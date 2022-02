Conforme a los criterios de Saber más

“No tenía otra opción”. Con esas palabras, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, justificó la ocupación militar del ejército ruso en diversas regiones de Ucrania, entre ellas Kiev, la capital, donde los corresponsales y medios han reportado bombardeos desde la mañana de este jueves. Como respuesta, el gobierno ucraniano ha ordenado el cierre del espacio aéreo “debido al alto riesgo de seguridad de la aviación para la aeronáutica civil”.

Las sirenas no sonaban en toda la ciudad desde la Segunda Guerra Mundial. Entre el pánico y la desesperación, miles de personas se volcaron con sus autos a las calles y avenidas de Kiev, desatando un tráfico infernal, para poder escapar hacia países como Moldavia y Polonia. Además de la capital, las ciudades de Jarkov, Kharkiv, Dnipropetrovsk y Mariupol también fueron atacadas. En el primer día de la “operación militar” desplegada por Putin, se reportó que 40 soldados y 10 civiles ucranianos han muerto.

Pero el inicio de este conflicto bélico y geopolítico viene de mucho tiempo atrás. Desde textos de la historiadora Francoise Thom hasta la Nobel Svetlana Aleksiévich, además de un revelador documental del 2007, han explorado la incendiaria convivencia entre Rusia y Ucrania en Europa del este.

Guía para entender el conflicto entre Rusia y Ucrania

Ucrania, entre Rusia y Occidente: crónica de un conflicto

Las tensiones entre Rusia y Ucrania tienen una historia que se remonta a la Edad Media. Ambos países tienen raíces comunes en el Estado eslavo oriental de Kievan Rus. En esta publicación, la periodista Ana Lázaro repasa la historia de la exrepública soviética y cómo “se ha quedado atrapada en el tablero de la geopolítica internacional, desgarrándose entre el sueño europeo y las aspiraciones neoimperiales del gran vecino ruso”.

(foto: Difusión)

Cómo entender la Rusia de Putin

La historiadora francesa Francoise Thom publicó en el 2019 un libro que analiza el ascenso de Vladimir Putin en el aparato político y militar ruso. ¿Cuál es la influencia de la antigua KGB sobre el pensamiento de los hombres del Kremlin y sus métodos de gobierno? ¿Puede el régimen sobrevivir a su hombre fuerte? Thom responde a todas esas interrogantes.

(Foto: Difusión)

Rusia frente a Ucrania: Imperio, pueblos, energía

Las tensiones entre Ucrania y Rusia han reaparecido en 2022. Con vocación pedagógica, este libro del escritor español Carlos Taibo propone analizar las claves fundamentales del conflicto. Además, aporta una reflexión crítica sobre el papel que le corresponde a Estados Unidos, a la Unión Europea y a la propia Rusia.

(Foto: Difusión)

El fin del “Homo sovieticus”

Svetlana Aleksiévich, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2015, publicó este libro que permite adentrarnos en la Rusia post Unión Soviética. La destacada periodista y escritora nacida en Ucrania, aunque de nacionalidad bieolorrusa, aborda, además, cómo la llegada del capitalismo golpeó a todos aquellos ciudadanos rusos que tuvieron que readaptarse a nuevas condiciones de vida.

(Foto: Difusión)

Hambruna roja: La guerra de Stalin contra Ucrania

Entre 1931 y 1934 murieron cuatro millones de personas de hambre en la URSS. La ganadora del Premio Pulitzer Anne Applebaum hace un repaso por uno de los más atroces genocidios de la historia de Europa: la hambruna deliberada a la que sometió Stalin a Ucrania.

(Foto: Difusión)

Documentales

The Putin System

Dirigido por el francés Jean-Michel Carré, este documental del 2007 se encuentra disponible en la plataforma Amazon Prime. La pieza audiovisual intenta explicar cómo Putin obtuvo el poder que actualmente ostenta y por qué añora una Rusia al estilo soviético.





Winter on fire

El año 2015, Netflix estrenó el documental ‘Winter on fire: la lucha de Ucrania por la libertad’, que cuenta cómo fue la revuelta popular ucraniana que tumbó al presidente Viktor F. Yanukovych, en 2014. La producción se presentó en los festivales de cine de Venecia y Toronto y recibió excelentes críticas.

The Earth Is Blue as an Orange (2020)

Un documental dedicado al bando más silenciado de cualquier conflicto armado: la población civil. Cuenta la historia de una madre soltera y sus cuatro hijos en plena zona de guerra, en el Donbás, mientras las bombas caen a su alrededor. Recibió el premio al mejor debut en el Festival ZINEBI de 2020.