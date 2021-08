A más de 10 años del lanzamiento de No More Heroes 2, la tercera entrega de la saga está por debutar este mes en exclusiva de la Nintendo Switch. No More Heroes 3 está en las manos del desarrollador japonés ‘Suda51′ y el estudio Grasshopper Manufacture.

En este título, el recordado asesino Travis Touchdown vuelve a Santa Destroy tras 10 años en los que estuvo alejado y descubre una metrópolis gigante sobre una isla artificial. Su tierra natal ha sido invadida por alienígenas y la misión será la de salvar el planeta.

Asimismo, este juego pertenece al género de Acción y tiene una restricción de edad de Mayores de 18 años. Aquí la ficha técnica completa:

Ficha técnica No More Heroes 3 Consola Nintendo Switch Género Acción Clasificación por edades Mayores de 18 años Idiomas Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Neerlandés, Chino Mandos compatibles Mando Pro de Nintendo Switch Tamaño de descarga 8.158 MB

No More Heroes 3: fecha de lanzamiento

El videojuego exclusivo de la Nintendo Switch verá la luz este 27 de agosto, tanto en su versión física como digital.

No More Heroes III. (Foto: Nintendo)

No More Heroes 3: precio

La obra del japonés ‘Suda51′ y Grasshopper Manufacture se distribuirá en la tienda virtual eShop a un precio de US$59,99.

No More Heroes 3. (Imagen: Nintendo)

Tráilers de No More Heroes 3

Tráiler de anuncio

Gameplay

Tráiler de la historia

Tráiler sobre alienígenas

VIDEO RECOMENDADO

¿Cuánto tardaría descargar una película de en HD de 6GB con 6G? Descúbrelo en este video.

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...