El hecho que pasó en los Premios Oscar del año 2022 ha dejado marcada la gala por toda la eternidad y es que la tremenda bofetada que recibió Chris Rock por parte de Will Smith quedará en los hitos de la historia de la Academia.

Para poner en contexto, Chris Rock subió al escenario a presentar el premio a mejor documental pero este hizo una broma de muy mal gusto a Pinkett-Smith, la novia de Will Smith, burlándose de su alopecia (enfermedad que padece y que hizo pública), por lo que el propio Will también subió al escenario y le dio una cachetada que retumbó el lugar.

“Quita el nombre de mi esposa de tu maldita boca”, le gritó Smith mientras todos miraban atónitos en el Teatro Dolby Center.

Ha pasado casi un año de aquella situación y Chris Rock salió a hablar en una transmisión de Netflix y con la proximidad de los Oscar era inevitable no consultarle sobre el hecho. He aquí su respuesta:

“Todavía me duele. Mucha gente me ha preguntado, ¿cómo es que no hiciste nada esa noche? Porque tengo padres y me enseñaron que no se debe pelear frente a los blancos”, acotó el propio Rock.

Por otra parte, Rock se confesó que sigue siendo fan de las películas de Will Smith y también que fue invitado por la Academia para ser presentador aunque este rechazó la propuesta.

La bofetada de Will Smith a Chris Rock

Lista de series y películas que hizo Chris Rock

Saturday Night Live (1990-1993, actor y escritor)

New Jack City (1991, actor)

Boomerang (1992, actor)

Martin (1992-1993, actor)

CB4 (1993, actor)

The Fresh Prince of Bel-Air (1994, actor)

Beverly Hills Ninja (1997, actor)

Lethal Weapon 4 (1998, actor)

Dogma (1999, actor)

Nurse Betty (2000, actor)

Pootie Tang (2001, actor y escritor)

Head of State (2003, actor y escritor)

Madagascar (2005, voz del personaje Marty)

Everybody Hates Chris (2005-2009, creador, escritor y productor ejecutivo)

Death at a Funeral (2010, actor)

Grown Ups (2010, actor)

2 Days in New York (2012, actor)

Top Five (2014, actor, director y escritor)

Fargo (2014, actor)

Empire (2015-2016, actor)

The Witches (2020, actor)