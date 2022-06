Desde la discriminación que sufren por parte de la sociedad hasta la transición que atraviesan algunos de los personajes, son parte de las historias que, en forma de ficción, tratan de representar parte de la problemática que viven hasta hoy miembros de la Comunidad LGTBQ+. Hoy, 28 de junio en el Día Internacional del Orgullo LGTBQI+ armamos un TOP 10 de series disponibles en streaming para ver y meditar sobre esta dura realidad.

Esta serie española cuenta la historia de un grupo de estudiantes del colegio Las Encinas, la escuela más exclusiva de España. En este lugar donde estudian los hijos de la élite y donde acaban de ser admitidos tres jóvenes de clase baja, procedentes de un colegio público en ruinas mostrarán diferentes realidades. En esta ficción, hay personajes LGBTI+, y se mostrará el cambio y miedo que tienen al mostrarse en un mundo aún con prejuicios.

Netflix

Orange Is the New Black