El caso de Arantxa Layseca, creadora del canal Ara Retadora, puede parecerse al de muchas personas. Cuando la tarjeta de crédito se volvió un problema y usó todos sus ahorros para pagar esa deuda comenzó a preocuparse por sus finanzas personales. Se le ocurrió retarse a sí misma y no gastar durante un año en compras innecesarias. Esa experiencia la fue contando en sus redes y mucha gente la siguió desde ese momento: “Se me abrió todo un universo porque al inicio conecté mucho con el consumo consciente y la sostenibilidad, luego descubrí el mundo de las finanzas personales”, nos dice Arantxa.

Arantxa Layseca estudió marketing, moda y finanzas corporativas. Sus libros infantiles se encuentran en www.araretadora.com y en principales librerías. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Es autora de los libros infantiles “Muchi, la vaquita emprendedora” y “Giver y sus amigos” con los que capacita a docentes, padres de familia y pequeños estudiantes en distintas regiones del país: “Uno empieza a trabajar sus finanzas personales desde las primeras propinas que recibe. En ese momento empezamos a moldear cuál va a ser nuestra personalidad de acuerdo al dinero y los hábitos que vamos a desarrollar”. Además, el ejemplo en casa es básico. Aconseja tener visible una alcancía y que los niños y niñas vean el ahorro diario, que imiten esta costumbre y vean al dinero como una herramienta hacia un objetivo claro.

Para que los padres comiencen a educar a sus hijos en el control de sus finanzas personales Arantxa recomienda:

1. Que antes de los 11 años la propina sea en efectivo porque así van a poder entrar entender que el dinero no es infinito.

2. A partir de los 11 años se recomienda utilizar herramientas digitales como cuentas bancarias o billeteras digitales.

3. No vamos a poder enseñar en casa sobre el dinero a los niños si no hacemos primero nuestro trabajo con nuestro manejo del dinero.

Patrimonio como independencia

Lo que impulsó a Truelany Guerra a preocuparse de sus finanzas personales fue lo que llama “un pasado oscuro”. La fundadora de The Money Tribe, un espacio dirigido a mujeres, recuerda: “Acumulé deudas, no ahorraba ni invertía, pero cuando decido tomar el control de mis finanzas, me doy con la sorpresa de que el mundo de las finanzas personales está dominado por hombres y los asesores no entendían mis necesidades. Para un hombre es mucho más importante los signos de riqueza evidentes (el carro, el reloj), las mujeres tenemos otras preocupaciones”.

La administradora de empresas Truelany Guerra creó el podcast The Money Tribe buscando impulsar la igualdad de género en la construcción de patrimonio. / Archivo personal

Es así que decide crear esta empresa de educación financiera en donde las mujeres entiendan la importancia de crear un patrimonio propio y no solo ganar un sueldo, sino tener “una propiedad, una inversión en bienes raíces, cualquier instrumento financiero que esté a nuestro nombre y tenga como objetivo el largo plazo. Hablamos de construcción de riqueza pensando en el futuro. Las mujeres vivimos entre 5 y 7 años más que los hombres, nuestro periodo de retiro es más largo”.

Pero no solo apuntan al futuro. En el presente, ¿cuán importante es para una mujer alcanzar la independencia financiera? “Es vital como el aire. Estamos acostumbradas a escuchar que el dinero no nos da felicidad, pero nos da algo más importante: la libertad. Una mujer con independencia financiera no se queda al lado de alguien que la maltrata psicológica o físicamente”, afirma Truelany sobre la realidad de muchas mujeres en Latinoamérica.

Bolsa de Lima

La primera apuesta en bolsa de Hernán Zegarra fue de 300 dólares a los 18 años. En la actualidad, este joven creador de Bold Investor puede decir que vive de sus inversiones. Eso sí, recalca que es un trabajo muy demandante y un camino largo: “Uno cree que entrando a la bolsa o a un tipo de inversión puede decirle adiós al trabajo convencional de la noche a la mañana. A mí me ha tomado años poder hacerlo y entender cómo funciona”, afirma Hernán.

“La mejor inversión que uno puede hacer es invertir en conocimiento. Hoy en día hay material de calidad, realmente para invertir en bolsa no es necesario ser un genio sino tener un conocimiento básico y sentido común. También tener en cuenta siempre el factor tiempo, es el punto más importante cuando uno quiere invertir en bolsa. Si realmente puedo darle años a mi inversión, la probabilidad de que tenga un rendimiento favorable es grande”.

Hernán Zegarra comenzó compartiendo contenido sobre inversiones en 2016 y continuó con fuerza durante pandemia. / Archivo personal

Desde casa y junto a su esposa se dedican a asesorar en bolsa a clientes en Perú y de otros países, crean productos de inversión de acuerdo a las necesidades de cada persona, algo que ha aprendido es que cada una tiene distintas necesidades. En su canal resalta la inversión en la Bolsa de Valores de Lima y no solo en las del extranjero, pues para él involucrarse, conocer y aportar a la economía del país es una responsabilidad y una manera de valorarse uno mismo.