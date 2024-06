Jugar videojuegos no es un hobby barato. Sea el pagar de US$60 a US$70 por un título triple AAA, un monto más moderado por uno indie o ser sometido a varias microtransacciones al jugar un título ‘free-to-play’, tu billetera sufrirá frecuentemente por tu afición.

Ahora, hay varias maneras para reducir este dolor financiero, muchas de las cuales discutimos en nuestra nota “¿Cómo ser un gamer sin quedar en la quiebra?”, pero quizás uno de los más efectivos que he encontrado los últimos años es el uso de servicios de suscripciones, los cuales otorgan acceso a un catálogo de videojuegos a cambio de una relativamente modesta cuota mensual. Pero, ¿cuál es el que te conviene? Para responder esta pregunta, revisamos todas las opciones disponibles en la región.

EA Play

Por supuesto que uno de los gigantes en el mundo de los videojuegos cuenta con su propio servicio de suscripción, poniendo su catálogo de juegos a disposición de usuarios de PlayStation, Xbox y PC.

Se trata de una lista de juegos que no se debe subestimar, contando con destacadas franquicias como “Dragon Age”, “Mass Effect”, “Titanfall”, “Los Sims” y “Battlefield”, así como incontables juegos deportivos entre los que destacan “EA Sports FIFA” (ahora “EA Sports FC”), “Madden” y las series de “Fórmula 1″, entre muchos otros.

EA Play tiene dos niveles con diferentes costos. La edición estándar está a alrededor de US$5.99 mensuales para obtener acceso a la mayoría del catálogo de la compañía. Adicionalmente está el nivel de EA Play Pro a US$16.99 mensuales, el cual está disponible solo para PC mediante la plataforma digital de EA, Origin, y la cual da acceso a las versiones ‘Deluxe’ de los más recientes títulos de la compañía en el día de su lanzamiento. Esta última una opción razonable si es que quieres jugar un juego el día de su estreno sin tener que pagar el precio completo.

Ventajas:

Acceso a los juegos el día de su lanzamiento con EA Play Pro.

Acceso a los DLC y contenido exclusivo

Disponible en PC, PlayStation y Xbox.

Desventajas:

Catálogo limitado a juegos de EA.

EA Play Pro tiene un costo alto comparado a sus rivales.

PlayStation Plus

El servicio de suscripción de Sony es exclusivo para las consolas PlayStation, ofreciendo diversos títulos de sus desarrolladores principales, así como de otras compañías.

Esperen así una combinación de juegos de estudios de Sony como “God of War”, “Horizon Zero Dawn” y “The Last of Us”, así como títulos de otras compañías como la saga “Assassin’s Creed”, “Far Cry”, “Final Fantasy”, “Tales”, “NieR”, “Resident Evil”, entre otros. Adicionalmente, PlayStation Plus frecuentemente pone en disposición de sus usuarios juegos el mismo día de su lanzamiento, como lo fue con los recientes títulos “Tales of Kenzera: Zau” y “Animal Well”.

El servicio consta de tres niveles, cada uno sucesivamente con un mayor costo y mayores beneficios para sus suscriptores. El nivel básico, con un costo mensual de US$6.99, se conoce bajo el nombre de Essential (Esencial), un nombre más que apropiado porque es necesario para jugar en línea en esta consola. Adicionalmente, esta suscripción otorga los beneficios de descuentos exclusivos y una selección de entre tres o cuatro juegos para PS4 y PS5 mensuales que se mantendrán en tu cuenta mientras estés afiliado al servicio.

El siguiente nivel es el Extra por US$10.49 mensuales, el primer nivel que incluye un catálogo de cientos de juegos para PS4 y PS5 que son renovados frecuentemente, incluyendo títulos del servicio de suscripción Ubisoft+ Classics.

El último nivel es el Deluxe por US$11.99 mensuales, el cual añade a los beneficios pruebas de hasta tres horas de los juegos más recientes así como un catálogo adicional de clásicos, una lista de títulos pertenecientes a anteriores generaciones como el primer PlayStation, el PlayStation 2, el PlayStation Portable y el PlayStation 3, aunque estos últimos solo bajo la opción de streaming en la nube, por lo que requieren de una velocidad de internet alta.

Ventajas:

Juegos ‘gratis’ cada mes

Te permite jugar online en tu PlayStation

Un catálogo de cientos de juegos

PS+ Extra y Deluxe incluye una suscripción a Ubisoft+ Classic

Acceso a algunos juegos el día de su lanzamiento con PS+ Extra y Deluxe.

Desventajas:

Solo disponibles en consolas de PlayStation.

Necesitas una conexión de internet rápida para poder jugar los juegos de PS3.

Nintendo Switch Online

Hay veces que uno no quiere jugar los títulos más novedosos del momento, sino aquellos que nos entretuvieron y deleitaron durante nuestras infancias. Para estos corazones nostálgicos - o para quienes tienen gustos más retro - está el Nintendo Switch Online, un servicio por parte del titán japonés que te da acceso a un catálogo de cientos de sus juegos clásicos de franquicias como “Super Mario Bros.”, “The Legend of Zelda “, “Metroid " y más.

El servicio más básico es el Nintendo Switch Online, que por un costo de S/.19 mensuales o S/.79 anuales proporciona la opción de jugar en línea tus juegos multijugador de Switch, así como un amplio catálogo de títulos clásicos del NES, Super Nintendo y el Game Boy. El siguiente nivel del servicio es el Nintendo Switch Online + Paquete de expansión por un costo anual de S/.189 (no hay opción de costo mensual), la cual adicionalmente te otorga acceso a títulos del Nintendo 64, Game Boy Advance y del SEGA Genesis.

Ventajas:

Relativamente barato en relación a sus competidores

Posiblemente la única manera legal de jugar varios juegos clásicos fuera de tenerlos físicamente.

Desventajas:

Catálogo casi enteramente limitado a juegos clásicos

Solo disponible para el Nintendo Switch.

Game Pass

En los últimos años la división de juegos de Microsoft ha cambiado su estrategia para tener a su servicio de suscripción Game Pass como la prioridad número 1, invirtiendo cientos de millones para adquirir titanes de la industria como Rare, Mojang, ZeniMax Media y Activision, convirtiéndose dueña de una increíble lista de franquicias como “Call of Duty”, “World of Warcraft”, “Doom”, “Diablo”, “The Elder Scrolls” y “Minecraft”.

Es así que el Game Pass ofrece en PC y Xbox un catálogo de cientos de juegos en las que se incluyen los clásicos producidos por las compañías ahora bajo el control de Microsoft, así como alianzas estratégicas con otras empresas como EA, Ubisoft, Capcom y Sega para también incluir a sus productos. Pero quizás la mayor muestra de la importancia que le ha puesto Microsoft al Game Pass es el hecho que varios de sus juegos son incluídos en este servicio el día de su lanzamiento, incluyendo títulos importantes como “Starfield” y el recientemente anunciado “Call of Duty: Black Ops 6″, así como juegos de otras empresas como el reciente remake de “Persona 3″ o la sensación indie que fue “Palworld”.

Una cuestión que se tiene que tomar en cuenta sobre el Game Pass es que su versión para Xbox no está oficialmente disponible en el Perú, por lo que adquirir este servicio requiere cambiar la región de tu cuenta y utilizar tarjetas prepagadas. El asunto es más fácil si deseas el Game Pass solo para PC ya que este servicio llegó oficialmente a nuestro país a inicios del 2023 con un costo de S/.26.99 al mes.

Ventajas:

Catálogo de cientos de juegos, algunos de ellos incluso el día de su lanzamiento

Incluye gratuitamente una suscripción a EA Play.

Disponible en PC y Xbox.

Desventajas:

No disponible oficialmente en Perú para Xbox, por lo que requiere un poco más de trabajo suscribirse

Humble Choice

Principalmente conocida por la venta de paquetes de juegos agrupados temáticamente y con fines benéficos, la tienda virtual Humble Bundle también tiene su propio sistema de suscripción llamado Humble Choice, el cual ofrece mensualmente una selección de ocho juegos por el simple costo de US$11.99 por mes o US$129 por año. Lo que distingue este servicio de sus rivales es que estos títulos son tuyos para siempre, sin importar si dejas de estar suscrito al servicio.

No son los únicos beneficios que otorga Humble Choice, que también otorga acceso al Humble Vault, un catálogo de medio centenar de juegos independientes, así como a crecientes descuentos para la compra de otros juegos.

Ventajas:

Los juegos que consigues son permanentes

Descuentos en la tienda de Humble Bundle

La opción de seleccionar parte de tus pagos para que vaya a caridad.

Desventajas:

Es posible que ninguno de los juegos que ofrezcan ese mes sea de tu agrado

El Humble Vault consiste principalmente de títulos indie.

Prime Gaming

El gigante de las ventas en línea Amazon es una empresa que se está expandiendo por todos los sectores y los videojuegos no son una excepción. Es aquí donde entra su servicio de suscripción Prime Gaming, el cual ofrece acceso a juegos seleccionados, así como contenido adicional en algunos populares títulos.

Siendo sinceros, se trata de beneficios más modestos que otros rivales del rubro, pero en lo que saca ventaja Prime Gaming es que el servicio es gratuito para aquellos que ya tengan Amazon Prime o, más relevante en la región, al servicio de streaming Prime Video (que recordemos cuesta S/.19.90 al mes). Bajo esas circunstancias, ¿por qué no aprovecharlo?

Ventajas:

Viene con Prime Video o Amazon Prime

Otorga una suscripción gratuita a un canal de Twitch de tu preferencia.

Desventajas:

Selección limitada de juegos

Google Play Pass

Google no ha tenido la mejor de las suertes intentando insertarse en el mercado de los videojuegos (p. ej. Google Stadia), pero su reciente servicio de suscripción Google Play Pass al menos parece haber encontrado más éxito al ofrecer una selección de miles de juegos para los usuarios de dispositivos Android por un precio moderado de S/.8.99 mensualmente o S/.80.99 anualmente.

Se trata de una colección de más de mil programas, entre los cuales se destacan títulos como “Stardew Valley”, “Terraria”, “Limbo” e incluso clásicos como “Star Wars: Knights of the Old Republic”.

Ventajas:

Un catálogo enorme no solo de videojuegos, sino de otros tipos de aplicaciones.

Sin anuncios ni compras dentro de la aplicación

Desventajas:

Solo disponible en dispositivos Android

Apple Arcade

Apple también tiene su propio servicio de suscripción mensual llamado Apple Arcade, el cual incluye un catálogo de más de 200 juegos adaptados para iPhone, iPad, Mac, Apple TV y las gafas de realidad mixta Apple Vision Pro.

Apple Arcade cuenta de una selección decente de títulos, desde juegos de plataforma como “Sonic Dream Team” a experiencias relajantes como “Hello Kitty Island Adventure”, interactivas como “Super Fruit Ninja” e incluso algunos exclusivos como “Fantasian”, un RPG del creador de “Final Fantasy” Hironobu Sakaguchi. Apple Arcade tiene un costo mensual de S/.24.90.

Ventajas:

Disponible a través de varios dispositivos de la familia Apple.

Sin anuncios ni compras dentro de la aplicación

Desventajas:

Solo para dispositivos Apple.

Netflix

Muchos conocen el servicio de streaming Netflix, pero lo que quizás no saben es que la suscripción a este también da acceso a un catálogo de juegos para aparatos Android y iOS.

La selección puede ser modesta a comparación de los otros servicios destinados a los móviles, pero todavía tiene algunos títulos excelentes como “World of Goo”, “Kentucky Route Zero” y versiones móviles del clásico “Grand Theft Auto”.

Ventajas:

Incluido con la suscripción de Netflix.

Desventajas:

Catálogo pequeño

¿Cuál es el servicio de suscripción de videojuegos que me conviene?

Cómo has visto, es difícil determinar qué servicio de suscripción te será más favorable y realmente todo depende sobre qué plataforma es de tu preferencia o incluso cuál es la que dispones, ya que algunos de estos servicios solo están disponibles en determinadas consolas.

De todos modos, es de nuestro parecer que Game Pass es el servicio que en este momento te da más valor por tu dinero, al otorgar una amplia selección de juegos tanto clásicos como lanzamientos modernos que podrás disfrutar en Xbox o en PC.