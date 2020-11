Una de las nuevas propuestas en el campo de laptops de Asus ya está disponible en nuestro país. Hablamos de la ZenBook Flip S, una pequeña y también poderosa máquina de 13,3 pulgadas que se transforma en una tableta, gracias a que su pantalla 4K es reversible y táctil. Con un acabado elegante y la onceaba generación de procesadores Intel por dentro, se perfila como un portátil 2 en 1 a considerar, ¿pero realmente es tan buena como parece? Aquí te lo contamos.

Como mencionamos, esta equipo es un 2 en 1; es decir, a la vez que es una laptop, también es una tableta. En ese sentido, resaltamos que esta máquina no está enfocada en videojuegos, ya que para ello están las líneas Republic of Gamers o Tuf Gaming de Asus, series que ofrecen mejores resultados en dicho apartado.

Antes de contar cuál fue el resultado con esta laptop 2 en 1, te dejamos las especificaciones técnicas de la Asus ZenBook Flip S:

ASUS ZenBook Flip S (UX371) Especificaciones Pantalla 13,3 pulgadas, pantalla táctil, resolución 4K (3.840 x 2.160 píxeles), panel OLED y tasa de refresco de 60 Hz Procesador Intel Core i7 de 11va generación - 1165G7 Tarjeta de video Intel Iris Xe Graphics Memoria RAM 16GB Almacenamiento 1TB SSD PCIe 3,0x4 Conectividad Bluetooth, 802.11ax Wi-Fi 6 Puertos 1x puerto USB 3,2 tipo A

2x Thundervolt tipo C

1x HDMI 1,4 Batería 67 Wh Dimensiones 1,39 cm x 30 cm x 21 cm Peso 1,2 KG Extras Lápiz óptico

Adaptador para audífonos

Certificación VESA DisplayHDR 500 True Black

Diseño

Vayamos por partes, el primer punto que tocaremos es el diseño de la ZenBook Flip S, el cual a primeras vista es elegante e incluye materiales de primera calidad (como se está viendo en los últimos años con la serie ZenBook).

Por otra parte, el aluminio que recubre el chasis viene acompañado por líneas laterales color cobre, las que dotan de estilo a la máquina. El logo trasero de Asus también está construido con este color.

Esta es la Asus Zenbook Flip S UX371. (Imagen: Asus)

Al abrir la laptop nos encontramos con un teclado con botones de calidad, con una retroiluminación aceptable y sin botones personalizables. Además, el botón de apagado se traslada del frente de la laptop hacia el lateral derecho, como si se tratase de un celular. Al inicio sorprende, por la costumbre de tener el botón al frente, pero tras varias horas de uso te acostumbras y entiendes por qué ha cambiado de ubicación de este: la máquina tiene diferentes modos de uso e incluir el de apagado en frente imposibilita apagarla mientras estamos en uno de ellos (modo tableta, para ser específicos).

Asus Zenbook Flip S UX371. (Imagen: Asus)

Sumado a esto, el pad que utilizamos para mover el cursor también se puede usar como pad numérico, ya que se enciende gracias a una retroiluminación, aunque personalmente no lo he utilizado así, ya que no lo encuentro cómodo.

Sobre las dimensiones, hay buenas noticias: la laptop es una de las más delgadas y livianas del mercado, puesto que tiene 1,39 cm de grosor (cerrada) y un peso de 1,2 kg.

Un detalle no menor respecto al diseño y construcción de la Zenbook es la cantidad de puertos presentes en la laptop. Disfrutamos de solo una entrada USB 3,2 tipo A, dos Thunderbolt Tipo C de alta velocidad y un puerto HDMI 1,4. Sí, solo hay una entrada USB Tipo A y carece de entrada Jack para audífonos; sacrificios que ha tomado Asus para reducir el peso y el grosor del equipo. Si bien en la caja viene un adaptador para los audífonos, es un accesorio que tenemos que llevar y que podría perderse con facilidad.

La Asus Zenbook Flip S UX371 es una laptop 2 en 1 y puede girar la pantalla. (Imagen: Asus)

Pantalla 4K y táctil

Un tema importante que no hemos tocado y al que le dedicaremos varias líneas en exclusivo es a la pantalla de la ZenBook Flip S. Esta posee una resolución 3.840 x 2.160 (4K) panel, cuenta con un tamaño de 13,3 pulgadas, es táctil y tiene un panel OLED.

Asus Zenbook Flip S UX371. (Imagen: Asus)

Si bien por el tamaño de 13,3 pulgadas no se disfruta por completo la resolución 4K, ya que generalmente se recomienda tener una pantalla más grande, disfrutar de contenido audiovisual en Netflix, Youtube o Prime Video es de las mejores cosas que se pueden hacer con esta ZenBook. El nivel de detalle, el brillo de 400 nits y la calidad está muy bien lograda y no te decepcionará.

Por otra parte, tener una pantalla táctil es, su mayoría de casos, un agregado útil y con la ZenBook Flip S es preciso y se disfruta. Tener la laptop en su modo tableta y jugar entre los modos que hay es cómodo y práctico, más si lo usamos para ver películas o navegar por Internet desde el escritorio, sofá o cama.

Otro detalle relacionado a la pantalla táctil es la inclusión de un lápiz óptico bautizado como ASUS Pen, con el que podremos dibujar, diseñar o usar para navegar entre los menús. El dispositivo es de peso normal (ni tan ligero, ni pesado) y tiene un diseño elegante.

Así es la Asus Zenbook Flip S UX371. (Imagen: Asus)

Rendimiento

Ahora bien, la ZenBook Flip S incluye por dentro el Intel I7-1165G7 de la nueva generación de procesadores Intel (11ma generación) y, también, el sello EVO de la misma Intel, con la que aseguran mejoras de rendimiento como encendido un 40% más rápido, más duración de batería o mayor velocidad de conexión con el WiFi 6.

En el plano cotidiano, podemos realizar todas las tareas de ofimática que pienses: trabajos en la plataforma Office (Word, PowerPoint o Excel), videoconferencias en Zoom o Google Meets o hasta en transmisiones en vivo a través de OBS.

Asus Zenbook Flip S UX371. (Imagen: Julio Melgarejo)

En lo relacionado almacenamiento, en el modelo que revisamos disfrutamos de una unidad de estado sólido (SSD) tipo M.2 NVMe de 1 TB. En términos sencillos: esta clase de “discos duros” son de mucha más velocidad que los discos tradicionales y al ser de 1TB habrá espacio de sobra para descargar películas o archivos pesados.

Sobre la RAM, disponemos de 16GB que nos ayudarán a tener muchas pestañas de Google Chrome sin sufrir de lags y percances como cierres inesperados de las aplicaciones.

Como dijimos al inicio de la review, esta máquina no está enfocada para videojuegos. Sin embargo, probamos la ZenBook en títulos no tan demandantes como Among Us o Little Nightmares y los resultados fueron positivos, aunque la temperatura se elevó más de lo esperado (hay que considerar que solo contamos un ventilador para todo el equipo). Al tener la pantalla en resolución 4K, el procesador y la tarjeta de video Intel Iris Xe trabajan más de lo necesario, por lo que te recomendamos pasar de 4K a Full HD (1.920 x 1.080).

Asus Zenbook Flip S UX371. (Imagen: Asus)

En cuanto a la batería, con la ZenBook no tendremos problemas para cargar el equipo de 0 a 100% en aproximadamente una hora y media gracias a su cargador de 67W con entrada tipo C.

Sobre la duración de la batería en pruebas cotidianas (teletrabajo, videollamadas, ver películas y navegar en Internet), esta rinde en promedio entre 6 a 7 horas, dependiendo más que nada del tiempo que pasemos disfrutando de contenido audiovisual. Recordemos que la pantalla es 4K y al tener un brillo elevado, el procesador hace un esfuerzo extra.

Conclusiones

La nueva laptop 2 en 1 de Asus es una alternativa más que interesante para los usuarios que busquen un equipo elegante con lo último en tecnología y una pantalla de primer nivel.

El disfrute del contenido audiovisual es de lejos lo más positivo de la ZenBook. A esto se suma que, gracias a su diseño, es un equipo liviano y práctico de llevar.

Sin embargo, en ciertos momentos se hace extrañar una segunda entrada USB Tipo A y también la entrada Jack para audífonos.

DATO:

La Asus ZenBook Flip S está disponible en el Perú desde el 24 de noviembre a un precio de S/. 6.999,90.

