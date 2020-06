Las memorias de Víctor Barraza son verdes. De niño, solía acompañar a su padre a la chacra, allá en Tingo María, y también se detenía para admirar la -envidiable- vegetación que lo rodeaba. Ahí conoció el bambú, planta que lo ha acompañado durante años. Ese pasaje motivó a que, durante su formación como arquitecto en la Universidad San Martín de Porres (USMP), opte por el uso de materiales alternativos. “La mayoría de profesionales ve el concreto y el acero como las únicas opciones para construir. Yo lo veo como una de tantas”. Trabajó, claro, con los insumos de la arquitectura convencional, pero aprendió la sistematización de estos mismos y fue la previa para su proyecto de vida.

Víctor quería una bicicleta rápida y ligera. Cuando averiguó por los precios, solo el cuadro (bastidor o marco) costaba alrededor de cinco mil soles. Si la quería con accesorios incluidos, el total era aproximadamente de ocho mil soles. No podía costearla. Era 2014 y el muchacho cursaba el último año de universidad. La tesis, cómo no, lo agobiaba por momentos. Decidió -a modo de relajo- construir una bicicleta en su casa-taller de La Victoria a base de bambú guadua (también conocido como Caña de Guayaquil). “Como tiene propiedades físico-mecánicas buenas dije ‘vamos a probar’. Ya con los planos listos me puse a trabajar”. Presentó la tesis y la bicicleta a la par. Cuando recorría las calles de la capital, los curiosos le preguntaban por su peculiar velocípedo. Su emprendimiento fue creciendo de manera espontánea.

Cuatro días le lleva a Víctor Barraza fabricar a mano una bicicleta de bambú desde su casa-taller en La Victoria. (Foto: Marita Samanez)

CON EL PIE EN EL PEDAL

Al poco tiempo empezó a trabajar en el Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción (IVUC) de la USMP. Allí investigan materiales alternativos -como el bambú- para prototipos de nuevas viviendas. Gracias a eso ganó, al año siguiente, una beca a China. “Regresando, una amiga de la universidad [Astrid Criales] me dijo que la bicicleta era un buen producto. Que hagamos un proyecto con ella”. En su designio estaba el incluir a los actores que forman parte de la cadena de bambú nacional: agricultores que tienen el material en sus terrenos de la selva central (Huánco, Tingo María, San Martín). Postularon su propuesta al concurso Innóvate 2017, del Ministerio de Producción y ahí nació Janko Ecobicicletas.

Janko trabaja directamente con ONGs y agricultores, a través de una relación de comercio justo y sostenible. (Foto: Janko Ecobicis)

El bambú es un material ligero y resistente. Aborse el 30% más del dióxido de los árboles. (Foto: Janko Ecobicis)

La propuesta es simple: El equipo diseña y fabrica bicicletas personalizadas de bambú. Pueden adquirirse armadas, solo el marco o le enseñan a fabricar su propio cuadro. El proyecto gustó. El año pasado, ganaron un premio del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para una operación turística en la selva central: paseos en bicicletas de bambú en Oxapampa.

PRODUCTO ESTRELLA

Como si se trata de una de las clases que Víctor dicta en su alma máter, el arquitecto explica los beneficios de la bicicleta de bambú sobre una convencional: para los cuadros de titanio, acero inoxidable y más, por ejemplo, hay que derretir el metal. Por cada kilo fundido, dice, se produce dos kilos de CO2. “El bambú es un material que crece naturalmente. No tienes que fundir nada. Solo hay que tener el conocimiento correcto para entrar al bosque y saber escoger las cañas adecuadas”. Dentro de la empresa cuentan con la guía del ingeniero forestal Alejandro Espinoza para transmitir ese conocimiento a los agricultores con los que trabaja Janko. “Cuando te beneficias de un árbol, tienes que matarlo para talarlo. Con el bambú, no matas, solo se poda gradualmente. Con eso, rejuveneces la planta. El bambú crece hasta 20 veces más rápido que un árbol”, añade.

"Lo que queremos es hacer notar el bambú que puede ser alternativa para la deforestación. El bambú crece hasta 20 veces más rápido que un árbol", dice Víctor. (Foto: Janko Ecobicis)

El truco de mantenimiento es la hidratación de la caña de bambú. Se aplica un aceite especial -que la empresa vende- una o dos veces al año. La bicicleta de Janko puede durar más de 20 años. (Foto: Janko Ecobicis)

Otro factor diferencial es el peso. El cuadro de bambú pesa 1kg 800 gramos. En la bicicleta convencional, solo el marco puede pesar hasta 4 kilos. “Una bicicleta de bambú, armada, puede pesar 9 kg. La de aluminio entre 12 a 13 kg y la de acero en 14 kg. ¿En qué se traduce esto? En que puedes desplazarte a mayor distancia sin cansar tanto las piernas porque tienes un peso reducido”.

Durante la cuarentena, han desarrollado otros productos: canastas para colocar las compras del mercado y un remolque para el peso extra. El CEO de Janko adelanta que también están trabajando en bicicletas para niños. Un medio de transporte que, sin duda, necesitaremos para la vida luego de la pandemia. //

