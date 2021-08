La Gamescom es la feria de videojuegos más importante de Europa y la edición de este año se está llevando a cabo de manera virtual desde el 24 de agosto y se extenderá hasta el 27 del mismo mes. El evento principal es el Gamescom Opening Night Live y será dirigido por el periodista Geoff Keighley el día de hoy desde las 12:30 p.m. (hora Pérú) . Así, se espera que el evento sirva como palestra para anunciar novedades de títulos como Call of Duty Vanguard, eFootball, Far Cry 6, etc.

Gamescom 2021 - En VIVO | Mira aquí el Gamescom Opening Night Live

Uno de los eventos más esperados es el Gamescom Opening Night Live, la cita principal de la convención que será presentada por Geoff Keighley. Según los organizadores, habrá más de 30 juegos en un programa “repleto de noticias, primeros vistazos, gameplay y más”. Entre los principales nombres tenemos a Call of Duty Vanguard, Lego Star Wars The Skywalker Saga, Far Cry 6, Saint Rows, etc.

Asimismo, Keighley confirmó en Twitter que se presentará un nuevo videojuego de fútbol, aunque el periodista no especificó si se trata del fútbol americano o el fútbol habitual. La publicación se vio acompañada de una imagen de un jugador atándose los botines.

Lace your boots and get ready! A brand new football title gets its world premiere today at #OpeningNightLive pic.twitter.com/htrQ557Ubn — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 25, 2021

Xbox en la Gamescom 2021

Xbox ha celebrado este martes su evento en la feria de videojuegos Gamescom, que tiene lugar en Colonia (Alemania), donde ha mostrado las novedades de sus videojuegos propios y de terceros para sus consolas.

No obstante, el anuncio más destacado se ha referido al juego en la nube de xCloud, incluido en su suscripción Xbox Game Pass Ultimate y que permite jugar a más de 100 juegos sin instalaciones. El juego en la nube llegará a las consolas Xbox Series X y S y Xbox One en estas navidades.

El servicio de suscripción de videojuegos de la compañía, Xbox Games Pass, añadirá también diez nuevos videojuegos del estudio Humble Games, que estarán disponibles desde su lanzamiento.

A su vez, el videojuego de simulación de vuelo Microsoft Flight Simulator se prepara para su llegada a las consolas de nueva generación Xbox Series X y S, y ha sido otro de los protagonistas de la conferencia. El juego dispondrá de un DLC ambientado en Top Gun a finales de año y ha adelantado un nuevo modo multijugador competitivo que llegará en la próxima primavera, ambientado en la zona de peligro, con aviones de carreras que vuelan a baja altura.

Una vista del Microsoft Flight Simulator. (Difusión)

El videojuego de estrategia Age of Empires IV ha sido otro de los protagonistas. Xbox ha enseñado un segmento con una nueva arma, el trabuquete, un arma de asedio medieval utilizada para derribar los muros de los castillos. Se ha concretado que el videojuego se lanzará el 28 de octubre.

De cara al lanzamiento de Forza Horizon 5 el 9 de noviembre, Xbox compartió ocho minutos de gameplay del juego, reveló los coches de la portada (el Mercedes-AMG ONE y el 2021 Ford Bronco Badlands) y anunció una edición limitada del mando inalámbrico de Xbox inspirada en el juego.

Gameplay de Forza Horizon 5

