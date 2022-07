El VOLUMEN 2 de la cuarta temporada de “Stranger Things” se estrenó en Netflix el 1 de julio y para muchos fans, ha sido una de las mejores entregas después de la temporada 1. El origen de Vecna como las conexiones con el lado oscuro que han acechado a los protagonistas de Hawkins desde el primer episodio han sido aclaradas pero también se ha dejado el camino abierto a lo que se espera sea una gran lucha de Eleven y sus amigos en contra del mal. Esto lo veremos en la quinta y última parte, aún sin rodarse.

Los hermanos Duffer, creados de la serie, han dicho que no tendremos que esperar tres años para ver la temporada 5 (el tiempo que transcurrió entre el estreno de la tercera y la cuarta temporada) Sin embargo, hasta el momento, solo hay un boceto de guion de lo que veremos en el gran desenlace, lo que hace creernos que la nueva entrega llegará recién en el 2024.

Mientras tanto, no queda más que disfrutar de los grandes momentos que nos dejó la cuarta temporada, de los cuales elegimos cinco.

MOMENTO 1 El discurso de Will sobre "ser diferente"



Hacia el minuto 15 del capítulo de la cuarta temporada de “Stranger Things”, Will (Noah Schnapp) junto a Mike Wheeler (Finn Wolfhard) y Jonathan (Charlie Heaton) y Argyle (Eduardo Franco) se dirigen a ayudar a Eleven.

Durante el camino, los dos mejores amigos sentados en la parte de atrás del camión de pizza de Argyle. En la escena, Mike está inseguro del amor de Eleven y le dice a Will: “¿Qué tal si después de que pase todo, ella ya no lo necesita?” A lo que Will le responde: “¿Temes perderla? ¿Puedo enseñarte algo?”. Y le muestra un dibujo en el que inspirados en “Calabozos y Dragones”, Mike lidera una gran lucha.

“Ves cómo eres nuestro líder, guías al grupo entero. Nos inspiras. ¿Y ves que tiene tu escudo de armas? Es un corazón. Es un símbolo, obvio pero es lo que mantiene junto a este grupo, el corazón. Sobre todo para Eleven, en estos meses ella ha estado tan perdida sin ti y es que es tan diferente a otras personas. Y cuando eres diferente, a veces sientes que eres un error. Pero contigo ella no siente que es un error... Se siente mejor por ser diferente y eso le da la valentía para seguir luchando”, le dice.

Segundos después, Will gira hacia la ventana del auto y llora disimuladamente mientras su hermano lo ve por el espejo retrovisor.

MOMENTO 2 La charla entre entre Will y su hermano Jonathan



En el capítulo 9 de la serie, Jonathan, a solas con Will, le recuerda a su hermano la vez que tenía un LEGO atorado en su nariz y lo aterrado que se sintió. “Eso fue una cirugía, hasta tuve que usar unas pinzas para sacar la pieza”, le dijo. La intención de Jonathan era que así como en el pasado, en el que el menor de los hermanos siempre acudía al mayor cuando estaba en problemas, ahora también lo haga.

“La verdad es que extraño hablar contigo y creo que ahora mismo, tenemos que hablar más que nunca porque las cosas son muy complicadas que el LEGO en la nariz y yo no quiero que olvides que estoy aquí y siempre voy a estar aquí, pase lo que pase, porque eres mi hermano y te amo.

MOMENTO 3 El solo de Metallica de Eddie



Ya en el minuto 48 del noveno episodio, en el Upside Down, Eddie junto a Dustin, lucha contra los ‘Demobats’ de Vecna. Y en una escena que ha quedado para el recuerdo, el personaje interpretado por Joseph Quinn, intenta distraer a los demoníacos animales con el fin de que Nancy, Steve y Robin puedan llegar a ‘Creel House’ para enfrentar a Vecna.

A Eddie, no se le ocurre mejor solución que tocar con la guitarra “Master of Puppets” de Metallica.





“Todavía estábamos bastante sumidos en la agonía de la pandemia y todavía daba un poco de miedo. Recuerdo que había una atmósfera realmente encantadora en el set, porque se sentía como la primera vez que el equipo y yo habíamos estado en un entorno donde se tocaba música en vivo y fue muy divertido y todos estaban muy emocionados de estar allí”, dijo Quinn en entrevista a Film.

“La escala fue simplemente hilarante. Teníamos estas tomas de drones y estábamos interpretando ‘Master of Puppets’ en Upside Down. Eso no sucede todos los días y fue muy divertido”, agregó.

MOMENTO 4 La muerte de Eddie



El plan de Eddie y compañía parecía haber funcionado pero no fue así. Los ‘Demobats’ de Vecna volvieron y cuando parecía que iban tras Dustin, en su camino al otro lado del Upside Down, Eddie decide no ir con su amigo y distraer a los murciélagos. Herido por las mordidas de los extraños animales, el querido personaje le dice a Dustin en su lecho de muerte: “Creo que es mi año, Henderson. Ahora sí lo es. Te quiero, amigo”.

MOMENTO 5 La muerte de Max



Como si esta muerte no doliera, segundos después, llega la escena en la que el cuerpo de Max, después de haber sido torturado por Vecna en el ámbito mental, finalmente es liberado. Sin embargo ya consciente de sus heridas y en brazos de Lucas y frente a Eleven, el personaje interpretado por Sadie Sink le dice a su ex novio que no puede ver ni sentir nada.

“Lucas, tengo miedo, no quiero morir, no estoy lista”, le dice Max a Lucas en medio del llanto de él y Eleven que no puede creer que su amiga esté muriendo. Para la pena de todos, Max no resiste y fallece a los pocos segundos.

La muerte de Max no queda aquí. Esta primera escena nos muestra la forma en que se detiene su corazón, lo que supone que ha muerto. Sin embargo, Eleven, haciendo uso de sus poderes de Telequinesis, la trae de vuelta a la vida.

Horas después, cuando Vecna ha sido vencido aparentemente, vemos a Max en el hospital, en estado de coma inducido. Según los médicos, tiene fracturas severas y muerte cerebral por lo que es muy remota la posibilidad de que despierte.

¿Y para ti?, ¿cuál es tu momento favorito de la cuarta temporada de “Stranger Things”?

