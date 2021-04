Conforme a los criterios de Saber más

A finales de febrero pasado, Nvidia presentó el modelo GeForce RTX 3060 de su familia de tarjetas de video generación RTX 3000. Con esta, la empresa apuntó a los usuarios que poseen la mítica GTX 1060, la cual se posiciona en la plataforma Steam como la más popular y usada por los gamers, de acuerdo a información oficial. Y, ¿cómo rinde en videojuegos? A continuación, la ponemos a prueba.

Antes de empezar, recordemos que la generación RTX 3000 que ha preparado Nvidia para este año se divide en los siguientes modelos: RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3080 y RTX 3090. Cada uno de estos apunta a un público diferente, pero incluyen las últimas mejoras en cuanto a hardware y software por parte de Nvidia.

Entre las tecnologías de Nvidia encontramos al ray-tracing y Deep Learning Super Sampling (DLSS). Para quien no lo sepa, el ray-tracing (o trazado de rayos) es la tecnología que simula la iluminación en tiempo real y que aumenta el realismo de los juegos, pero aumenta el trabajo que realiza la tarjeta. Mientras que el DLSS es una tecnología de renderización impulsada por la inteligencia artificial que se aplica en videojuegos para aumentar el rendimiento.

Cyberpunk 2077 utiliza la tecnología del ray-tracing para simular la luz y los reflejos. (Captura de pantalla)

Ahora bien, ¿cómo rinde la Nvidia RTX 3060? La pusimos a prueba con ocho videojuegos a una resolución Full HD (1.920 x 1.080 píxeles) y con una calidad Ultra. Para esto, equipamos la RTX 3060 en un procesador AMD Ryzen 5 3600, 16 GB de memoria RAM (3.000 mhz) y Windows 10 Pro.

Antes de empezar, te dejamos los juegos que probamos:

Red Dead Redemption 2

Grand Theft Auto V

Cyberpunk 2077

Forza Horizon 4

Horizon Zero Dawn

Assassin’s Creed: Odyssey

The Witcher 3 Wild Hunt

Dota 2

Como observamos, no tuvimos significativos en las calidades ULTRA a Full HD en la mayoría de juegos, pero en títulos pesados como Red Dead Redemption 2 o Cyberpunk 2077 -que se resaltan por ser portentos gráficos- podemos tener inconvenientes para llegar a los 60 FPS (cifra mínima para jugar con fluidez). Para paliar esto, podemos reducir los ajustes de ultra a alto y así conseguir una mayor tasa de fotogramas por segundo, lo cual no reducirá nuestra experiencia final.

En títulos como Forza Horizon 4, The Witcher 3: Wild Hunt, Horizon Zero Dawn y Dota 2 superamos la barrera de los 60FPS e incluso llegamos hasta 100 FPS en determinados momentos. Como mencioné, siempre podemos reducir los settings y disfrutar de tasas mayores. En GTA V, la tasa es estable, pero varía dependiendo de los elementos en pantalla y alcanzamos entre 40 a 60 FPS.

¿Y cómo van las temperaturas? El modelo que revisamos fue una RTX 3060 con el sello de revisión de MSI, que se destaca por un sistema de refrigeración de dos ventiladores propios de la firma. Tomemos tres casos para hablar sobre el tema: Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 y Horizon Zero Dawn, los más bravos de la lista. En la obra de CD Projekt Red, no superamos los 58 grados centígrados; en el juego de Rockstar, se registró hasta 59 grados, y en Horizon Zero Dawn se tuvo el pico de 60 grados. ¿Esto qué significa? Que podremos jugar sin preocuparnos por las temperaturas, ya que estas se ubicarán en rangos más que bajos (algunas tarjetas de video pueden superar los 80 grados, por ejemplo).

Red Dead Redemption 2 con la RTX 3060 de MSI. (Captura de pantalla)

En conclusión, la RTX 3060 de Nvidia y MSI es una opción interesante para el público que busca jugar en calidades máximas en una resolución Full HD y a una tasa de 60 FPS. Sin embargo, si deseas jugar en 2K o 4K y superar la barrera de los 60FPS (sin tener que bajar algún ajuste a alto o medio), la 3060 puede quedar justa. Por último, las temperaturas que alcanza esta tarjeta son para resaltar.

