Quien ha sido parte clave de la tendencia de crear espacios ocultos es Diana Ferré, City Leader de Sofar, una serie de conciertos en lugares espectaculares de la ciudad y de los cuales no se obtiene ninguna información hasta un día antes de la presentación, al recibir un correo electrónico con la dirección secreta y algunas indicaciones. Ni siquiera se sabe quién será el artista por el cual se está pagando, solo se tiene la garantía de que el espectáculo será inolvidable.

El cantante peruano Gian Marco fue parte de la serie de conciertos de Sofar. / Sofar

“No importa quién vaya a estar, sabes que la vas a pasar bonito, que el lugar será distinto, que estará bien decorado y que escucharás buena música”, nos comenta Ferré. El público suele llevar sus cojines y mantitas, así como algo de comer como pizzas o hamburguesas.

En su página de Instagram se puede ver que artistas como Gian Marco, La Lá, Pelo Madueño, entre otros, han sido parte de estos espectáculos en locaciones como el Convento de Santo Domingo, cine Olaya, hoteles exclusivos, Casa Fernandini y otras casonas del Centro de Lima.

La cantautora La Lá. / Sofar

El ‘sold out’ en cada edición es solo una referencia de la necesidad de un público limeño por una nueva y mejor oferta de entretenimiento. “Mi ‘target’ no es gente demasiado joven, son personas de 25 a 35 años por lo general. Entonces puede que estén cansadas de ir a una discoteca, quieren algo distinto y no lo mismo de siempre”, comenta la organizadora.

Salones ocultos

Después de una pandemia y más de un año de restricciones, la idea de mantenerse oculto fue quizá la mejor apuesta de Diego Macedo al crear el concepto de Sastrería Martínez por el año 2022. Un ‘speakeasy’ o bar oculto que recrea los bares de los años 30 en Estados Unidos, cuando la venta de alcohol era ilegal.

Diego Macedo, creador del bar oculto Sastrería Martínez ofrece el salón privado, The Blue Room, para eventos especiales e, incluso, para ver partidos de fútbol entre amigos. / Giancarlo Shibayama

Desde su apertura el éxito continúa hasta hoy, y la gente entra en personaje sin romper la atmósfera de la clandestinidad. La mayoría supera los 30 años y llega porque es una propuesta original, tanto por lo que ve en redes o porque están tentados a probar una versión de coctelería como ninguna otra en la ciudad. Diego Macedo explica el éxito del formato oculto: “Es un concepto único en el Perú, el hecho del misterio y la exclusividad llaman mucho la atención de los clientes”.

Sastrería Martínez acaba de lanzar una nueva carta con 18 cócteles basados en insumos peruanos poco usados como macambo, camu camu y mamey. / Sastrería Martínez

Para tener incluso más privacidad, Sastrería Martínez también ofrece un espacio apartado para reuniones corporativas, empresariales, catas o cumpleaños: “Lo separan quienes quieren hacer algo especial, sean políticos, empresarios y de otros perfiles. Es un espacio multiusos, inclusive juegan un poco de backgammon o ven fútbol en las pantallas (que simulan ser pinturas). Acá han visto partidos del Perú y la Champions”. Pronto, este espacio tendrá su propia carta de cócteles.

El chef Hans Pueller, de Cocina Clandestina, explica a sus clientes cada paso mientras sirve en la mesa. La dinámica se caracteriza por ser personalizada. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

En el caso de Cocina Clandestina, una creación del chef Hans Pueller y su esposa Regina Collazos, la propuesta que le dio su nombre nació en un pequeño departamento de Magdalena, que recibía solo a personas conocidas. El resultado del boca a boca fue tal que debieron mudarse a una casa mucho más amplia de otro distrito donde ofrecen una experiencia de siete tiempos. Se requiere mínimo dos personas para reservar. Una vez el cliente ha contactado se envía un formulario con algunas preguntas de rigor. Después llega el link con la ubicación y una contraseña para ingresar.

Chef Hans Pueller y Regina Collazos, dueños del concepto experiencia Cocina Clandestina. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

La privacidad es importante en el servicio, cada espacio de la casa es solo para el grupo que la reserva, no se comparte. “Conservamos el concepto de clandestinidad porque el ser humano busca siempre dar la contra. Si bien no tiene nada que ver con algo ilegal, no hacemos pública la dirección, eso nos permite salvaguardar cierta información ”, agrega Regina acerca de este espacio de cocina de autor. “Creo que lo clandestino tiene un atractivo especial para el público porque rompe esquemas tradicionales. Ahora con las redes sociales todo es siempre como muy expuesto, muy accesible, entonces lo oculto, lo exclusivo inevitablemente despierta curiosidad en el público”.

Cada platillo es una propuesta distinta del chef Pueller que busca entrelazar el misterio y la sorpresa. La experiencia gastronómica puede costar entre 135 y 170 soles. Reservas en www.clandestina.pe.

Sobre sus platos, el chef nos dice: “Es una línea misteriosa, somos atrevidos con lo que presentamos y la gente lo sigue comentando”. Sus platillos viajan por todas las regiones con el toque sorpresivo del chef.

Por otro lado, algunos restaurantes están ofreciendo privados con una identidad propia, es el caso de los salones del local de Isolina, en Surco, donde ofrecen dos espacios exclusivos. El primero (Huamaní) tiene una ambientación rural y está oculto detrás del bar; el segundo (The Glenlivet) tiene una pared movible que lo convierte en secreto.

El local de Isolina de El Polo ofrece dos espacios privados en el primer y segundo piso para reservar según la cantidad de personas. / Isolina

“El perfil de los visitantes de los privados es gente que va por negocios o alguna celebración porque prefieren un espacio más tranquilo”, explica el chef José del Castillo.

Por su lado, el chef Anthony Macedo del restaurante Maras —ubicado en el hotel Westin— nos cuenta que la zona privada “ha sido elegida por clientes que buscan un ambiente refinado y personalizado dentro del restaurante. Es muy solicitado para cenas de alto nivel o lanzamientos discretos”.

El privado del restaurante Maras es el escenario ideal para propuestas de matrimonio y parejas que buscan un ambiente íntimo. / Maras

Sin duda, hay toda una Lima escondida por explorar. Este es solo el comienzo. //

Además… Otras opciones escondidas... Ostería Convivium invita a vivir la experiencia italiana en su salón privado con solo realizar la reserva a través de su página web: https://convivium.mesa247.pe/.

Cumpita, el hermano menor de la taberna Cumpa de Renzo Miñán, es el espacio caleta para pasar una buena tarde criolla en Surquillo.

El bar oculto Alphonse, dentro del hotel Westin en San Isidro, ofrece coctelería de autor y música en vivo. Las reservas se solicitan vía alphonsebar.meitre.com o al WhatsApp 947 147 533. Envían una contraseña para ingresar.