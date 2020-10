Conforme a los criterios de Saber más

Cada vez más personas optan por la bicicleta como medio de transporte ya sea por amor al deporte, al medioambiente o al miedo de contagio en un micro o una combi. Lo cierto es que la pandemia la ha puesto sobre el reflector: la búsqueda en línea de este vehículo personal aumentó en 282% con relación al 2019, según un estudio elaborado por Mercado Libre. Eso fue algo que Carlos Tong (25) vio venir desde finales de marzo. Conversando con sus excompañeros y amigos Richard Day Santiago (25), Jordan Collao (27), Alexandra Chamorro (23) y Carlos Evangelista (23), inicialmente quisieron desarrollar una app de talleres de mantenimiento de bicicletas. Tras varias encuestas y entrevistas con ciclistas, la idea cambió: para que más usuarios opten por este transporte alternativo, había que brindarles seguridad.

La tarea era -hasta ahora lo es- titánica. Según detalla la agencia AP, Lima tiene un déficit de 700 kilómetros de ciclovías y las construidas a lo largo de 180 kilómetros no están conectadas entre sí. A eso sumarle que estas son invadidas por los autos. No sorprende, pues, que solo el 3% de capitalinos use regularmente la bicicleta como medio de transporte, según un estudio de la Municipalidad de Lima y la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI). “Ticlea Perú viene para solucionar eso”, dice Jordan. La aplicación muestra rutas seguras para ciclistas, usando georreferenciación para evitar zonas peligrosas y llegar a destino en el menor tiempo posible. Se va a tener en cuenta la experiencia del ciclista: si es novato, lo enviará por zonas donde pueda ir a un ritmo promedio. Los más experimentados, tendrás otras opciones.

Para adquirir esa data, el grupo contactó con la Municipalidad de Lima, quienes tienen un mapa donde con las ciclovías de la ciudad (construidas, en proceso o en mantenimiento). También figuran los estacionamientos de bicicletas. Información que está en constante actualización.

“El espíritu de esta app es incentivar a que más personas se transporten en bicicleta”, dice el equipo de Ticlea Perú. (Foto: Omar Lucas / Somos)

En la app podrá ver la ubicación de grifos, talleres mecánicos y otros lugares de interés para los ciclistas. Contará también con un ‘botón de pánico’. Si un usuario tiene una emergencia, presiona la alarma para notificar a los que están cerca del punto para que puedan lo puedan auxiliar. Permite, también, crear una comunidad entre ellos. “Si ha pasado un accidente, se avisará a otros ciclistas para que no vayan por ahí. Queremos que los usuarios se apoyen unos a otros”, agrega Tong.

El primer prototipo estará listo en un par de semanas. Estiman que el periodo de prueba sea de mes y medio, y esperan lanzar la aplicación a finales de año. “Una forma de incentivar [al uso] es mediante premios (vales de descuentos en talleres de bicicletas o de consumo en algún local) por lo que nos gustaría formar alianzas con establecimientos. También trabajar de la mano de las municipalidades para poder recibir data de las ciclovías y nosotros brindarles la nuestra. Van a decidir mejor la implementación de ciclovías”, refiere Carlos.

“El espíritu de esta app es incentivar a que más personas se transporten en bicicleta”, enfatiza el equipo. No descartan que su propuesta pueda ser aliada del turismo: el algoritmo puede recomendar zonas cercanas a la capital y así conocer más lugares. “En Lima sí se puede andar en bicicleta”, concluye Jordan. Que así sea. //

DATO

Ticlea Perú quedó en el segundo lugar en la categoría Transporte y Logística del reto Hombro a Hombro, organizado por la empresa de apoyo social del mismo nombre. En su primera edición, recibió más de 300 postulaciones provenientes de 35 ciudades del país. Para más información, visite https://hombroahombro.org.pe/reto/.

