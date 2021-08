Conforme a los criterios de Saber más

Cada 29 de agosto se conmemora el Día del Gamer, una fecha que festeja los videojuegos como una forma de entretenimiento para personas de todas las edades. En esta industria, los varones son mayoría en sectores como los eSports y creación contenido, pero la presencia femenina se está fortaleciéndose año a año y la idea de que las mujeres no juegan está quedando obsoleta.

Para reforzar esta idea, hay que recurrir a los números: la cifra sobre la cantidad de jugadores y jugadoras está más pareja de lo que se cree. De acuerdo a un reporte de Forbes, la distribución de gamers en España está en un 48% para mujeres y el resto para varones. De esta cifra, son muchas las personas que se dedican a los videojuegos de manera profesional con los eSports o la creación de contenido.

“El mercado que anteriormente atraía en su mayoría a hombres y adolescentes, ahora atrae muchas mujeres en la industria; no solo en el juego (como gamers) también en el diseño y en el desarrollo. El gamer actual busca ser parte de lo que juega, siente la curiosidad de involucrarse más en el desarrollo y el testeo del mismo”, le dijo Claudia Olivares, directora académica de Diseño de Toulouse Lautrec, a El Comercio.

A propósito del Día del Gamer y la presencia femenina, este Diario se contactó con diversas mujeres que se dedican a la industria del gaming de manera profesional, tanto como jugadoras de eSports, como creadoras de contenido.

“Somos minoría, pero esperamos que con el tiempo podamos tener competencias exclusivas para mujeres”

Si bien la cantidad de gamers a nivel mundial está pareja tanto para hombres como para mujeres, no es lo mismo en los eSports. La organización France Esports reveló en 2019 que la mitad de gamers en el país eran mujeres, pero el 90% de personas que competían en torneos eran hombres. Algo similar ocurre en España, donde la Asociación Española de Videojuegos reveló que “muy pocas mujeres han competido a alto nivel”.

A pesar de las cifras, las mujeres amantes de los deportes electrónicos no se han detenido. Y una de las iniciativas que así lo refleja es Comunidad Femenina Oficial de eFootball PES (o solo Ladies PES), una de las organizaciones que reúne a jugadoras de todo el continente del popular videojuego de fútbol PES.

Ladies PES es una organización de PES para mujeres. (Imagen: Ladies PES / Facebook)

Sobre la presencia femenina en competiciones profesionales de PES, Belén Giunta, jugadora profesional del club Argentinos Juniors y una de las pro-players argentinas más destacadas de la región, dice: “Cada vez son más mujeres gamers jugando a nivel competitivo en diversos juegos y plataformas. Hoy por hoy es muy normal ver equipos competitivos mixtos o exclusivamente femeninos en las mejores ligas”.

Belén Giunta es una jugadora profesional de PES. (Imagen: Argentinos Juniors)

Y en cuanto a jugadoras nuevas, Cindy Espinoza, la primera mujer gamer que jugó en la Liga Ecuatoriana de PES, menciona que “a muchas chicas les da curiosidad [jugar PES], prueban y se quedan”. No obstante, resalta la importancia del respaldo de alguien más, ya que “las comunidades de videojuegos de fútbol son muy machistas, no todas, pero sí la mayoría”.

“Por ahora, en PES, somos minoría, pero esperamos que con el tiempo y los años podamos tener competencias exclusivas para mujeres, igual que clasificatorias a un Mundial”, apunta la integrante de Ladies PES.

Cindy Espinoza es una jugador profesional de PES. (Imagen: Cindy Espinoza/ Facebook)

Como consejo para las mujeres que deseen entrar a los eSports, Carolina Reyes, representante de Coquimbo eSports de Chile e integrante de Ladies PES, sostiene: “Les recomiendo ser fuertes y seguir adelante sin tomar en cuenta opiniones de gente que solo busca molestarte, mientras una no le de importancia y juegue a lo que le guste todo lo demás no cuenta. Una como gamer va aprendiendo, ganando experiencia en el tiempo y generando lazos de amistad”.

“Hay más creadoras de contenido gamer”

Antonella Aservi es una de las creadores de contenido relacionado a videojuegos y tecnología más conocidas del medio local. Gracias a sus transmisiones y publicaciones en Facebook, la peruana supera la barrera de los 500.000 seguidores. Entre algunos de los títulos que más juega encontramos a League of Legends, Dead by Daylight o Days Gone.

Antonella Aservi, conductora de Huella Digital.

Aservi - que también se desempeña como conductora en el programa Huella Digital de Latina - reconoce que en sus inicios ella tuvo que “salir del closet gamer”, pues no era bien visto que las mujeres hablen de videojuegos. No obstante, cree que “ahora hay más creadoras de contenido gamer”.

Asimismo, resalta que el nivel de acoso hacia las creadoras de contenido “ha bajado” a comparación de años anteriores.

Antonella Aservi cuenta con más de 500.000 seguidores en Facebook. (Imagen: Antonella Aservi / Facebook)

“Siempre habrá alguien que te diga que lo haces mal, que no deberías hacerlo o que no tienes talento. Así como te van a tratar de esa manera, te van a acosar o atacar de alguna forma para que te detengas. Tienes dos opciones: prestarle atención o hacer las cosas porque simplemente te gustan. Y cuando hagas las cosas porque te gustan, quién sabe, se puede convertir en un trabajo, un hobby o punto de desestrés”, concluye la creadora de contenido.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...