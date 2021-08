Buenas noticias para los fanáticos de PlayStation. Sony anunció que hasta el próximo 30 de agosto estará disponible la suscripción PlayStation Plus por 12 meses a mitad de precio, aunque solo aplica para los usuarios que no tengan vigente el servicio.

De esta forma, los gamers que no tengan activa su PS Plus podrán adquirir dicho servicio a tan solo US$19,99, en lugar de los US$39,99 que se venía cobrando de manera habitual. En el caso de que no hayas tenido una PS Plus, también podrás acceder a la promoción por parte de Sony.

Para hacer válida esta oferta, deberás visitar el siguiente enlace.

¿Qué es PlayStation Plus y qué ventajas trae?

Con esta suscripción, los usuarios tienen acceso al modo multijugador en la gran mayoría de videojuegos, así como beneficios exclusivos como betas anticipadas o complementos de algunos de los juegos más populares. Los miembros de PS Plus también disfrutan de descuentos en la tienda virtual PlayStation Plus.

Asimismo, cada mes, Sony ofrece hasta dos videojuegos gratuitos para las consolas PlayStation. Y si eres usuario de PS5, tendrás acceso a una colección de títulos como God of War, Persona 5, The Last of Us llRemastered, Bloodborne y más.

Además, con la PS Plus podrás tener acceso a una nube personal, con hasta 100GB de almacenamiento para guardar el progreso de tus juegos.

