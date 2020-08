Tengo el necesario deber de decir que desde muy niño soy hincha de un equipo de fútbol. No un sencillo fanático por épocas: colecciono cachivaches que otros llamarían basura, veo 4,5 repeticiones de los partidos cuando vuelvo del estadio y, como si fuera fácil y no tuviera tantas cuentas por pagar, gasté mis ahorros para escribir un libro sobre él.

Tengo el necesario deber de decir, también, que durante años, décadas diría, el fútbol en el Perú es visto desde fuera solo como una actividad para tirar pica pica, que no se investiga ni se entiende, donde no se profundiza, que emociona un día -el día que Perú clasifica- y luego es visto como un espectáculo menor, un movimiento de fanáticos imbéciles o peor, la causa de todos los males.

La causa de todos nuestros males.

El fútbol puede suspenderse para siempre en el Perú -si no hay seguridad en el cumplimiento de los protocolos, debería- pero eso no activará, por magia, mejores ciudadanos, muchachos más educados y mejor comidos y mucho menos, una permanente cadena de solidaridad y respeto por el otro. Mucho me temo que no. Esos goles no nacen en el fútbol.

Aunque el fútbol, a veces, los disimula.

Los futbolistas que incumplieron el protocolo, los dirigentes que no tuvieron la cortesía de leerlo, los administradores que ni siquiera advirtieron/suplicaron en un breve tuit No a la Concentración -ocupados como están en destruir su club- y los señores transeúntes de distintas edades que, movilizados por su fiebre, salieron a la calle sin mascarillas a regar sus aires como balas asesinas; todos son los responsables de que en este momento, el deporte más hermoso del mundo se haya vuelto otro veneno. Dentro de la cancha no pasó absolutamente nada.

También, claro, los que creímos en todos ellos olvidándonos quiénes somos: los irresponsables ciudadanos que hacemos cola por papel higiénico y la última caja de cerveza.

Yo sé que no es fácil entender que el fútbol también sabe activar lo mejor de uno. Al menos hoy. Que el deporte es puente que salva de los cocodrilos o lo que es lo mismo, provisiona un bistec más al menú. Pero qué seríamos, pues, sin los odios. Eso, sin embargo, no me libera del fastidio por la nube de halagos con que ha amanecido el fútbol en el Perú, y el discurso nacido en cada teléfono celular sobre lo fatuo, lo miserable y lo nada que es. A veces no entiendo: si todos lo sabemos todo, ¿por qué la fregamos tanto? Si la fórmula es tan sencilla, ¿por qué no la patentamos?

Amo el fútbol. Y eso me pone en la tribuna de los acusados, con absoluta justicia. Otro cariño no tengo. Por eso mismo, tengo el deber de mirar a mi casa y ver a mi hijo, y recordar que hace unos pocos meses, gracias al fútbol, de pronto fue un pequeño bien (o más) orgulloso de su país, más consciente de que había que cuidarlo, hasta entenderlo, y más hecho en la cultura del sacrificio, la fe, la igualdad y, sobre todo, en esa $%&/($# palabra que tanto miedo daba en los 90 porque no sabíamos qué era: ganar. Un poquito, pero ganar.

Hasta dónde recuerdo, eso no lo hizo un ministro, un congresista, y menos un presidente.

