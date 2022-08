Olivia Newton-John, fallecida el 8 de agosto a los 73 años, víctima de un cáncer de mama, deja un legado artístico de más de cuatro décadas en la élite del pop tras alcanzar el estrellato gracias a la película musical “Grease” (1978).

Newton-John fue una de las personalidades más influyentes de la industria del pop desde la década de los setenta y, entre otros galardones, consiguió hacerse con cuatro premios Grammy durante su carrera. En 2021, la actriz y cantante, reeditó su exitoso álbum “Physical” (1981) tras mantenerse inactiva debido a su enfermedad desde 2016, cuando publicó su último disco: el navideño “Friends For Christmas”.





La artista británica criada en Australia llevaba 30 años luchando con un cáncer de mama y se había erigido como un símbolo de lucha para mujeres de todo el mundo que sufrían esta enfermedad gracias a su entereza. Según el comunicado que su marido, el magnate John Easterling, publicó en el perfil oficial de la actriz en Facebook, la recordada como Sandy en el filme “Grease” falleció “pacíficamente” en su rancho ubicado en el sur de California.

El poder de Grease

Estrenada en 1978, “Grease”, es a pesar del tiempo transcurrido, una de las producciones más emblemáticas de Olivia. “Siempre será Sandy”, afirman varios medios tras la muerte de la actriz.

Olivia Newton-John y John Travolta durante el rodaje de "Grease".

Según EFE, cuando en 1978, le presentaron a Olivia al productor estadounidense Allan Carr, este cayó rendido a los encantos de la actriz y a los pocos días le llamó para realizar unas pruebas con John Travolta.

Así se forjó su fichaje para la película musical “Grease”, que protagonizó junto al actor y causó verdadero furor, convirtiéndose en el musical más taquillero de Hollywood ese año.

Olivia Newton-John y John Travolta durante el rodaje de "Grease". (Foto: AFP)

La actriz recibió tres sencillos de oro por las canciones incluidas en el filme: “You Are The One That I Want”, “Summer Nights” y “Hopelessly Yo You”, ya que cada una de estas melodías vendieron más de un millón de copias.





Después de “Grease”, Newton-John aceptó participar en producciones cinematográficas como “Xanadú” (1980), pero no contaron con una gran aceptación por parte del público.

¿Dónde ver “Grease” en streaming”?

“Grease”, la adaptación cinematográfica del musical de 1971 del mismo nombre de Jim Jacobs y Warren Casey, narra la historia de Danny Zuko y la estudiante australiana Sandy Olsson, quienes desarrollan una atracción mutua durante un romance de verano. La película está disponible en Prime Video, Paramount Plus y en Movistar Play (Perú) por alquiler a 6.90 soles.

Además, también se puede ver en Apple TV+, rentándola en iTunes.





Datos sobre “Grease”



