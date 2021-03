Conforme a los criterios de Saber más

En 2019, Asus presentó por todo lo alto su modelo ZenBook Pro Duo, una laptop que sorprendió al mundo por incluir una segunda pantalla táctil por encima del teclado. Ahora, dos años más tarde, la firma asiática presenta la ZenBook Duo modelo UX482, un equipo que mejora todo lo presentado en su antecesora con un tamaño compacto.

Antes de empezar, recordemos que la Asus ZenBook Duo modelo UX482 fue presentada por Asus en el marco del CES 2021, la mayor feria tecnológica del mundo que en su última edición se llevó a cabo de manera digital.

La versión que revisamos es la que se comercializa en Estados Unidos, la cual destaca por tener un procesador Intel i7 de última generación, soporte hasta 32 GB de memoria RAM y una certificación Intel Evo.

Aquí las especificaciones de la nueva ZenBook Duo:

ASUS ZenBook Duo UX482 Especificaciones Pantalla - Principal: 14 pulgadas, pantalla táctil, resolución Full HD (1.920 x 1.080 píxeles), IPS y tasa de refresco de 60 Hz

- Secundaria ScreenPad Plus: 12 pulgadas, pantalla táctil, resolución 1.915 x 515 píxeles, IPS, con soporte para Stylus Procesador Intel Core i7 de 11va generación - 1165G7 Tarjeta de video Intel Iris Xe Graphics Memoria RAM 32 GB Almacenamiento 1 TB M.2 NVMe PCIe 3,0 Conectividad Bluetooth 5,0, 802.11ax Wi-Fi 6 Puertos 1x puerto USB 3,2 tipo A

1x 3,5mm jack

2x Thunderbolt tipo C

1x HDMI 1,4

Lector tarjeta Micro SD Batería 70 Wh, cuatro celdas de Li-ion. Cargador 65W entrada tipo C Dimensiones 32,40 cm x 22,20 cm x 1,69 cm - 1,73 cm Peso 1,57 kg Extras Soporte para lápiz óptico Stylus

Certificación EVO

Validación Pantone

Doble pantalla: opción tan práctica como atractiva

Cuando la sacamos de su caja y la utilizamos por primera vez, descubrimos que su mayor atractivo es su doble pantalla táctil. El tamaño de la principal es de 14 pulgadas (1.920 x 1.080 píxeles), mientras que la segunda tiene 12 pulgadas (1.915 x 515 píxeles).

ZenBook Duo. (Imagen: Julio Melgarejo)

¿Cómo funciona? ¿Es libre o estamos limitados a unas aplicaciones? La ScreenPad Plus, como fue bautizada la segunda pantalla, trabaja como un segundo monitor. Podremos intercambiar entre las pantallas ventanas de Google Chrome, programas, bloc de notas, etc.

Además, en la parte izquierda de la ScreenPad tenemos una barra vertical con accesos directos a apps como Spotify o calculadora, ajustes o al navegador entre aplicaciones.

Asus ZenBook Duo. (Imagen: Julio Melgarejo)

En el día a día, durante una jornada normal de trabajo remoto, podemos estar en una reunión en Zoom en la pantalla principal y tener en la ScreenPad nuestras notas, calendario o el correo. Las opciones son variadas y dependerá del usuario. Pero el resultado es el mismo: una tarea multiusos a otro nivel y práctica en tareas cotidianas.

En la ScreenPad se ha visto hasta tres ventanas en simultáneo, aunque por el tamaño de la ZenBook, recomiendo usar solo dos ventanas, puesto que tener tantos elementos podría llegar a confundir.

Asimismo, al inicio toma tiempo acostumbrase a este formato de laptop doble pantalla, ya que la ScreenPad obliga a que el teclado esté ubicado más abajo que de costumbre junto a un pequeño touchpad (si tienes un mouse, utilízalo ya que te dará mayor espacio de acción). No obstante, con el pasar de los días uno se adapta e incluso nos costará volver al diseño tradicional de las laptops.

Así es la doble pantalla de la Asus ZenBook Duo. (Imagen: Julio Melgarejo)

Diseño

Ahora pasemos a otro punto ligado estrechamente al anterior: el diseño. Si bien la doble pantalla se lleva todos los reflectores, la construcción de la ZenBook se mantiene en un nivel muy alto. El cuerpo está construido en base a aluminio y el modelo que revisamos es de color azul, llamado también por Asus como ‘Celestial Blue’.

En la parte trasera, encontramos el clásico logo de Asus ubicado a la derecha. En los laterales, al lado izquierdo vemos dos puertos USB tipo C y un puerto HDMI, mientras que en el costado derecho hay un lector de tarjeta SD, el puerto para auriculares jack 3,5 mm y un puerto USB tipo A. Nos quedamos justos con la cantidad de conectores.

Así es la Asus ZenBook Duo por detrás. (Imagen: Asus)

Luego, al abrir la laptop nos encontramos con un teclado retroiluminado de buen tacto, lo que se traduce en una sensación cómoda a la hora de escribir. No olvidemos que el Touchpad, para mover el cursor, está a escasos centímetros.

A diferencia de otros equipos de la firma Asus, el Touchpad de este equipo no tiene una función numérica táctil, como sí podíamos ver en la ZenBook Flip S del 2020, por ejemplo. Aunque esta pérdida no se echa de menos.

La ScreenPad tiene un tamaño de 12 pulgadas. (Imagen: Julio Melgarejo)

¿Y cómo está la laptop en cuanto a dimensiones? La ZenBook Duo tiene un grosor de 1,73 cm estando cerrada y un peso de 1,57 kilos. Esto la hace ideal para llevarla en la mochila o para transportarla a cualquier sitio. Gracias a su construcción en aluminio, el equipo se siente ligero y compacto.

Sumado a esto, la pantalla tiene unos bordes reducidos en los costados, aunque ya no tanto en la parte superior. En números, la relación pantalla-cuerpo es de 93% y no es más debido a la ubicación de la cámara web. Sobre esta última, tiene una resolución máxima de 720 píxeles. Sí, no es Full HD, algo que se extraña en medio de tantas videollamadas que hacemos hoy en día.

Rendimiento

El modelo revisado para este análisis es el que se distribuye en Estados Unidos y destaca por tener un procesador Intel i7 de 11ma generación, avalado por la certificación EVO, y una tarjeta de video integrada Intel Iris Xe. Sobre la RAM, la ZenBook Duo saca a relucir unos 32 GB de RAM y una unidad de estado sólido de 1 TB. Toda esta combinación nos bastará para tareas de ofimática o de uso cotidiano. Bien en reuniones por Zoom, bien en programas Office, bien para ediciones en Photoshop, etc.

Asus indica que la ScreenPad tiene soporte para programas Adobe como Photopshop, Lightroom Classic, Premiere y After Effects, y en el futuro llegarán más.

ZenBook Duo. (Imagen: Asus)

Si quieres diseñar, también podrás hacerlo sin problemas y podrás sacarle partido al stylus de Asus, el lapicero de alta precisión de los asiáticos. Este será útil cuando necesitemos dibujar, crear gráficas o apuntar algo con rapidez.

¿Y en cuanto a videos? Podrás hacerlo sin problemas, ya que tenemos un procesador de primer nivel. También tenemos una tarjeta de video (GPU) Intel integrada Iris Xe, que ofrece un rendimiento aceptable en tareas como renderización, streaming o videojuegos.

La Asus ZenBook tiene una doble pantalla. (Imagen: Asus)

La ZenBook Duo que llega al Perú tendrá 16GB de memoria RAM y una tarjeta de video Nvidia MX250.

La ScreenPad de la ZenBook Duo es atractiva y útil, pero puede jugar en contra en determinados momentos. En mi caso sentí que por momentos la ScreenPad era reducida y se me dificultó leer con claridad letras pequeñas (como las que se ven en notas informativas o correos, por ejemplo). Al tener en ella solo dos ventanas y hacer zoom, pude paliar este detalle.

¿Cómo le fue en videojuegos? Si bien este no es su apartado principal, podrás jugar en calidades medias / altas dependiendo de los títulos. La tarjeta Intel Iris Xe sorprende gratamente.

Batería

Un punto que Asus viene fortaleciendo en los últimos años y que en la ZenBook Duo no falla. Con una calibración estándar (brillo en 50% en ambas pantallas), tendremos entre 6 a 7 horas en tareas básicas, como revisar correos, navegar en Internet, ver videos en Youtube o redactar. Esto puede cambiar si es que a la ScreenPad le aumentamos el brillo al máximo. Así, tendremos una autonomía media de 5 a 6 horas.

Su carga de 0 a 100% nos tomará 1:50 horas, utilizando el cargador original de Asus que destaca por su reducido tamaño y su potencia de 65W.

Conclusiones

Si estás en búsqueda de una laptop pequeña y atractiva, la ZenBook Duo podría ser tu opción. La ScreenPad puede ser de gran ayuda en tareas de ofimática o aplicaciones de edición / diseño. Además, la batería ofrece un resultado positivo y en cuanto a rendimiento no hay problema para tareas cotidiana. Quizá su punto débil es su cámara web es tan solo de 720 píxeles.

