Han pasado solo unos días desde el estreno de la adaptación ‘live-action’ del clásico anime de ciencia ficción “Cowboy Bebop”. Para quien no sabe, la historia de la serie está ambientada en un futuro cercano donde la humanidad ha logrado colonizar el Sistema Solar. Carente de un gobierno central poderoso, conceptos como la ley se han vuelto difusos en estas nuevas fronteras y los vacíos legales han sido aprovechados por cazadores de recompensas - llamados ‘cowboys’ o vaqueros - quienes se ganan la vida capturando a aquellos que evaden a la ley.

La serie adapta parcialmente el icónico anime de Shinichiro Watanabe, contando en su elenco a actores de la altura de Jon Cho, Mustafa Shakir y Daniella Pineda. En caso hayas visto ya la serie, o el concepto te interese, tenemos aquí tenemos algunas recomendaciones de animes de ciencia ficción para pasar el tiempo.

“Cowboy Bebop”

A pesar de haber salido en 1998, la serie original de "Cowboy Bebop" se mantiene vigente. Esta actualmente disponible en Netflix. (Foto: Netflix)

Qué mejor manera de seguir con el impulso del live-action de “Cowboy Bebop” que ver el anime que comenzó todo. Lanzada en 1998, la serie es un completo clásico de la ciencia ficción con fluidas animaciones y un soundtrack imperdible de la siempre excelente Yoko Kanno.

Como mencionamos antes, la historia de “Cowboy Bebop” gira en torno a un grupo de cazarrecompensas que viajan por el sistema solar en la nave espacial Bebop. Si bien no queremos adelantar el argumento de la serie y arruinar la sorpresa, los capítulos combinan lo extraño y el humor negro con dinámica acción y unos personajes memorables.

La serie original está disponible en Netflix en su totalidad. Desafortunadamente, la plataforma no cuenta con la película “Cowboy Bebop: Knockin’ on Heaven’s Door”, la cual recomendamos para cualquiera que haya disfrutado del anime.

“Super Agente Cobra - La película”

El clásico del anime "Super Agente Cobra - La película" está disponible en Prime Video. (Foto: prime Video)

Si hablamos de clásicos de la ciencia ficción, pocos se comparan a “Cobra”. La historia, iniciada en formato de manga en 1978, sigue al epónimo héroe en sus aventuras espaciales. Un forajido amado y odiado por igual, Cobra se caracteriza por tener una pistola especial llamada ‘psicoarma’ escondida en su brazo izquierdo. Pero es su resiliencia sobrehumana, y no su letal armamento, lo que lo hacen uno de los hombres más peligrosos de la galaxia.

“Super Agente Cobra - La película” (1982) destila todos los elementos que caracterizan a una aventura de “Cobra”, con damiselas por rescatar, tiroteos y un enfrentamiento entre el héroe y su archienemigo Crystal Boy.

Disponible en Prime Video, junto a la primera serie de anime doblada al español.

“Tengen Toppa Gurren Lagann”

"Gurren Lagann" está disponible en Netflix. (Foto: Netflix)

En un futuro donde la tierra está dominada por una raza de hombres bestia, los remanentes de la humanidad se ven forzados a vivir en aldeas subterráneas. Simon, un joven excavador, tiene como sueño el ver la superficie, pero poco sabe que esta decisión lo llevará a cambiar el destino de todo el planeta.

Disponible en Netflix

“Megalobox”

"Megalobox" está disponible en Netflix y Crunchyroll. (Fuente: Netflix)

En el futuro cercano, uno de los deportes más famosos será megalobox, una variedad del boxeo utilizando exoesqueletos. El protagonista es un joven solo conocido como Junk Dog, quien verá en el deporte, y su máximo torneo Megalonia, una posibilidad para conseguir una vida mejor.

Disponible en Netflix y Crunchyroll

“Ghost in the Shell”

"Ghost in the Shell" está disponible en Netflix y Prime Video. (Foto: Netflix)

Quizás el anime de ciencia ficción más famoso de la historia. En un futuro donde la diferencia entre los humanos y la tecnología es mínima, los cibercrímenes son la mayor amenaza para la sociedad. Motoko Kusanagi es un cyborg que pertenece a Public Security Section 9, un escuadrón que investiga delitos utilizando tecnología y, en el caso de la película, a un hacker que puede controlar los cuerpos de otras personas remotamente.

La película de “Ghost in the Shell” - versión anime - está disponible tanto en Netflix como en Prime Video . Netflix también cuenta con “Ghost in the Shell SAC_2045″, pero esta serie de animación por computadora no fue muy bien recibida por la crítica.

“Carole & Tuesday”

"Carole & Tuesday" está disponible en Netflix. El proyecto también contó con la participación del director de "Cowboy Bebop", Shinichiro Watanabe. (Fuente: Netflix)

Para aquellos que quieran algo menos pesado, recomendamos “Carole & Tuesday”, otra serie del director de “Cowboy Bebop”, Shinichirō Watanabe. La serie es una conmovedora historia ambientada en un futuro donde Marte ha sido colonizado y la música es casi en su totalidad compuesta por inteligencias artificiales.

Las epónimas protagonistas son dos jóvenes de contextos sociales muy diferentes: Carole es una huérfana y Tuesday es la hija de una importante política. Pero a ellas las une el amor por la música y su deseo de hacer escuchar su arte.

Disponible en Netflix

Otras recomendaciones

Existen incontables animes de ciencia ficción y una nota con todas nuestras recomendaciones sería interminable. De todos modos cabe mencionar excelentes producciones como “Darling in the Franxxx” - disponible en Crunchyroll gratuitamente, aunque con anuncios- y la cinta “Akira” - otro clásico de la ciencia ficción disponible en Netflix.

También quisimos recomendar algunas series, pero no encontramos una plataforma donde verlas. De todos modos las mencionamos para que se mantengan en el radar del lector, ya que algunas han estado disponibles previamente en las plataformas de streaming:

“Space Dandy” (2014)

“Outlaw Star” (1998)

“Darker than Black” (2007)

“Serial Experiments Lain” (1998)

“Steins;Gate” (2011)

