la que fuera a mi casa y dijera ‘ok, eso debería estar bien’”, confesó en el podcast Armchair Expert.

“Ahora mucha gente me conoce (por ‘Merlina’). No es mi momento de mayor orgullo internamente, lo que creo que también agrega un nivel adicional de inseguridad y estrés, porque es como que ahora finalmente recibo estas ofertas, pero no quiero ser conocido específicamente por eso”, puntualizó la actriz.

(Foto: Netflix)

Asimismo, Jenna Ortega aseguró que cuando hizo su audición para la serie de Netflix, pensó que la trama tendría un tono más oscuro; aunque, aún no había tenido oportunidad de leer todos los guiones. “Todo lo que hace, todo lo que tenía que interpretar, no tenía ningún sentido para el personaje. Estar en un triángulo amoroso no tenía sentido. Había una línea sobre un vestido que tiene que usar para un baile de la escuela y dije: ‘Oh, Dios mío, me encanta’... Ay, no puedo creer que haya dicho eso, literalmente me odio a mí misma. Y tuve que decir ‘no’”, refirió.

Una vez que accedió a la historia completa, trató de que la serie no pierda el rumbo y cambió sus líneas; aunque esto la hizo ver “poco profesional”. “El supervisor de guiones pensó que iba con algo y luego tendría que sentarme con los escritores y ellos dirían ‘Espera, ¿qué pasó con esta escena?’ Y tendría que pasar y explicar por qué no podía hacer ciertas cosas”, dijo.

Por otro lado, la también protagonista de “Scream VI” refirió que empezó a sentirse “como una valla publicitaria” desde el estreno de la serie “Merlina”. “Hay una parte de mí que casi se siente como si hubiera sucumbido a esta versión comercial y como que me di por vencida en mis propios intereses personales”, agregó.

(Foto: Netflix)

Pese al aparente conflicto entre la actriz y la producción, Netflix ha confirmado la segunda temporada de “Merlina”. ¿Esta se convertiría, entonces, en la última entrega de la historia?

¿De qué trata “Merlina”?

El gigante del streaming Netflix compartió la sinopsis oficial de “Merlina” y refirió que es “un misterio intrigante con un tono sobrenatural que muestra a Merlina Addams en sus años como estudiante de la Academia Nevermore”.

“Merlina debe dominar su habilidad psíquica incipiente, frustrar una monstruosa ola de asesinatos que aterroriza la ciudad y resolver el misterio paranormal que involucró a sus padres hace 25 años…todo mientras lidia con sus complicadas relaciones en Nevermore”, completa la sinopsis.

(Foto: Netflix)

Mira el tráiler de “Merlina”

