¿La curiosidad mató al gato? Los conectores USB se han vuelto muy habituales y se pueden usar incluso para recargar diferentes dispositivos como un smartphone, los audífonos, la tablet, etc.

Inicialmente eran usados como memorias portátiles o pendrive, que tiene casi las mismas características de conexión. Para algunos puede existir la duda sobre qué ocurriría si la memoria se conecta al cargador y luego a un enchufe de corriente.

Un experimento resuelve esta curiosidad, señala un informe de Computer Hoy. Lo primero que se debe tener en cuenta es que no explotará el dispositivo ni provocarás un cortocircuito en tu casa.

Otro de los resultados es que el pendrive no sufrirá daños. En realidad, no le sucederá nada, ni si quiera interactuará porque el cargador está hecho solo para transferir energía eléctrica y no para procesar datos.

En otras palabras, la memoria USB no se cargará y tampoco se afectará los datos almacenados. En el mejor de los casos no pasará nada porque el cargador simplemente ignorará el pendrive, pero también podría producirse un cortocircuito. No se descarta este resultado según el tipo de corriente, estado de los equipos u otros aspectos de riesgo.