El pasado sábado 4 de marzo, el gigante del streaming Netflix estrenó el especial de stand up de Chris Rock llamado “Indignación selectiva” (“Selective Outrage” en inglés) donde el comediante habla claro y directo sobre la cachetada que recibió por parte del actor Will Smith sobre el escenario de los Premios Oscar 2022. Tras el lanzamiento que acaparó la atención del público, el artista dio a conocer que está “avergonzado y herido” por lo dicho por el comediante en dicho especial.

En la producción, Chris Rock refiere que todavía le duele el episodio que vivió en el Dolby Center Theater. “Mucha gente me ha preguntado, ¿cómo es que no hiciste nada esa noche? Porque tengo padres y me enseñaron que no se debe pelear frente a los blancos”, aseguró.

Sin embargo, el comediante confesó que continúa siendo fan de las películas de Will Smith y también aseguró que fue invitado por la Academia para ser presentador de los Premios Oscar 2023; sin embargo, rechazó la propuesta. “Nunca me verás en Oprah o Gayle llorando. Nunca lo verás. Nunca va a pasar. ‘¡No podía creerlo! ¡Y me encantó ´Men in Black´!’”, agregó.

Chris Rock en el especial de Netflix. (Foto: Netflix)

En ese sentido, una fuente cercana al actor estadounidense aseguró a Entertainment Tonight que este “no vio (el programa), pero hizo que la gente le dijera lo que dijo Chris”. Asimismo, confirmó que “Will y Jada (Pinkett Smith) han visto comentarios al respecto (del especial de Netflix)”. “Will se disculpó con Chris y me gustaría que Chris lo dejara pasar”, finalizó la fuente.

(Foto: AFP)

Cabe recordar que el pasado domingo 27 de marzo de 2022, Chris Rock subió al escenario del Dolby Theatre para presentar la categoría de Mejor documental. En la previa al anuncio del ganador, el comediante hizo referencia a la alopecia que sufre Jada Pinkett-Smith, esposa de Will Smith.

(Foto: AFP)

“Jada, te amo. ‘G.I. Jane 2′. No puedo esperar por verla”, es lo que dijo en esa ocasión Rock sobre el estrado. Este comentario generó la incomodidad de la actriz.

Después del gesto de fastidio que hizo Pinkett, su esposo se levantó de su asiento y subió al escenario para propinarle una bofetada al comediante. Una vez que el actor regresó a su lugar gritó: “Quita el nombre de mi esposa de tu maldita boca”. Los asistentes quedaron anonadados ante la situación y Chris Rock tuvo que continuar con la presentación.

Chris Rock recibió un bofetada por parte de Will Smith durante los Premios Oscar 2022. (Foto: Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

