En una normalidad marcada por el teletrabajo y el estudio a distancia, las laptops han cobrado vital importancia. Y esto lo sabe Asus, firma taiwanesa que acaba de lanzar en nuestro país la ExpertBook B9, la cual se destaca por su peso de 880 gramos, su procesador y batería que aguanta hasta 8 horas de trabajo continuo.

Como se sabe, la línea de laptops ExpertBook está dirigida al público empresarial. ¿Qué diferencias trae con otras ramas de Asus? La ExpertBook B9 y sus hermanas brillan por su peso, su diseño elegante y su batería.

Antes de seguir con su revisión, dejo aquí las especificaciones técnicas de la ExpertBook B9:

Asus ExpertBook B9 (B9400CE) Pantalla LCD de 14 pulgadas con una resolución de 1.920 x 1.080 píxeles Procesador Intel Core i7-1165G7 de 11va generación Tarjeta de video Integrada Intel Iris Xe Memoria RAM 16 GB de memoria RAM Almacenamiento Unidad de estado sólido de 512 GB Conectividad WiFi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0 Puertos Thunderbolt 4 Tipo C (x2), HDMI, RJ45 vía micro HDMI (cable LAN), USB 3.2 Gen 2 Tipo A, jack de 3,5 mm para audífonos y Kensington lock slot Batería 66 Wh de polímeros de litio Dimensiones 32 x 20,30 x 0,90 ~ 1.49 cm Peso 880 gramos Extras Cuerpo de magnesio y litio, resistencia de grado militar, sensor de proximidad, luz led, teclaro retroiluminado, cámara HD con escudo

Rendimiento en el día a día

Ya dejamos en claro las especificaciones de la ExpertBook B9, ahora sigamos con la experiencia de uso en una jornada de teletrabajo habitual.

Para tareas básicas de ofimática no habrá problemas en ningún sentido, puesto que contamos con el procesador Core i7 de 11ma generación de Intel, con el que iremos sobrado para actividades como revisar correos, completar tablas en Excel, videoconferencias, redacción en Word u otras plataformas, presentaciones en Power Point, etc.

Pusimos a prueba el equipo con transmisiones en vivo y alcanzó un resultado regular, el cual asciende a un streaming estable a 720 píxeles y a 30 fotogramas por segundo.

La ExpertBook cuenta con un procesador Intel Core i7 de 11ma generación. (Imagen: Asus)

Por otro lado, tenemos 16GB de memoria RAM, más que suficiente para actividades del día a día. Podemos tener varias (más de 10) ventanas abiertas, con otros programas en simultáneo y no sufriremos lags o demoras. Cabe señalar que la principal función de la RAM es almacenar de manera temporal la información de los programas que tengamos activos.

También se destaca la unidad de estado sólido que encontramos dentro de la ExpertBook B9, que como ya se sabe, es mucho más veloz que los discos duros tradicionales. En la versión que pudimos revisar encontramos un almacenamiento de solo 512GB, que se queda justo si es que manejamos archivos pesados. Aunque también se distribuyen modelos con mayor memoria.

ExpertBook B9 de Asus. (Imagen: Asus)

Por otro lado, la tarjeta de video es una Intel Iris Xe que ofrece resultados positivos en videojuegos, pero tengamos en cuenta que la ExpertBook B9 no ha sido pensada para el gaming. En el popular juego GTA V podemos jugar en medios / altos con tranquilidad, por ejemplo, con entre 30 a 45 fotogramas por segundo.

¿Cómo le va a la batería? En este punto tenemos buenas noticias: vamos sobrados en una jornada de hasta ocho horas con tareas de ofimática y teletrabajo. Si nos ponemos a ver películas, escuchar música o ver algún video en Youtube el tiempo se reduce a unas entre cinco a siete horas, dependiendo de la intensidad de uso. Sobre la carga, de 0 a 100% nos toma 1 hora con 50 minutos.

Otro detalle importante relacionado al rendimiento es el controlador MyAsus, un programa que viene preinstalado en la laptop y en el que podremos seleccionar diferentes opciones relacionadas a la potencia, batería, conectividad, etc.

Diseño elegante y peso ultra ligero

Luego de hablar del rendimiento, toca su construcción y diseño.

La ExpertBook nos sorprende desde que la sacamos de su caja ya que pesa tan solo 880 gramos, con lo que se posiciona como una de las más ligeras del mercado. Es real: hasta que no tocas y cargas esta laptop, no terminas de maravillarte y ver que la puedes llevar contigo a cualquier lugar.

ExpertBook B9. (Imagen: Asus)

Sin embargo, tan poco peso podría asustarte, porque te puede hacer pensar que estás frente a un objeto fácil de dañar. Sin embargo, Asus certificó a la ExpertBook B9 con una resistencia de grado militar MIL-STD 810H. ¿Qué significa esto? Según el fabricante, el portátil puede soportar “hasta 30 kg de fuerza en la tapa sin que se dañe el panel LCD”, caídas de hasta 120 cm, resistir choques, etc. Esto no lo hemos comprobado para preservar el equipo, pero en teoría no deberíamos tener problemas con accidentes cotidianos.

Asimismo, el cuerpo está hecho en base a una aleación de magnesio y litio, que precisamente nos brinda ese peso de 880g. Al tacto se siente premium y no encontramos líneas u elementos que la hagan muy llamativa. Si tienes un estilo sobrio y elegante, te sentirás a gusto.

El cuerpo de la ExpertBook B9 está hecho en base a una aleación de magnesio y litio, que precisamente nos brinda ese peso de 880g (Foto: Asus)

Al abrir la portátil nos topamos con un teclado retroiluminado que tiene un tacto aceptable, sin llegar al nivel de los modelos más tope.

La pantalla de 14 pulgadas goza de unos marcos reducidos, ideales para un equipo de esta gama. No obstante, la pantalla no es táctil y los ángulos de visión son regulares, pero ofrece buenos colores y un brillo más que aceptable.

Muy cerca al corto bisel superior que tiene la ExpertBook, encontramos a la cámara web con una resolución máxima de HD (720 píxeles). Aquí una pausa: en una situación en la que imperan las videollamadas, consideramos que la resolución de la cámara web debería ser mayor.

Así se ve una foto de la ExpertBook B9 de Asus sin filtros y con la máxima resolución que soporta (HD). (Imagen: Julio Melgarejo)

En el lateral izquierdo encontramos los dos puertos Thunderbolt 4 Tipo C, la entrada para cable HDMI y un conector RJ45 (un puerto para el accesorio que nos permite conectar un cable LAN de Internet). Por el lado derecho está el jack 3,5 mm para los audífonos y un puerto USB 3.2 Tipo A.

En cuanto a puertos estamos bien, pero se extraña contar con al menos una entrada USB más. No obstante, la tecnología al avanzar está dejando atrás esta clase de conectores para enfocarse en los puertos Tipo C, que son mucho más veloces. En otras palabras, los puertos USB de toda la vida tendrían los días contados.

Contamos con puertos Thunderbolt. (Imagen: Asus)

¿Y cómo va la B9 en dimensiones? La laptop de Asus tiene un grosor de 14,9 mm y pesa 880 gramos; perfecta para llevarla en el maletín que se incluye en la caja y/o en cualquier mochila o maleta.

La ExpertBook y sus extras

Como ya se vio en anteriores modelos, la ExpertBook B9 incluye un sensor de proximidad al lado de la cámara web. Con este, la laptop se puede bloquear y desbloquear al instante, como si se tratase de un celular. Además, la laptop utiliza una cámara de infrarrojos integrada para reconocer tu rostro y registrarte.

La Asus ExpertBook B9 cuenta con una rendija para tapar la cámara web, así como un sensor de proximidad. (Imagen: Asus)

No es el único sistema de seguridad de la B9, puesto que encontramos un escudo o rendija para la Webcam que nos servirá para tapar la cámara. También tenemos un sensor de huellas dactilares, una ranura Kensington, un control de puerto USB, etc.

Si manejas archivos delicados o privados, podrás encontrar en la B9 diferentes sistemas de seguridad para asegurar y proteger tu información.

Conclusiones sobre la ExpertBook

En síntesis, la ExpertBook B9 de Asus es una laptop muy ligera, potente y elegante.

El peso habla por sí solo: es una maravilla tener esta máquina en manos. Mientras que el diseño conservador y sobrio será del agrado del público que priorice la elegancia, antes que una construcción llamativa.

En cuanto al rendimiento, si tu objetivo es utilizar esta máquina para teletrabajo o tareas de ofimática, el procesador Intel Core i7 y la tarjeta de video integrada Intel Iris Xe van más que sobrado. Si quieres jugar videojuegos a la máxima calidad o usar programas más pesados, podrías buscar en otras categorías de laptops.

La batería ha sido una sorpresa agradable y alegrará a más de uno poder completar una jornada de ocho horas de teletrabajo habitual con una sola carga (Ojo, siempre y cuando no nos desviemos para echarnos un par de capítulos en alguna serie de Netflix).

