La cuarta temporada de la serie de Netflix “You” estrenará su primera parte con cinco episodios este viernes 10 de febrero a través de la plataforma de streaming. Dentro de la producción hay nuevos rostros como el de la actriz británica Charlotte Ritchie (33), quien dará vida a la galerista Kate, el nuevo interés amoroso (y obsesión) de Joe Goldberg (Penn Badgley).

La intérprete inglesa se une a la serie del gigante del streaming, después de su paso por otras producciones como “Fresh Meat”, “Call the Midwife” y “Ghosts”. Sin embargo, su audición para este nuevo personaje no fue como esperaba.

Ritchie confesó que estaba indecisa sobre hacer el cásting para Kate porque acababa de salir de un trabajo que había ocupado gran parte de su tiempo; también estaba en medio de la grabación de un nuevo programa. “Estaba un poco abrumada”, dijo en entrevista con British Vogue.

Pero, al final, decidió hacer la audición y vio algunos episodios de la serie para familiarizarse con el tono de la serie. “Me impresionó lo nítida que es la escritura, lo divertida que era y las capas de las actuaciones”, agregó Ritchie.

(Foto: Netflix)

Además, la actriz define a su personaje de Kate como “crónicamente incapaz de expresar sus sentimientos” y eso fue difícil para ella porque su personalidad real es completamente lo contrario. “Tienes la sensación de que tal vez hay algo en su pasado que la hace desconfiar”, dijo.

No se enganchó con “You”

Antes de conseguir el papel de Kate en “You”, Charlotte Ritchie no había tenido oportunidad de ver las tres temporadas de la serie. Incluso confesó que empezó a verla en Netflix, pero pensó que el personaje de Joe era “asqueroso” y no pudo continuar.

“Sabía que tenía que regresar (a ver la serie) porque a muchos de mis amigos les encantó y me dijeron que lo viera. Tenía muchas cosas en mi lista en ese momento y simplemente no había tenido la oportunidad de volver a la serie”, puntualizó.

Una vez que se unió al elenco de “You”, Ritchie se sentó a ver las tres entregas previas. “No quería obsesionarme hasta el punto de no ser capaz de ser normal con Penn (Badgley). Y tampoco quería saber mucho sobre este personaje, porque Kate no sabe nada sobre este tipo, así que es genial poder empezar de nuevo”, dijo entre risas a la revista.

(Foto: Netflix)

¿Se lleva bien con Penn Badgley?

Pese a que son coprotagonistas, Charlotte Ritchie y Penn Badgley no compartieron tantas escenas juntos al inicio del rodaje de la cuarta temporada de “You”. En medio, surgió una broma entre ambos donde el actor le dijo “¡no eres como tu personaje!”, lo cual podría ser considerado como un comentario incómodo, pero la actriz salió a aclarar el hecho.

“Probablemente fue algo tonto, como una broma. En ese momento, estábamos bastante avanzados en la filmación, pero no habíamos pasado tanto tiempo juntos; habíamos hecho algunas escenas y en todas ellas, Kate le decía a (Joe) cuánto lo odiaba. Cuando Penn dijo eso, respondí: ´Um... gracias´. Estaba agradecida. Tomó un tiempo llegar a conocerlo. Además, en esa etapa, no hay nada entre esos dos personajes: son solo adversarios, por lo que no es necesario que sean particularmente cálidos o conectados”, explicó.

Aunque, Ritchie aseguró que al final logró conocer más al protagonista de “You”. “Es genial verlo profundizar en las partes más oscuras de Joe. Joe es completamente horrible y Penn se compromete totalmente con eso. Estarías tentado a hacerlo mucho más simpático, pero él no hace eso todo el tiempo”, finalizó.

(Foto: Netflix)

Cabe recordar que la primera parte de la cuarta temporada de “You”, que consiste en cinco episodios- se estrenará este jueves 9 de febrero en la plataforma de streaming Netflix. En tanto, la segunda parte estará disponible desde el próximo jueves 9 de marzo en el servicio.

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO