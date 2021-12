Una mujer que superó el maltrato de un hombre y la época más oscura de su vida. Ike y Tina Turner eran inseparables y un espectáculo verlos en el escenario, pero después del divorcio todo cambió para la cantante negra estadounidense. En una época llena de racismo en la industria y acoso, llegó un momento en que no le quedó nada más que su nombre y una fuerte depresión. Así que empezó de nuevo. Este documental muestra un ángulo diferente sobre la vida de la famosa compositora, bailarina, actriz y coreógrafa de “What’s Love Got To Do With it”. En este, se muestran cintas, archivo personal de fotografías, nuevas entrevistas con personas cercanas al entorno de la artista, como su esposo actual Erwin Bachy la periodista Oprah Winfrey, y además el testimonio de ella misma, Tina.