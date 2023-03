A medida que estamos más cerca de la celebración de los Oscars 2023, se va revelando más detalles sobre la premiación. Recordemos que este año la ceremonia se llevará a cabo el 12 de marzo, por lo que la Academia decidió presentar la lista de presentadores del tan esperado evento.

Como ya es tradición, los ganadores del año pasado a Mejor Actor y Actriz de Reparto, Troy Kotsur y Ariana DeBose, serán parte de los presentadores. Además, en el listado publicado por la propia Academia, podemos ver a Dwayne Jhonson, Zoe Saldaña y Michael B. Jordan.

No sabemos qué nos depare esta nueva edición, recordemos que en la pasada sucedió el incidente entre Will Smith y Chris Rock, cuando Smith le dio una bofetada a Rock por hacer burlas sobre la alopecia de su esposa, por lo que fue vetado por la Academia, lo que quiere decir que no lo veremos durante 10 años, en esta ceremonia.

¿CUÁL ES LA PELÍCULA CON MÁS NOMINACIONES?

Sin lugar a dudas es “Everything Everywhere all at Once”, filme que arrasó, siendo una de las favoritas de esta edición con un total de 10 nominaciones: