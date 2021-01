Conforme a los criterios de Saber más

En noviembre del 2020 fue elegida por la BBC entre las cien mujeres más inspiradoras del mundo y, sin embargo, en el ámbito científico internacional causó mucha preocupación la noticia de que estaba amena­zada de muerte por una familia de invasores de tierras. Enton­ces se supo que la ‘Dama de Caral’, como es cariñosamente llamada, carecía de una mínima protección policial, que las au­toridades de Supe tenían otras prioridades antes que resguar­dar la integridad de un sitio que forma parte de la Lista de Patrimonio Mundial de Unesco.

El llamado que Ruth Shady Solis (Callao, 1946) hizo a fines del año pasado fue atendido por los ministros de Cultura e Interior del actual gobierno y hoy Caral ha vuelto a contar con dos policías que se alternan día y no­che. Pese a ello, los invasores no se han ido.

Ruth Shady recuerda que durante la época en que se sintió más amenazada dormía en Caral –a unos 140 kilómetros al norte de Lima– con tablas en las ventanas de su dormitorio. O cambiaba de lugar la cama por precaución y se hacía acompa­ñar por su perro guardián lla­mado Chuco. La habían amena­zado con que la enterrarían dos metros bajo de tierra. ¿Quién? Pues la misma familia de invaso­res que primero se acercó para ayudar con las labores en el si­tio arqueológico y que luego fue apropiándose de cada vez más terrenos. Es una familia que está segura que recibe ayuda de personas con dinero y fines mercantilistas. Y es que los terrenos en el valle han quintuplicado su valor desde que la científica dio a co­nocer al mundo la extraordinaria cultura que tuvo aquí su epicentro. “Una hectárea ahora llega a costar 50 mil dólares”, señala.

CARAL, BARRANCA, 2001. La doctora Shady llevaba siete años inspeccionando cada mañana lo que descubría el desierto en el conjunto residencial número 2. El sitio arqueológico le cambió la vida. (Foto: Archivo personal Ruth Shady)

Les ha ganado todos los juicios posibles, en todas las instancias, porque Caral y las zonas arqueológicas del valle figuran en registros públicos como Patrimonio de la Nación. Y, sin embargo, hasta ahora, asegura, na­die desaloja a estos invasores y tra­ficantes de terrenos, los mismos que en mayo del 2011 tuvieron la osadía de pasear un féretro con su nombre.

Caral, el yacimiento más antiguo de América que resurge al turismo

Desde que empezó la pandemia, ella no ha regresado a la ciudad más antigua de América. Dirige todo desde su casa en La Molina, e inclu­so continúa con las investigaciones para determinar cómo empezó a gestarse una civilización que inte­gró sabidurías de diverso tipo. Sien­te que el trabajo es mayor pero que vale la pena.

Le han contado que el perro Chu­co no quiere comer y la extraña. Pero ella no ha querido que lo lleven a Lima porque tiene miedo de que no se acostumbre a vivir entre cua­tro paredes. El reencuentro tendrá que esperar.

UNA CARRERA DE ‘HOMBRES’

Ruth Shady es tan disciplinada en pos de las metas, que quiere ganarse ter­camente una fama de mujer inquebran­table y dura. Cuando era joven, su mamá –una mujer conser­vadora del pueblo de Pacarán, cerca de Lunahuaná– le dijo que no estu­die Arqueología porque no encon­traría trabajo en una profesión de hombres. Ella le dio el gusto, pero también se salió con la suya. Por las mañanas estudió Arqueología y Antropología; por las noches, peda­gogía; y por las tardes, inglés. Con dicho idioma pudo tener acceso a la bibliografía sobre la historia y ar­queología peruana escrita en len­gua extranjera.

Antes de ser la ‘Dama de Caral’, ella trabajó en varios lugares del país: Cajamarca, Huaura, Ancón, etc. “Me fui a trabajar a Chota, a Pa­copampa, motivada por el profesor Pablo Macera. Recuerdo que no ha­bía carrtera adecuada para llegar. Teníamos que viajar a caballo”. Hace poco la llamaron des­de Bagua para decirle que habían bautizado al museo de la ciudad con su nombre. “No voy 20 años por allá, pero la gente siempre me recuerda”.

AMENAZAS. Pintas de invasores luego de que Shady lograra órdenes judiciales (2011) para desalojar la zona arqueológica. Su preocupación ahora es la familia que ha invadido el mismo Caral. “Primero llegó un señor que pidió una casita y que trabajaba como ayudante. Luego este señor empezó a sembrar. Luego los hijos reclamaron terrenos como si fueran herencia". (Foto: Richard Hirano)

Ruth Shady pue­de hablar dos horas seguidas, y casi sin respirar, sobre la ci­vilización Caral y los avances que logró en tecnología antisísmica y eólica, y cómo pudo establecer lazos con la Amazonía y los territorios que hoy son Ecuador, Bolivia y Chile, a pesar de la barrera del idioma. Y también sobre el res­peto que tuvo al género femenino y que las ciudades de entonces no ne­cesitaron murallas ni armas ni ejér­citos. Puede hablar de todo eso con fluidez encantado­ra. Pero si uno le hace una pregunta personal, la enfren­ta con rudeza thatcheriana.

Seguramente la misma frialdad con que enfrentó algu­nas escenas de aco­so que sufrió de joven. Una chica que jamás acudía a fiestas porque prefe­ría leer o usar su tiempo como vo­luntaria en proyectos arqueológicos, siempre supo encarar las situaciones adversas. “A las personas les decía cómo debían actuar y que si conti­nuaban sin respeto les iba a ir mal a ellos. No hubo mayores situaciones porque se daban cuenta de que yo era una persona con carácter”.

¿En qué momento dijo basta de estudios, voy a formar una familia?

Yo me casé con un arqueólogo porque comprendí que de ese modo entendería que mi trabajo requiere mucha dedicación. Hay que estar sa­liendo al campo, trabajar en la mate­rialidad de una historia que no está escrita. Entonces he tenido una fami­lia con responsabilidad. He logrado que mis dos hijos sean profesionales, estoy orgullosa de ellos.

PANORÁMICA. Caral –1.500 años más antigua que los olmecas, otro foco civilizatorio– se desarrolló en total aislamiento, a diferencia de otras culturas primigenias como Egipto, Mesopotamia o India, que compartieron sus logros. (Foto: Shutterstock)

Si no continuó en Bagua y empe­zó su trabajo en Caral, fue porque su familia le pidió que buscara un lugar más cercano a Lima. Allí empezó un trabajo que ha cambiado la historia de América y, por su­puesto, del Perú. Des­enterró una ciudad monumental com­puesta por pirámides y anfiteatros. Pero no solo se quedó en lo material. Su trabajo se orientó también a que los niños y jó­venes del valle se llenaran de orgullo por una civilización que demuestra que tenemos la capacidad humana de desa­rrollar proezas como las más antiguas culturas del mundo lo hicieron.

La niña que se enamoró del país a través de la mirada de su padre che­co y que escribía historias donde se imaginaba cómo eran las civilizacio­nes pretéritas del Perú antiguo, ha escrito como científica una historia que siempre vamos a querer escuchar porque nos da muchos mensajes de esperanza. //

