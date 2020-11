Hablar de teléfonos gama alta puede ser sinónimo de celulares costosos (más de S/. 3.000). Al menos esa era una regla que por lo general se cumplía y que LG intenta romper con el lanzamiento del LG Velvet, el cual ofrece cuatro cámaras, una pantalla de 6,8 pulgadas, una batería de 4.300 mAh y un precio competitivo. Pero, ¿valdrá la pena? A continuación, te lo contamos.

Antes de empezar, destacamos que el LG Velvet es un teléfono que, como se observa en su propio nombre, abandona las designaciones alfanuméricas con el fin de capturar la esencia del dispositivo. Además, incluye un procesador Snapdragon 845 y una pantalla curva en los laterales, algo que LG no acostumbraba a hacer en sus equipos.

Aquí el unboxing del LG Velvet:

Las especificaciones técnicas del LG Velvet:

LG Velvet Pantalla 6,8″ P-Oled Full HD+, resolución 2.460 x 1.080 píxeles, relación cinemática 20,5 x 9, tasa de refresco de 60Hz Cámara posterior Triple: estándar de 48 megapíxeles (MP), gran angular de 8 MP y retrato de 5 MP Cámara selfie Única de 16 MP Dimensiones 167.2 x 74.1 x 7.9mm Peso 180g Procesador Qualcomm Snapdragon 845 Octa-core 2.5GHz Memoria RAM 6 GB Memoria interna 128 GB / Lector de tarjetas micro SD de hasta 2 TB Batería 4.300 mAh Extras - Grabación de audio ASMR

- Sistema de sonido LG 3D

- Sonido estéreo

- Certificación militar MIL-STD 810G

- Resistencia al agua IP68

Diseño

A diferencia de otras gamas de LG, tales como la serie K o Q, el Velvet maneja un diseño más atractivo, estilizado y de tacto premium. Además, la construcción de todo el móvil es de cristal. En los laterales, tenemos marcos de aluminio.

LG Velvet. (Foto: Julio Melgarejo)

Sumado a esto, recordemos que el Velvet es un equipo grande. Tiene un perfil de 7,9 milímetros, un ancho de 74,1 mm, un alto de 167,2 mm y un peso de 180 g. Recomiendo usar de todas formas un protector, para evitar arañones y huellas dactilares en el cuerpo de cristal.

LG Velvet. (Foto: Julio Melgarejo)

Al encender el equipo nos topamos con el notch tipo gota de la cámara selfie. Es decir, una pequeña muesca que sobresale en la pantalla como si fuese una gota de agua. Los marcos son reducidos y nos dejan un 88% de relación pantalla-cuerpo.

Los bordes curvos del LG Velvet le dotan de elegancia y ergonomía; sin embargo, si no estamos acostumbrados a un diseño así podríamos tener al inicio algunos inconvenientes a la hora de jugar o navegar por Internet. Por ejemplo, si estás en Instagram y quieres pasar de historia, te recomendamos que seas preciso en el gesto.

LG Velvet. (Foto: Julio Melgarejo)

En el lateral izquierdo tenemos los típicos botones para manejar el volumen y un acceso rápido al asistente de Google, un rasgo característico en celulares de LG, el cual encuentro útil solo en los primeros días de uso porque después termino olvidando que está presente. En el lado derecho se ubica el botón de encendido en un posición cómoda.

Por detrás, tenemos las tres cámaras y el flash que no sobresalen del celular, a excepción de la cámara principal, que sí tiene un módulo casi imperceptible.

Así son las tres cámaras posteriores del LG Velvet. La primera, la estándar, tiene 48 MP; la segunda, el gran angular, 8 MP; y la cámara para retratos 5 MP. (Foto: Julio Melgarejo)

Pantalla de 6,8 pulgadas, ¿lo mejor del LG Velvet?

Ahora bien, pasemos a un punto estrechamente ligado al anterior: la pantalla. Esta se destaca a primera vista, puesto que tiene 6,8 pulgadas, una cifra considerable y que maneja una relación cinematográfica de 20,5 x 9. En cuanto a tasa de refresco, nos quedamos en los clásicos 60 Hz.

LG menciona que se incluyó esta relación para “disfrutar de conciertos virtuales, juegos y maratones de películas en calidad Premium” y priorizando la inmersión. Sin embargo, en aplicaciones como Netflix, Youtube o Prime Video, la mayoría de contenido se exhibe en 16 x 9, por lo que veremos franjas negras a los costados. Es cierto, podemos poner toda la pantalla, pero perderemos parte de lo que veamos.

Si no nos importan estas franjas negras y queremos sentarnos y ver una película en el celular, entonces podrás sacar partido de las 6,8 pulgadas.

No todo el contenido de Netflix se puede aprovechar en la pantalla de 6,8 pulgadas del LG Velvet, dado que la relación del celular es de 20,5 x 9. (Foto: Julio Melgarejo)

Por otro lado, en TikTok sí se aprovecha la pantalla y no tenemos las franjas negras. En Instagram, las historias de nuestros contactos sí tendrán esas barras, tanto por arriba como por abajo:

LG Velvet. (Captura de pantalla)

En adición, los colores de la pantalla son vívidos y tendremos la opción de modificar el tono a gusto, porque este celular trae modos de imagen como natural, vivo, cine y personalizable. Podemos modificar hasta la temperatura del color (más fría o cálida). Frente a la luz solar, el brillo no defrauda y no tendremos inconvenientes cuando salgamos a caminar durante el día.

Antes de cerrar el apartado de pantalla, es necesario mencionar que el LG Velvet no tiene reconocimiento facial. De esta forma, para desbloquear el equipo solo nos quedan las clásicas opciones de huella digital, contraseñas y patrones.

Sonido

¿Y cómo es el desempeño del LG Velvet en el apartado sonoro? Sorpresa agradable. El equipo cuenta con dos altavoces estéreo. Uno en la parte inferior, como es costumbre en los celulares, y el otro en la parte superior, por encima de la cámara selfie.

Los resultados son positivos y cuando vemos alguna película obtendremos un sonido fuerte y claro. También contamos con la posibilidad de ecualizar a nuestro gusto los propios sonidos del LG Velvet.

Este equipo cuenta con el LG 3D Sound, tecnología que refuerza el sonido estéreo mediante inteligencia artificial. Con este activado, tenemos un ligero cambio en la claridad de las voces y efectos de sonido.

Se remarca que el Velvet todavía incluye un puerto jack 3,5 mm para los audífonos, lo cual se agradece, dado que cada vez son menos los gama alta que lo tienen.

El LG Velvet también tiene la posibilidad de grabar audio ASMR. ¿Qué es esto? Básicamente es una opción para que el video registre con mayor claridad la voz de las personas, así como sonidos suaves o relajantes. En términos prácticos, el Velvet aprovecha los micrófonos del equipo para grabar con mayor fidelidad, aunque esto se refleja más en videos sin mucho movimiento e interiores (sonidos neutros como alguien comiendo o sirviendo agua).

Aquí un ejemplo de grabación ASMR con una persona hablando frente a la cámara. Te recomendamos usar audífonos para detectar mejor las diferencias (minuto 0:00 a 2:04):

Por acá la comparativa con una tasa de agua:

Cuatro cámaras para creadores de contenido, ¿serán suficientes?

Otra de las bazas de LG con este Velvet ha sido su enfoque hacia la creación de contenido, para todos aquellos interesados en hacerse un lugar en el mundo de las redes sociales, sean podcasters, Youtubers o TikTokers.

Para impulsar esto, la firma asiática ha colocado en el Velvet una serie de herramientas audiovisuales como la estabilización de video, grabación de audio ASMR, entre otras, las cuales se han denominado LG Creator’s Kit. Pero no es todo, puesto que vemos, en total, cuatro cámaras: una estándar de 48 megapíxeles, un gran angular de 8 MP, una lente para retratos de 5 MP y una única cámara selfie de 16 MP.

Foto con el lente gran angular de 8MP del LG Velvet. (Foto: Julio Melgarejo)

En términos generales, las herramientas de fotografía y video de este equipo ofrecen buenos resultados. Sin embargo, a nuestro entender, hubiese destacado más con un telefoto (ya casi habitual en teléfonos gama alta).

Foto con la cámara estándar y a un tamaño de 48 MP. (Foto: Julio Melgarejo)

Acá un par de ejemplos de imágenes tomadas durante el día y la noche. Si activamos el HDR y el optimizador de la inteligencia artificial, mucho mejor.

Foto con la cámara estándar de 48 MP del LG Velvet, aunque a un tamaño de tan solo 12 MP y con el HDR activado. (Foto: Julio Melgarejo)





Foto nocturna con gran angular en el LG Velvet. La luz se torna más anaranjada de lo que uno ve en la realidad. (Foto: Julio Melgarejo)

Otro detalle a tomar en cuenta es que cuando estamos grabando o en la aplicación de la cámara, de manera intermitente la imagen sufre de una variación entre tonos azules o naranja, dependiendo de la luz.

Acá dos ejemplos de ello, lo cual apareció durante las pruebas:

En el campo del video, podemos grabar hasta en 4K (3.840 × 2.160 píxeles) a 30 fotogramas por segundo, mientras que si deseamos grabar a 60 FPS solo nos queda la opción del Full HD (1.920 x 1.080 p). A su vez, podemos usar el lente gran angular para grabar, aunque a una resolución menor y con una calidad mediana.

En el apartado de video, se tiene que destacar la estabilización que se desempeña de manera sobresaliente, tanto en grabación en 4K como en Full HD.

Aquí te dejamos algunas pruebas que realizamos en exteriores:

En redes como Instagram o TikTok, si grabamos desde estas aplicaciones no tendremos la mejor calidad, ya que como es sabido, estas apps no están bien optimizadas para dispositivos Android. En ese sentido, si deseas que tus videos se vean lo mejor posible, graba desde la aplicación cámara y luego lo subes.

Rendimiento y batería

Tras hablar sobre la pantalla, diseño o las cámaras, ahora es el turno del rendimiento del LG Velvet. Este teléfono incluye un procesador Snapdragon 845 que si bien no es el más tope en la gama alta, no nos da problemas en aplicaciones de uso diario como Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, o videojuegos del calibre de Call of Duty Mobile o PUBG Mobile.

Además, en cuestiones de almacenaje tenemos 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna (expandible hasta 2 TB), cifras estándares a día de hoy con los gama alta. Vamos sobrados en cuestión de espacio.

En los juegos Call of Duty Mobile y PUBG Mobile podemos seleccionar las calidades gráficas de Muy Alta (la máxima en COD: Mobile) y solo HD HDR en PUBG Mobile (estando por detrás de Ultra HD). Sobre los fotogramas por segundo, en ambos juegos podemos llegar Muy Alta o Ultra. Con esto, jugaremos con los gráficos máximos sin ‘crasheos’ o bugs. No obstante, el Velvet eleva su temperatura con estas configuraciones.

Call of Duty: Mobile en el LG Velvet con la resolución Muy Alta. (Captura de pantalla)

Por otro lado, la batería es una grata sorpresa. Los 4.300 mAh son más que suficientes para pasar el día de uso, con seis a siete horas de uso de pantalla. Recordemos que hay equipos que llegan incluso hasta los 6.000 mAh de batería, pero también depende de cómo se optimizan las mismas.

Un detalle que no nos llegó a convencer es el de la velocidad de carga, puesto que el LG Velvet solo soporta una carga “rápida” de 16,2 W, al menos hasta que el celular llegue a 50% de batería. Después de esto, se activa la carga normal. Según representantes de la firma asiática, esto es para cuidar la batería.

Conclusiones

El LG Velvet es una lavado de cara tanto para el LG, que renueva su gama alta, como para el mercado de celulares, ya que vemos una propuesta completa no tan cara como otras, con una gran pantalla, elegante y sofisticado estilo y una batería de buena duración.

Su diseño y su pantalla son lo más sobresaliente del LG Velvet, aunque queda pendiente encontrar contenido que aproveche esa relación de 20,5 x 9.

Asimismo, se echa de menos un telefoto, más que nada porque no hay muchos celulares de la gama alta que no cuenten con uno. Sumado a esto, la grabación de audio ASMR dota de calidad a la voz, pero hay que tener siempre en cuenta en qué escenario es mejor usarlo o no.

Por último, también queda como deuda el sensor de reconocimiento facial.

DATOS:

El LG Velvet se vende a S/. 2.199 en Entel como equipo liberado.

No viene con case, pero puedes pedir uno sin costo adicional a través de Family Club LG.

Las personas que adquieran el equipo, también podrán acceder hasta cinco cursos de Crehana.

