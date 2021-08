Conforme a los criterios de Saber más

Sonaly Tuesta bien podría conocer a todos los peruanos. Por 20 años estuvo trepada en camionetas para ver de primera mano cómo festejábamos, qué nos hacía sentir orgullosos, lo que nos gustaba comer, cómo recordamos a nuestros muertos, la forma en que nos curábamos y, por supuesto, el honor que inflaba nuestro pecho al pasar la posta de cariños y conocimientos a los que veían detrás. Su programa de TV, Costumbres, estuvo todo ese tiempo relatando las maravillas de nuestro patrimonio inmaterial, lo que la convirtió en una experta y referente en el tema. Hace nueve meses que no lo conduce, pero ha sido inevitable que continúe apuntalando el entrañable asunto de la diversidad cultural. De ahí que, por el Bicentenario de la Independencia, la periodista se haya embarcado en dirigir una miniserie documental de tres episodios que este sábado 14 empezarán a ser transmitidos por TVPerú. Las protagonistas: sabias lideresas rurales peruanas de las que todos tenemos mucho que aprender.

Tuesta en plena dirección de la miniserie documental a estrenarse el sábado 14 de agosto a las 4 pm. (Foto: Ayni Producciones)





El trabajo fue financiado por el Proyecto Especial Bicentenario. (Foto: Ayni Producciones)

“Sabiduría Madre es el nombre de la miniserie documental. Narra la historia de tres mujeres cotidianas que dentro de su entorno, con toda la problemática que enfrentan diariamente, están tratando de salir adelante. Aquí lo que trasciende es todas lo hacen pensando en el bien de su comunidad y no solamente en ellas”, le cuenta Sonaly a Somos .

Al otro lado del teléfono ella está apurada/emocionada porque se va de viaje. Otra vez. Durante este año ha continuado armando proyectos audiovisuales y también presentó la segunda edición de su libro Costumbres. El verdadero espíritu de los peruanos. Pero ahora quiere contar de qué va esta pieza financiada por el Proyecto Especial Bicentenario que la tiene tan entusiasmada.

“Esta versión mía actual, personal y profesional, es mucho mejor que aquella de cuando tenía 20 años. Y eso también es resultado de la influencia de tantas mujeres sorprendentes que he conocido: mi madre, mi abuela, la heroína de mi tierra que es Matiaza Rimachi. Así como muchas otras con las que me he topado en el camino. Sin embargo, elegí a tres para los documentales: Lucy Pacompia, de la isla Amantaní, en Puno; Aurora Ayala Escalante, de Ayacucho; y Magaly Estrella Vásquez, de Ucayali. Las tres muy vinculadas a una región geográfica específica”, afirma.

Los documentales fueron grabados en la pandemia. (Foto: Ayni producciones)

Celadoras de saberes ancestrales

Lucy Pacompia, detalla Sonaly, es una mujer que posee un emprendimiento de turismo rural comunitario en medio del lago Titicaca. Su vocación de estudiar hizo que se graduara de la secundaria a los 32 años y que implementara una biblioteca infantil en su casa. Quiere que su hija tenga una carrera profesional y se ha propuesto mantener y conservar su sabiduría como comunera, así como gestionar oportunidades de aprendizaje que ayuden a las mujeres y a los más chicos del sitio donde vive. Su inspiradora historia se emitirá el 14 de agosto a las 4 pm.

Este es el trailer del episodio de Lucy Pacompia.

El relato de vida de Aurora, a transmitirse el 21 de agosto, en tanto, muestra a una valerosa migrante ayacuchana que lidera una olla común en un asentamiento humano de Villa María del Triunfo, en Lima. Haber sido discriminada por ser mujer para no acceder a estudios básicos, es uno de los estigmas que aún la acompaña. De la mano de las gestoras del colectivo Manos a la Olla, recupera autoestima y se empodera como trabajadora social, también retoma su educación primaria. Sueña con ser asistenta social y liderar un comedor popular en su barrio.

Finalmente, el último documental que podré verse por TVPerú el 28 de agosto será el de Magaly Estrella Vásquez. “Al morir su padre, depositario del saber cultural del pueblo de Yamino (ubicado en la provincia de Padre Abad, Ucayali), ella queda como heredera del canto tradicional Kakataibo. De sus tres hermanas es la única que conoce la sabiduría de esta expresión cultural. Es una mujer trabajadora y dirigente, conoce la labor artesanal y ha aprendido a sacarle provecho como actividad económica, sin dejar de lado el compromiso que comparte con su pueblo de cuidar el bosque a pesar de las amenazas y de seguir transmitiendo a los más jóvenes el gran valor de la historia y la tradición de los Kakataibo”, explica Sonaly.

No se olvide, entonces, de poner la alarma, prender el televisor el fin de semana, sentarse e inspirarse con las historias que Sonaly ha querido compartir. Nunca una mejor inversión de tiempo un sábado por la tarde.//

VIDEO RELACIONADO

¿Cuánto de la memoria de las mujeres podemos encontrar en Lima hoy en día? ¿Cuántas de sus historias están plasmadas en el paisaje urbano? Este documental de Karen Bernedo responde esas y otras preguntas