Todo lo que sabemos –o creemos saber– sobre la cerveza (los peruanos tomamos unos 33 litros anuales, que no es poco) nos queda corto. Incluso los consumidores más experimentados se sorprenden cuando observan con sus propios ojos todos los detalles, saberes y técnicas que entran en juego cuando se trata de su elaboración.

Desde los ingredientes que se usan para diferenciar cada marca, hasta la maquinaria necesaria para disfrutar de esos gloriosos 305-330 mililitros que encontramos en la botella personal promedio. Lo ideal es servirla siempre en un vaso, dicho sea de paso. Y mejor si conservamos las botellas paradas, no reclinadas: la luz y el oxígeno son grandes enemigos en este rubro (de ahí que la mayoría de botellas de vidrio sean de color verde o ámbar).

El lúpulo, ingrediente fundamental para la elaboración de la cerveza, tiene un aroma muy particular. aquí, los suscriptores de El Comercio en una completa cata dentro del Beer Academy. / Alessandro C.

Para hablar de estilos y variedades necesitaríamos toda la edición, pero basta este dato: el 90% de las cervezas que se venden en el mundo son lagers, una de las dos grandes familias cerveceras que existen junto con las ales (en esta rama entrarían las artesanales). ¿Cuáles son las lager, exactamente? Se trata de las cervezas que tienen un color dorado claro, bajo contenido de alcohol y mucha frescura. Una Pilsen o una Cristal, para entendernos.

“Lo primero que queremos enseñar es que nuestra cerveza es natural, sin químicos”, dice el maestro cervecero Walter Proetzel. “Tambiepn queremos impulsar el consumo responsable, el hábito de tomar una cerveza en casa al terminar el día o para acompañar alguna comida”, nos explica Proetzel, quien es toda una estrella de Tik Tok: nada menos que 247 mil seguidores ven a diario sus videos con consejos prácticos en torno a esta bebida.

El pasado 21 de julio, Jorge Luis Quiñones, Ariadna Fajardo, Julio César Marchena, María del Carmen Pardo, Charles Salazar y José Enrique García (ganadores de un sorteo organizado para los suscriptores de El Comercio, previa inscripción en el concurso) y sus acompañantes entraron a Backus como cerveceros amateurs y salieron convertidos en verdaderos expertos, gracias a la guía de Walter.

El Beer Academy, o Academia de cerveza, ofrece distintos programas. Cerveceros de toda la región vienen a Lima para ser parte de esta experiencia, con programas profesionales. A partir de septiembre el espacio se abrirá al público en general. / Alessandro C.

Lo hicieron dentro de la Beer Academy, un espacio creado no solo para aprender, sino también para romper mitos sobre la cerveza con el objetivo de difundir el consumo balanceado en compañía de una gran aliada: la gastronomía. De momento, las puertas se mantienen cerradas solo para algunos visitantes y profesionales, pero muy pronto estarán abiertas al público en general.

“Esta es una oportunidad que no se tiene así nomás. No solo conocer la planta por dentro, sino también escuchar al maestro cervecero y poder disfrutar de una cata solo para nosotros”, dice Julio Marchena, suscriptor de este Diario desde hace siete años. “Para mí ha sido una experiencia superinnovadora. He aprendido cosas que no sabía antes y ahora quiero conocer más” finaliza María del Carmen Pardo, suscriptora con una década en El Comercio. Más, precisamente, es lo que viene. Atentos a nuestro club: hay espacio para todos.

Aprender probando

El Beer Academy se encuentra situada dentro de las instalaciones de Backus, en ate. es parte de la plataforma de experiencias que la marca está desarrollando para promover la cultura cervecera de manera vivencial.

Entre la parte teórica, el recorrido por la planta piloto y el cierre con cata y maridaje, la visita puede durar unas cuatro horas. Esto incluye una graduación y la entrega de un certificado de participación.

Walter Proetzel, maestro cervecero peruano (abajo, en foto) da clases dentro de la academia. El chef Alejandro Acuña se encarga del maridaje.

Proetzel tiene 247 mil seguidores en Tik Tok. / Alessandro C.

¿Quieres participar?

El Comercio está brindando diferentes experiencias gastronómicas a sus suscriptores y la segunda mitad del año trae novedades. Más información en https://elcomercio.pe/suscripciones