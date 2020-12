Conforme a los criterios de Saber más

Hace tres años que Nicole Fávre (22), entre covers y canciones propias, emprendió su camino en la música. Su material llamaba a más seguidores; tanto, que alcanzó más de 3.5 millones de reproducciones en YouTube. Hacerse un nombre en la industria no es nada fácil, menos cuando -en palabras de la muchacha- uno es su propio director(a), productor(a), manager, etc. El esfuerzo, sin embargo, rindió frutos. En noviembre pasado se convirtió en la primera artista peruana (joven) en firmar con Universal Musical México y GTS. Además de formar parte del álbum navideño más importante en México “Eterna Navidad: Celebremos” con artistas de talla como Juanes, Alejandro Fernandez, Paty Cantú, Kurt, Morat, Danna Paola, entre otros.

Nicole, que viste una polera blanca y usa un gorro celeste oscuro, nos responde la videollamada en Zoom desde su estudio. Está emocionada y no es para menos: hace tres días regresó de México, donde grabó un videoclip y algunas canciones. Esto fue lo que nos contó

¿Cómo te ha tratado la cuarentena?

Tengo papis ya mayores y me he estado cuidando muchísimo. Literalmente no he salido en ocho meses. A las justas a caminar con mascarilla y me metía a casa de nuevo. Incluso a mis amigas ni las he visto. He estado desde mi casa grabando y todo. Me tocaba ir a México a grabar videos, canciones. Fue una experiencia rara: después de no haber salido casi todo un año a estar en un aeropuerto, el avión… fue de locos.

Hay quienes la distancia ha afectado su proceso creativo: ya no pueden ir al estudio ni reunirse en persona con los productores. ¿Ha sido tu caso?

He estado acostumbrada [a la distancia] porque la mayoría de productores con los que trabajaba vivían en México o Colombia. De hecho, todas las canciones que he sacado -excepto una- han sido compuestas y producidas a distancia; antes de la pandemia, de que exista el coronavirus. Ya estaba acostumbrada a este método de componer y producir por Zoom.

¿Cómo ha sido la transición de artista independiente a firmar con una gran disquera como Universal?

Es un proceso muy lindo, pero muy difícil también. He sido artista independiente casi cuatro años y muchas veces me he sentido muy sola porque nunca pude ejercer un equipo unido, estructurado. Siempre era yo metiendo mano en cosas que los artistas no tenemos que hacer. Yo era mi guionista, mi directora, mi productora, mi abogada, mi mánager, mi asistenta… todo. Hacía todo. Pasar de ser tu propio jefe a entrar a una estructura más armada es difícil, pero muy lindo. Sobre todo si tienes a gente que cree en tu proyecto y te apoya, que eso es algo que rescato mucho de Universal y GTS. Esta industria es muy difícil y no todos tienen buenas intenciones. Me siento muy tranquila con ellos porque me han demostrado que son personas de primera.

"No podría definir mi música con un solo género. Es una mezcla de todo lo que está en mi cabeza", dice Nicole Fávre a Somos. (Foto: Universal Music México)

Tu ingreso ha sido a lo grande: eres la primera peruana en hacer un álbum de Navidad y te codeas con artistas de renombre. ¿Cómo fue el proceso?

La navidad es mi época favorita del año. Ser parte de un disco navideño es como cumplir un sueño en mi checklist, marcarlo como cumplido. Estoy muy emocionada, muy feliz además de estar rodeada con artistas tan grandes. Veo mi nombre ahí como al costado -prácticamente- de Kalimba, Juanes, Dana Paola y no puedo creerlo. Me parece una oportunidad superlinda. Me tocó cantar Arre Borriquito con Esteman y Kalimba. Es un villancico que había escuchado antes, pero creo que es más latino-mexicano. La otro que me tocó cantar fue Ven a cantar, que esa sí es más conocida. Es una lista gigante: Dana Paola, Gloria Trevi. (…) La experiencia fue divina. Grabé mis voces en mi estudio, como estoy acostumbrada a hacerlo. Ya en México tuve la oportunidad de grabar un videoclip para este disco de Navidad. Ya pronto lo verán…

Aunque un año complicado también. Estas fiestas van a ser particulares…

Es diferente por el hecho que no puedes estar en tus seres queridos. Creo que de eso se trata [estas épocas], de dar amor. Espero que el día de Navidad sí sea normal. Por lo menos en mi familia nos vamos a hacer las pruebas para estar todos juntos. Es una tradición que jamás no haríamos. Creo que el disco es muy bonito, que tiene canciones muy clásicas. Quizá puede traer un poco de calorcito para este mes y para este año.

Sé que estuviste trabajando en nuevo material. ¿Qué nos puedes adelantar de eso?

Son canciones que he escrito este año la mayoría, algunas el año pasado. Es un estilo mucho más marcado. Siempre me dicen que mi estilo es único, que no hago igual a los demás y eso es lo que he estado tratando de construir. Esto todavía es una evolución. Lo que quiero lograr es que escuches mi canción y digas “ah, es de Nicole Favre”. Eso es lo que estamos tratando de construir ahora con Universal.

Si pudieras definirlo en una palabra, cuál sería y por qué.

Evolución porque siempre hay que reinventarse. Ser fieles a lo que uno le gusta, no a lo que está de moda. Si quieres seguir lo que está de moda, está increíble también. Por lo menos, a mí me gusta no seguir la corriente, sino ser original en lo que hago. Ser fiel a mis valores, a lo que soy y a lo que quiero comunicar.

Mantienes constante comunicación con tus seguidores en redes sociales…

Siempre me tomo el tiempo para leer los mensajes, mandar saludos cuando me piden y cuando puedo hacerlo. Demanda muchísimo mantener una red social, mantener el contacto con la gente que te apoya, pero es vital. Sobre todo en esta época que todo es digital. Es muy importante que la gente que me sigue sepa que estoy agradecida con ellos y que estoy muy feliz de que lo estén haciendo. Es algo que no voy a dejar de hacer.

"Ya estaba acostumbrada a este método de componer y producir por zoom. La mayoría de productores con los que trabajaba vivían en México o Colombia", rememora Nicole Fávre. Hace poco viajó a México para afinar detalles de su nuevo material. (Foto: Nicole Fávre)

Y cómo lidias con los comentarios no tan buena onda.

Es bien feo, en verdad. La gente últimamente -todos lo dicen y yo también- está más sensible de lo normal. A veces simplemente tienen ganas de criticar y escribirte cosas malas. Suena fácil decir “no hay que hacerle caso” y ya, pero es imposible. Creo que a todos nos afecta que nos escriban algo feo, que critiquen. Creo que es un entrenamiento que tengo que seguir trabajando porque obviamente no a todos les va a gustar lo que hago y son libres de decirlo. [Queda] estar segura de lo que estás haciendo y eso es lo que más importa. Aparte tienes a un montón de gente que sí apoya. Pa’lante noma’. //

SOBRE EL DISCO NAVIDEÑO

“Eterna Navidad: Celebremos” ve su origen y concepto en uno de los álbumes navideños más exitosos en México y Latinoamérica de los últimos tiempos “Eterna Navidad” 1986. Cuenta con musicales de Alejandro Fernández & Camila Fernández & América Fernández & Valentina Fernández, Juanes & Jay De La Cueva, Los Tigres Del Norte, Manuel Carrasco, Banda El Recodo, Morat & Danna Paola, Gloria Trevi, Edith Márquez & Luciano Pereyra, Paty Cantú, Kurt, La Adictiva Banda San José De Mesillas.

VIDEO RECOMENDADO

Danna Paola, Denise Rosenthal y Lola Índigo estrenan "Santería" 27/08/2020