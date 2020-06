Tres de los cuatro autores del estudio publicado en la revista The Lancet sobre el uso de la hidroxicloroquina contra el coronavirus pidieron la retractación del artículo, informó la propia revista británica el jueves.

“No podemos seguir garantizando la veracidad de las fuentes de datos primarios” indicaron los tres autores a The Lancet, acusando así al cuarto autor, jefe de Surgisphere, compañía que recogió esos indicadores y que se niega ahora a dar acceso directo a ellos.

Según The Lancet, los autores “no pudieron completar una auditoría independiente de los datos que sustentan su análisis”.

La reconocida publicación indicó en un comunicado que “hay muchas preguntas pendientes sobre Surgisphere y los datos que supuestamente se incluyeron en este estudio”, por lo que “se necesitan urgentemente revisiones institucionales de las colaboraciones de investigación de Surgisphere”.

Días antes, la revista médica admitió que el estudio levantaba serias dudas y emitió una “expression of concern” (“expresión de preocupación”), un término formal empleado por las revistas científicas cuando un estudio plantea potencialmente un problema.

En tanto, este miércoles el primer estudio clínico aleatorizado sobre la hidroxicloroquina, liderado por la Universidad de Minnesota y publicado en New England Journal of Medicine, determinó que tomar este medicamento poco tiempo después de haber estado expuesto al COVID-19 no permite prevenir una infección.

Hidroxicloroquina, un medicamento que divide a los científicos

El artículo en cuestión condujo a la Organización Mundial de la Salud a interrumpir los ensayos clínicos de la hidroxicloroquina en varios países, puesto que concluyó que esta molécula no solo no es beneficiosa contra el COVID-19, sino que además aumenta el riesgo de morir. Luego la misma entidad anunció la reanudación de los ensayos clínicos.

Publicado el 22 de mayo, el estudio se basa en los datos de unos 96.000 pacientes ingresados entre diciembre y abril en 671 hospitales del mundo y compara la evolución de quienes recibieron este tratamiento y de quienes no.

Aunque parte de la comunidad científica duda de la eficacia de la hidroxicloroquina, popularizada desde el principio de la epidemia por el doctor francés Didier Raoult, muchos expertos expresaron a la vez sus dudas en cuanto a la fiabilidad de este trabajo.

Varias decenas señalaron en una carta abierta su “preocupación” por la metodología empleada en este trabajo, basado en información recopilada por Surgisphere, una empresa de análisis de datos de salud basada en Estados Unidos.

En general, la hidroxicloroquina se prescribe para tratar males reumatoides autoinmunes como el lupus.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó tomarla como medida de prevención, mientras que países como Brasil, Senegal y Perú la recomiendan para tratar el COVID-19.

Antes del estudio de The Lancet, otros trabajos realizados a menor escala habían apuntado a las mismas conclusiones que este.

