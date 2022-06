El TOC -trastorno obsesivo compulsivo- no es exclusivo de los humanos, también se presenta en perros que, sin motivo aparente, tienen conductas persistentes y reiterativas. Los casos más comunes son canes que dan vueltas sobre sí de manera obsesiva, no paran de lamerse sin motivo, se muerde la cola, ladran insistentemente, avanzan y regresan reiterativamente por el mismo camino o hacen huecos en el jardín. Es decir, tienen acciones o movimientos repetitivos sin sentido e insistentemente que continúan en el tiempo. Por lo que no son acciones que se presentan en algún momento de su vida como una situación temporal.

Causas

El trastorno obsesivo compulsivo en canes puede ser hereditario o suele darse a consecuencia del estrés o vivencias frustrantes, como el abandono y maltrato. Además, suelen aparecer desde la etapa de cachorro o en los primeros años de la edad adulta del perro, se muestran de forma prolongada y se intensifican de forma progresiva.

También se ha presentado en perros que pasan mucho tiempo solos y que no realizan actividad física. Otras causas son el destete precoz y la poca sociabilización con humanos y otros de su especie.

Tratamiento

Estas acciones obsesivas pueden llegar a ser peligrosas para la mascota, ya que pueden lastimarse y en los casos más graves hasta mutilarse.

Si sospechas que tu mascota puede estar presentando el trastorno, llévalo a su veterinario para que descarte cualquier dolencia que podría ocasionar la conducta o para que evalúe si necesita medicación.

Si se trata de TOC, lo más importante es que evites que tu mascota se lastime mientras cambias su rutina por una más positiva y saludable. Un etólogo (especialista en comportamiento y conductas caninas) puede ayudarte a reeducar a tu mascota y ofrecerle un ambiente más sano que lo ayude a desarrollarse. La correcta alimentación e higiene también es importante, así como una rutina de ejercicios que le permita liberar energía y estrés.