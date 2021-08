Conforme a los criterios de Saber más

Ya está entre nosotros la edición definitiva del videojuego Ghost of Tsushima. Estrenó el pasado 20 de agosto como exclusiva de las consolas de PlayStation y lleva por nombre Ghost of Tsushima Director’s Cut. Entre sus características principales encontramos la expansión Isla de Iki y mejoras gráficas para quienes cuenten con la versión de PS5.

Como algunos ya sabrán, Ghost of Tsushima se lanzó a mediados de 2020 para PlayStation 4 y a la fecha se ha posicionado como uno de los juegos más queridos por los fanáticos, pues en la última edición de The Game Awards 2020 -gracias al voto del público- se llevó el premio a Mejor videojuego para la comunidad.

Ahora está de regreso gracias a una edición que trae consigo nuevo material jugable y algunos extras como las mejoras gráficas para la PS5. Tras jugar la expansión, ¿cómo fue nuestra experiencia? Aquí te lo contamos.

Ficha técnica de Ghost of Tsushima Director’s Cut

Género : Aventura / acción

: Aventura / acción Consola : Exclusivo de PlayStation 4 y PlayStation 5

: Exclusivo de PlayStation 4 y PlayStation 5 Jugadores : Uno

: Uno Restricción de edad : Mayores de 17 años (Incluye sangre e intensa violencia)

: Mayores de 17 años (Incluye sangre e intensa violencia) Fecha de lanzamiento : 20 de agosto

: 20 de agosto Idiomas : Inglés, español, japonés

: Inglés, español, japonés Tamaño de descarga: 57,2 GB

Aquí su tráiler de lanzamiento:

1. Historia de la expansión

Primero vayamos por la historia. La nueva expansión nos presenta a la isla de Iki, un territorio ubicado al sur de Tsushima y a la que deberemos viajar. En términos generales, y sin ahondar en detalles, el samurái Jin Sakai tendrá la misión de detener la invasión de un nuevo grupo de mongoles liderados por una hechicera llamada ‘El Águila’. Nada del otro mundo, pero suficiente para entretenernos por cerca de 10 a 12 horas que dura la expansión.

A su vez, el viaje del protagonista no será tan sencillo, debido a que tendrá que hacerle frente a oscuros recuerdos del pasado que afloran en la isla.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut estrenó el 20 de agosto. (Captura de pantalla)

Si no has jugado Ghost of Tsushima tendrás que llegar, como mínimo, al arco II de la historia principal para desbloquear el viaje hacia Iki. Sin embargo, existen algunas referencias a la trama central del videojuego, por lo que te recomendamos primero terminar el juego base.

En el caso de que tengas la versión de PS4 y ahora goces de una PS5, podrás transferir tus datos vía USB o a través de la nube de PS Plus. Todo ello con un botón en el menú.

La isla de Iki en Ghost of Tsushima: Director’s Cut. (Captura de pantalla)

2. Nuevos elementos jugables

Además de un nuevo espacio por recorrer, Director’s Cut introduce elementos jugables para refrescar la experiencia. Por ejemplo, la embestida del caballo, que nos permite arrollar enemigos; una armadura legendaria, que modifica los patrones de ataque y defensa; o el Chamán, una nueva unidad enemiga que tiene la capacidad de mejorar el estado físico de otros soldados mongoles.

La expansión introduce a los chamanes, unidades que mediante conjuros aumentan la resistencia física de los demás soldados. (Captura de pantalla)

En adición, también se han agregado misiones secundarias, nuevos santuarios, relatos míticos y unos retos especiales para el arco.

En cuanto al mapa, es variado, pero se siente que las áreas costeras de la isla han recibido más cariño y trabajo por parte de los desarrolladores. Estas zonas brillan por su variedad y diseño.

En la nueva expansión de Ghost of Tsushima visitaremos la isla de Iki. (Captura de pantalla)

3. Novedades para la versión de PS5

Entre las novedades para los jugadores que cuenten con la versión de PS5, tenemos una sincronización de labio para el audio en japonés, retroalimentación háptica y gatillos adaptativos para los mandos DualSense, mejoras en el audio 3D, tiempo de cargas reducidos, opciones de resolución a 4K y velocidad de fotograma a 60FPS.

En nuestra experiencia, los puntos más palpables son la estabilidad en cuanto a velocidad de fotogramas y los tiempos de carga casi inexistentes gracias al hardware de la PS5. Los gatillos adaptativos y retroalimentación háptica está lograda a término medio, sin lograr sorprender.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut. (Captura de pantalla)

Conclusión sobre Ghost of Tsushima Director’s Cut

La Isla de Iki es una expansión fiel al juego base y ofrece una historia interesante y de más de 10 horas de contenido. Los fanáticos del juego estarán satisfechos por este nuevo capítulo en la aventura de Jin Sakai.

Sus mejoras más destacadas las encontramos en la versión de PS5 y, aunque son variadas, estas deberían llegar, a consideración nuestra, como una actualización gratuita y no mediante un pago extra.

A pesar de esto último, Ghost of Tsushima Director’s Cut es al día de hoy la mejor forma de disfrutar las aventuras del samurái Jin Sakai.

Jin Sakai nuevamente tendrá que hacerle frente a los mongoles en la expansión de la isla de Iki. (Captura de pantalla)

Precio de Ghost of Tsushima Director’s Cut

Si ya tienes Ghost of Tsushima para PS4:

La actualización Director’s Cut (y la expansión) se puede adquirir en PS4 a US$19,99 en la tienda PlayStation Store.

en la tienda PlayStation Store. También podrás actualizar la versión base de Ghost of Tsushima de PS4 a la Ghost of Tsushima Director’s Cut en PS5 por US$ 29,99.

Si compraste Ghost of Tsushima Director’s Cut en PS4:

Podrás actualizar la versión de PS4 a PS5 a US$9,99.

En su formato físico, Ghost of Tsushima Director’s Cut se vende en los siguientes precios:

Ghost of Tsushima Director’s Cut para PS4: S/. 269,90

Ghost of Tsushima Director’s Cut para PS5: S/. 359,90

