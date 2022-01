Conforme a los criterios de Saber más

“Rebelde”, la serie de Netflix, despertó a los fans de la aclamada telenovela y grupo musical de 2004. El fuego avivó la noticia aún más cuando uno de los integrantes del actual elenco, Sergio Mayer Mori, se mostró indiferente con la música de la antigua banda. En respuesta, uno de los miembros de la producción que dio vida a los hits de RBD, Carlos Lara, incentivó los aplausos en las redes sociales.

“No me ofende en lo más mínimo (los comentarios de Sergio Mayer Mori) y además, celebro su honestidad. (...) Ya me tocará opinar sobre el trabajo musical del Sr. Mori a quien le deseo por lo menos, el uno por ciento del éxito que tuvo RBD”, respondió en un comunicado de Facebook Carlos Lara, el productor musical y compositor detrás del éxito de RBD y muy conocido por su trabajo con varios talentos en México, como Magneto, Menudo, Ricky Martin, Luis Fonsi, Timbiriche, entre otros.

Y es que Sergio Mayer Mori cometió el error de publicar un video donde afirmó que las canciones de RBD no son de su agrado. “Les voy a decir algo: sí, estoy haciendo el proyecto; sí, las tengo que cantar porque las tengo que cantar por contrato, pero odio RBD. Es la realidad, no me gustan las canciones, nunca vi el coso este”, dijo el actor de 23 años, que también es hijo de los artistas mexicanos Bárbara Mori y Sergio Mayer Bretón.

El pronunciamiento de Carlos Lara viene seguido de la disculpa de Sergio Mayer Mori por sus declaraciones sobre la música de RBD, debido a que despertó críticas de los fans. Muchos de ellos pidieron que el actor de “Rebelde” (Netflix) sea retirado de la serie y no continué en la siguiente temporada.

La razón, según Mayer Mori, para aceptar el trabajo en la serie de Netflix fue la preocupación por su hija de 5 años, Mila, pues necesitaba dinero para pagar algunos gastos de la menor. Y aunque la serie es internacional, él lo ve principalmente como una necesidad, que se suma al camino que quiere trazar en su carrera. Según su padre, Sergio Mayer, el joven actor desea empezar de cero como cantante en España, donde su apellido no es conocido y no haya mayor influencia en el mundo espectáculo.

Mayer Mori tiene un largo camino por recorrer en Barcelona, España, desde donde publica fotografías junto a su madre, Bárbara Mori, quien fue a visitarlo, así como de su hija Mila y su novia Raquel Chaves.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM

VIDEO SUGERIDO

La serie de Apple TV+ "Acapulco", producida y estelarizada por el cómico mexicano, tiene 10 episodios y estará disponible desde el 8 de octubre en la plataforma de streaming. En entrevista con Saltar Intro, el actor dio detalles de una historia filmada en una ciudad que le trae muchos recuerdos.

TE PUEDE INTERESAR