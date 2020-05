Los expertos consultados por El Comercio coinciden en que los rebrotes se presentarán de todas maneras en el Perú una vez que se relajen las medidas de confinamiento social por el COVID-19, mientras no se cuente con un tratamiento efectivo para la enfermedad.

La intensidad de estos brotes epidémicos dependerá de qué tanto respeten las personas las recomendaciones sanitarias y la efectividad del control epidemiológico que lleve a cabo el Gobierno, aseguran.

“Yo creo que cuando se comience a levantar la cuarentena rígida van a tener que tomarse una serie de medidas de acuerdo a la situación de cada región. Lo que yo propondría es tener cuarentenas selectivas, tanto según la región como también según el grupo de población. Hay que tener mucho cuidado con la educación presencial, lo positivo es que ya se adelantó que no se van a retomar al menos por ahora”, indica el epidemiólogo Luis Suárez-Ognio, exdirector del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud.





Los expertos consideran que se presentarán brotes de COVID-19 luego de la cuarentena. (Foto: Ángela Ponce/GEC)

Para la infectóloga Fiorella Krapp, investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), la intensidad de los futuros brotes, en tanto no se cuente con un tratamiento efectivo para el COVID-19, también dependerá de la vigilancia epidemiológica: “Nadie tiene una bola mágica para saber si habrá un rebrote, pero se sabe que si uno es agresivo [con los diagnósticos y con el cerco epidemiológico], entonces logras controlar la situación para que no se apliquen otras restricciones severas”.

La infectóloga Theresa Ochoa, directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la UPCH, explica, en tanto, que la situación también dependerá de la inmunidad que desarrollen las personas en el país y de los factores ambientales.

“Hay que considerar que el Perú va a entrar a meses de invierno en que se incrementan los cuadros respiratorios. Pero no sabemos si habrá rebrotes estacionales importantes, principalmente, porque no conocemos si esta enfermedad nos da una inmunidad permanente. Otros coronavirus dan una inmunidad de un año, en promedio. El SARS produjo una ola grande [de contagios], pero no se volvió a dar una epidemia porque hubo una inmunidad permanente. Con la enfermedad actual [COVID-19] no sabemos aún. Eso depende de la inmunidad individual y la inmunidad de rebaño”.

En el mundo, diversos países que lograron reducir el número de casos han comenzado a implementar medidas de desconfinamiento, como España e Italia. Singapur y Japón lo hicieron antes, pero tuvieron que retomar medidas de aislamiento debido a rebrotes, según informan agencias internacionales.

Al igual que la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS)ha alertado que un levantamiento demasiado rápido de las restricciones de confinamiento podría conducir a un “rebrote mortal” del nuevo coronavirus.

“El reflujo [de la pandemia] puede ser tan peligroso como su propagación si no se gestiona de forma adecuada”, dijo a fines de abril el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Hasta el momento, cerca de 60 mil personas se han contagiado de COVID-19 y más de 1.600 han perdido la vida. La inmovilización obligatoria fue extendida hasta el 24 de mayo en todo el país-

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

