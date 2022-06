La inteligencia artificial (IA) ya no es cosa del futuro, es el presente. Y lo mejor es que no solo abarca los ámbitos más complejos de la vida, sino que también ofrece posibilidades muy provechosas para cualquier persona, como por ejemplo, entrenamiento para una entrevista laboral.

Google lanzó recientemente —y a nivel mundial— una herramienta basada en IA la cual permite a cualquier usuario “ejercitarse” para afrontar una entrevista de trabajo. Interview Warmup, como ha sido nombrada esta tecnología, se basa en programas flexibles de aprendizaje online.

Su funcionamiento es bastante sencillo. Consiste básicamente en una serie de preguntas que deben ser respondidas por el interesado, ya sea de manera hablada o también escrita. Las respuestas son analizadas por el programa, el cual posteriormente brinda una retroalimentación sobre los puntos fuertes de nuestra contestación, los que podrían mejorarse e incluso algunos que habría que añadir.

El mismo sistema aclara que no hay respuestas correctas o incorrectas, ya que de lo que se encarga es de analizar los términos laborales empleados, las palabras más utilizadas y los temas de conversación repasados.

Cabe señalar que Interview Warmup por ahora solamente está disponible en idioma inglés, pero su diseño es bastante intuitivo y fácilmente puede utilizarse un traductor para ingresar las respuestas y ver los resultados que arroja.

En El Comercio decidimos poner a prueba la IA y ver qué tan útil resulta. A continuación, te comentamos nuestra experiencia.

Descubriendo cómo funciona Interview Warmup

Primero hay que saber que son cinco las áreas disponibles para entrenar, cuatro especializadas (‘Data Analytics’, ‘E-Commerce’, ‘Ti support’, ‘Project Managment’ y ‘Ux Design’) y una sección general. Para cada una de ellas hay una serie de preguntas que están enfocadas en tres grupos: de experiencia, situacionales y técnicas.

El primer grupo hace referencia a la experiencia y formación del candidato; el segundo indaga a cerca de cómo ha lidiado este con ciertas situaciones en el pasado y cómo espera hacerlo en el futuro, y el último cubre cuestiones más técnicas como conocimientos y habilidades del campo específico seleccionado.

Así, tenemos interrogantes de experiencia como “¿Cuáles son tus objetivos profesionales para los próximos cinco años?”, “¿Cómo describirías tu estilo de trabajo?” o “Dime por qué serías una buena opción para este puesto”.

Las situacionales pueden ser del tipo “Hábleme de un momento en el que tuviste que actuar rápidamente, pero no tenía muchos datos para tomar tu decisión. ¿Qué hiciste y cuál fue el resultado?” o “Háblame de una vez que cometiste un error. ¿Cómo lo comunicaste?”.

Para esta nota se probó cómo iría si se entrenara en la sección general de Interview Warmup.

La primera consulta que apareció fue “¿Puedes contarme un poco sobre ti?”, a lo que se respondió:

“He trabajado más de 7 años en comunicaciones y periodismo para diversas empresas y medios escritos. En todo ese tiempo he buscado no solo destacar mi trabajo y desarrollar nuevas habilidades laborales, sino que también he buscado adquirir una visión mucho más crítica de los acontecimientos simples y complejos que ocurren tanto a mi alrededor como lo más macro. Tengo experiencia escribiendo sobre una variedad de temas, pero desde hace un par de años he ido especializándome en asuntos de salud, ciencia y tecnología. Mi objetivo a mediano plazo es enfocarme en este tipo de temas, que cada vez cobran más relevancia”.

Como se aprecia en la imagen de abajo, la IA se centra en identificar términos relacionados al trabajo (‘Job-related terms’), palabras similares (‘Most-used words’) y temas claves (‘Talking points’), que incluye los botones de experiencia, habilidades, lecciones aprendidas, objetivos e intereses.

Interview Warm / Interview Warm captura de pantalla

De este modo, cuando presionamos el botón de experiencia, se resaltan las partes en las que se está hablando de ello. En este ejemplo puntual, se resaltó “He trabajado más de 7 años en comunicaciones y periodismo para diversas empresas y medios escritos” y “Tengo experiencia escribiendo sobre una variedad de temas, pero desde hace un par de años he ido especializándome en asuntos de salud, ciencia y tecnología”, oraciones que efectivamente alude a la experiencia.

Interview Warm / Interview Warm captura de pantalla

Lo mismo pasa con el botón objetivos, que marcó la oración “Mi objetivo a mediano plazo es enfocarme en este tipo de temas, que cada vez cobran más relevancia”, y con el resto de botones.

Interview Warm / Interview Warm captura de panta

Igualmente, podemos saber si es que hay algún aspecto que no se ha mencionado en nuestra respuesta, y debería hacerse. Por ejemplo, notamos que no se ha hablado nada sobre habilidades. Ahora ya sabemos que debemos reforzar este punto.

Interview Warmup / Interview Warmup ca

Otra característica a destacar es la opción de verificar las palabras que se repiten en el discurso, las cuales sería recomendable reemplazar. En esta otra respuesta que se dio a la pregunta “Háblame de un momento en el que obtuviste resultados a pesar de un entorno o contexto desafiante. ¿Cuál era la situación, cuál era su objetivo y cuáles fueron los resultados?”, se nos advierte que usamos muchas veces la palabra tiempo.

Interview Warm / Interview Warm captura de pan

Consejos para una entrevista real

El testeo de Interview Warmup demostró que efectivamente puede servir para reforzar algunos puntos de argumentación a la hora de practicar para un proceso de reclutamiento. Al respecto Mariella Rosell, psicóloga y headhounter, considera que las preguntas de la IA sí concuerdan con las que se hacen en una entrevista real; sin embargo, acota que hay otros elementos que un postulante debería tomar en cuenta.

(Foto:Pixabay)

“En una entrevista se reformulan preguntas o se indaga en situaciones que van saliendo espontáneamente en la conversación —que no necesariamente están en el currículum, cómo por qué se dejó el trabajo anterior—, pues el diálogo no tiene por qué ser tan estructurado. Y el candidato tiene que estar preparado para saber responder”, comenta.

“Si la persona continúa con una conversación, se queda callada o es muy habladora también cuenta. Son detalles con los cuales el reclutador ve si se hace ‘match’ con lo que se solicita. Hay puestos en los que se debe tener un buen nivel de comunicación, como en ventas. En cambio, en otros no es tan indispensable”, añade.

La especialista también señala la importancia de la comunicación no verbal en este tipo de procesos. “Es común que se sientan nervios o algo de ansiedad y olvidemos tener una postura correcta o realicemos movimientos involuntarios, llevarse el lapicero a la boca o morderse las uñas, por ejemplo”.

Como recomendación, Rosell aconseja practicar movimientos y posturas frente a un espejo o, incluso, grabarse en un video y ver qué podemos mejorar y corregir.