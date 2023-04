Los fans de Kimetsu no Yaiba ya pueden respirar aliviados, ya que finalmente ha llegado la tercera temporada del anime. El primer episodio de esta nueva entrega ya está disponible y, para marcar el inicio de un nuevo arco narrativo, se ha compartido el opening de la temporada.

El tema de entrada de la tercera temporada de “Kimetsu no Yaiba” es “Kizuna no Kiseki”, interpretado por MAN WITH A MISSION x Milet. Este dúo también se encargará de interpretar el tema de salida de la temporada, el cual se conoce como “Koikogare”.

Los fans han estado esperando ansiosamente la llegada de esta nueva temporada, después del gran éxito que tuvo la serie en sus dos primeras entregas. “Kimetsu no Yaiba” se ha convertido en una de las series de anime más populares de los últimos años, gracias a su historia emocionante y atractivos personajes.

La tercera temporada promete llevar a los fans a nuevas aventuras junto a Tanjiro y su equipo de cazadores de demonios. Con la incorporación de MAN WITH A MISSION x Milet en la banda sonora, seguramente habrá muchas sorpresas musicales en la temporada.

DEMON SLAYER SEASON 3 OPENING pic.twitter.com/mvaWcMQ3W0 — Demon Slayer Perfect Shots (@KnYtweets) April 9, 2023

Los fans pueden disfrutar del primer episodio de la tercera temporada de “Kimetsu no Yaiba” en varias plataformas de streaming, y estarán ansiosos de ver qué sorpresas les depara el nuevo arco narrativo de la serie.