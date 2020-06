Tomar hidroxicloroquina poco tiempo después de haber estado expuesto al COVID-19 no permite prevenir una infección, según un estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine.

El medicamento ha sido promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump, que dijo recientemente que lo utilizaba como medida de prevención contra el coronavirus.

Pero un estudio aleatorizado realizado con 821 personas en Estados Unidos y en Canadá demostró que no era mucho más eficaz que un placebo para evitar el contagio.

La hidroxicloroquina, utilizada desde hace tiempo como tratamiento del paludismo y cuya eficacia contra el coronavirus no ha sido demostrada con rigor, desata pasiones.

Un equipo de científicos dirigidos por la Universidad de Minnesota seleccionó a adultos que habían estado en contacto con una persona enferma de COVID-19 durante más de 10 minutos, a una distancia de dos metros o menos.

La mayoría de ellos eran considerados como personas con riesgo de ser contaminadas ya que no llevaban mascarilla ni protección para los ojos en el momento de la interacción con la persona infectada.

Los científicos administraron hidroxicloroquina o un placebo a los participantes del estudio en un plazo de cuatro días después del contacto con el enfermo.

Analizaron luego, a través de test en laboratorio y el estudio de síntomas, cuántos de esas personas habían contraído COVID-19 en las dos semanas siguientes.

“Este ensayo aleatorizado no demostró ningún beneficio significativo de la hidroxicloroquina como tratamiento profiláctico tras una exposición a COVID-19”, concluyeron los autores del estudio.

“Nuestros datos son bastante claros en que para la exposición posterior, esto realmente no funciona”, dijo el doctor David Boulware, el investigador que lideró el ensayo y que es especialista en enfermedades infecciosas en la Universidad de Minnesota.

Cuarenta y nueve de los 414 pacientes (12%) que recibieron el tratamiento tuvieron la enfermedad, frente a 58 de los 407 (14%) a los que se dio un placebo, una diferencia que no se considera estadísticamente significativa.

Los efectos secundarios eran más frecuentes con el uso de hidroxicloroquina que con el placebo, pero en ambos casos no eran indeseables.

Los resultados del trabajo se esperaban con expectación ya que se trataba de un ensayo controlado aleatorizado, un experimento que suele considerarse como la referencia para el estudio de los resultados clínicos.

A pesar de todo, “el estudio es demasiado pequeño para ser irrefutable”, advirtió Martin Landray, un profesor de medicina y de epidemiología de la Universidad de Oxford que no participó en el citado trabajo.

Se necesitarán varios estudios para saber de forma segura si la hidroxicloroquina puede o no tener un efecto positivo moderado, consideró el experto.

Agencias

