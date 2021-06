Conforme a los criterios de Saber más

“De niño yo tenía sobrepeso, de adolescente obesidad y de adulto llegué a la obesidad mórbida”, cuenta el doctor Sebastián Arrieta. “Llegué a pesar 121 kilos”, recuerda. La frase resulta difícil de creer si uno lo ve ahora: con un físico de atleta de alta competencia. Su historia de vida ha sido su principal impulso para “ayudar a la gente a que lleve un estilo de vida saludable”. Primero estudió (tiene un máster en Obesidad y Trastornos del Comportamiento Alimenticio) y luego saltó a la cancha (tiene 10 años como médico investigador en radiología intervencionista y medicina de la obesidad). Desde comenzó la pandemia, también saltó a Internet: solo en TikTok tiene 340 mil seguidores y algunas de sus publicaciones han superado las 2 millones de reproducciones.

—¿Cómo era su vida antes de incursionar en las plataformas virtuales?

Creaba contenido pero no digital sino académico. Mientras realizaba mi residencia médica y previo al ingreso de esta, trabaja en uno de los centros médicos más especializados del país, investigando y publicando en revistas científicas, libros o en congresos médicos. Mi nombre salía al final de los autores y eso siempre fue un honor ya que venía antecedido por los científicos más importantes del país. Ahora hago lo mismo, pero ya no está dirigido a médicos sino a pacientes. Ya no es tan técnico sino más divertido. Y para bien o para mal, ya no estoy avalado por académicos de primera, ahora está mi cara frente a tu celular contándote como vivir más y mejor.

—¿Qué lo lleva a saltar a la plataforma de TikTok?

Es una combinación entre las ganas por contar mi historia de lucha contra la obesidad y de concientizar a las personas sobre el poder de nuestros hábitos. Vengo de una familia arruinada con muertes prematuras por enfermedades prevenibles, tengo claro que tus genes son la bala y los hábitos el gatillo. Ahora necesito que la gente lo sepa y tomen control sobre su salud. Ayudó también el hecho de que mi esposa Isabella Devoto (@isabelladevoto) es ‘influencer’ y en casa hablamos mucho sobre la presencia digital.

—¿Cómo es el proceso para comunicar información médica en redes sociales de forma creativa?

Todos los días reviso las principales revistas científicas de mi área de estudio (sobrepeso y obesidad) y de salud pública en general. Una vez que encuentro algo que me jale el ojo, comienzo por estudiar la información y su veracidad. Terminado el proceso “académico” comienzo por preguntarme ¿cómo hago para engancharte en los primeros cinco segundos de video? A veces es soltar una cifra estadística alarmante como otras veces, el uso de unos anteojos “peculiares” o una “manito” de utilería hacen el truco. Tengo videos en los que empiezo a citar la frase de una canción y termino hablando sobre nutrición, siendo suficiente para que 1.6 millones de personas vean el video.





—De lo que usted publica, ¿qué contenido le interesa más a la gente?

El tema del COVID 19 y las vacunas tienen muchísimo enganche (3 millones de vistas total) pero los videos con mayores vistas son sobre suplementos (2.5 millones), mi pérdida de peso (2 millones), ayuno intermitente (1 millón de vistas) y una que otra broma. Una interesante oportunidad que encontré fue el de dar buenas noticias. Últimamente la gente valora demasiado eso. No es un tema nacional, 2/3 de mis seguidores son de otras partes de LATAM. Todos necesitan escuchar buenas noticias.

—¿Cuáles son las preguntas más recurrentes de sus seguidores?

Donde comprar ciertos suplementos o productos o marcas de estos que recomiendo. Estrategias para dormir mejor. Como pueden tomar atajos en su pérdida de peso. Preguntan sobre mitos o me etiquetan en videos de otras personas preguntando si es cierto o no. Como dejar de comer por ansiedad.

Actualmente, Sebastián Arrieta cuenta con una comunidad de casi 400 mil seguidores en sus redes sociales. (Foto: Difusión)

—¿Siente que tiene más llegada con el público joven a través de esta plataforma?

Uno pensaría que esta es una plataforma de menores de edad pero todo lo contrario. Es una plataforma para gente que quiere información sintetizada y entregada de la forma más dinámica posible. Al no poder excederte de 60 segundos por video, toca resumir todo y entregarlo de una manera entretenida y sin mucho rodeo. La primera vez que descargue TikTok fue durante la cuarentena y al día siguiente lo elimine por lo adictivo que lo encontré. Meses después, tengo un público de 300 mil seguidores en edades entre los 25 y 45 años.

—¿Qué posibilidades en relación a su profesión ha descubierto en TikTok?

-En el ámbito académico recibo invitaciones para interactuar con profesionales de la salud de mi misma nacionalidad y de otras; junto con conferencias y congresos en los que si bien, antes ya había participado como expositor en contadas oportunidades, ahora es algo más frecuente. Actualmente, formo parte de un programa en Panamericana Televisión llamado Consalud y que se emite los sábados a las 10:30am. Ahí comparto espacio junto con uno de los más importantes y prestigiosos médicos del país, el Dr. Alberto Tejada, alguien a quien admiro de siempre y con quien ahora indirectamente creo contenido. Finalmente, mis terapias para la pérdida de peso en hombres mayores de 25 años con obesidad son cada vez más solicitadas.

—¿Qué recomendaciones esenciales les daría a las personas para llevar un vida saludable en estos días de pandemia?

Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si te cuesta alimentarte sano pero disfrutas de ejercitarte, y no haces ninguno “por falta de tiempo”, apaga el celular y comienza a moverte. Me parece esencial que las personas aprendan a disipar el estrés y la ansiedad con técnicas de relajación; así como darle la importancia debida a la falta de sueño que como sociedad padecemos, responsable en parte de la obesidad y varias enfermedades crónicas. Finalmente, reflexionar como nuestro paladar y mente puede estar secuestrada por comida ultra procesada y buscar cambiar eso. //

FICHA TÉCNICA

Sebastián Arrieta es médico Colegiado por la Universidad Científica del Sur. Especialista por la Universidad San Martín y Master en Obesidad y Trastornos del Comportamiento Alimenticio por la Universidad Católica de España. Tiene 10 años como médico investigador asistente en radiología intervencionista y medicina de la obesidad.

EL DATO

El doctor Arrieta forma parte del programa ConsaludPerú. Está a cargo de una secuencia de consejos para las personas que desean bajar de peso y llevar una vida saludable. El espacio se transmite todos los sábados a las 10:30 a.m. por Panamericana Televisión.

PUBLICACIONES

Tratamiento efectivo de la hemoptisis amenazante mediante embolización ultraselectiva: experiencia de 50 casos. Brazzini A, Cantella R, Brazzini M, Arrieta S, Quispe E, Ramon JC, Hurtado J. Fecha: Rev Soc Peru Med Interna 2017; vol 30

Embolización de Miomas Uterinos: Experiencia de 200 Pacientes en el Instituto de Radiología Intervencionista Brazzini. Brazzini A, Cantella R, Brazzini M, Arrieta S Fecha: Rev. peru. ginecol. obstet. [online]. 2016, vol.62, n.3, pp.229-234. ISSN 2304-5132

