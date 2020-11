The Last of Us Part II acaba de consagrarse con el premio a Juego del año en los Golden Joystick Awards, ceremonia organizada por el reconocido medio GamesRadar. El videojuego desarrollado por el estudio Naughty Dog se llevó el reconocimiento en seis categorías, en las que encontramos Mejor Narrativa, Mejor Audio o Juego del año de PlayStation.

Sumado a esto, Naughty Dog ganó el premio a Estudio del año, por su obra The Last of Us Part II, título que fue dirigido por Neil Druckmann y que vio la luz en junio pasado como exclusivo de PlayStation 4.

Asimismo, los Golden Joystick Award tuvieron lugar el 24 de noviembre y se entregaron, en total, 24 premios. Fall Guys se llevó el galardón a Mejor juego multijugador, mientras que Hades hizo lo propio en la categoría Mejor juego independiente.

Aquí te dejamos la lista completa de los ganadores:

Mejor juego del año : The Last of Us Part II

: The Last of Us Part II Mejor narración : The Last of Us Part II

: The Last of Us Part II Mejor juego multijugador : Fall Guys

: Fall Guys Mejor diseño visual : The Last of Us Part II

: The Last of Us Part II Mejor expansión de juego : No Man’s Sky: Origins

: No Man’s Sky: Origins Juego móvil del año : Lego Builder’s Journey

: Lego Builder’s Journey Mejor sonido : The Last of Us Part II

: The Last of Us Part II Mejor juego independiente : Hades

: Hades Mejor juego activo : Minecraft

: Minecraft Estudio del año : Naughty Dog

: Naughty Dog Juego de deportes electrónicos del año : Call of Duty: Modern Warfare

: Call of Duty: Modern Warfare Mejor nuevo streamer : IamBrandon

: IamBrandon Mejor juego familiar : Fall Guys

: Fall Guys Mejor comunidad de juegos : Minecraft

: Minecraft Mejor intérprete : Sandra Saad (Kamala Khan en Marvel’s Avengers)

: Sandra Saad (Kamala Khan en Marvel’s Avengers) Descubrimiento del año : Innersloth (Among Us)

: Innersloth (Among Us) Contribución destacada : la industria del juego

: la industria del juego Juego de PC del año : Death Stranding

: Death Stranding Mejor hardware para juegos : NVIDIA GeForce RTX 3080

: NVIDIA GeForce RTX 3080 Juego del año de PlayStation : The Last of Us Part II

: The Last of Us Part II Juego del año de Xbox : Ori and the Will of the Wisps

: Ori and the Will of the Wisps Juego del año de Nintendo : Animal Crossing: New Horizons

: Animal Crossing: New Horizons Juego más esperado : God of War: Ragnarok

: God of War: Ragnarok Premio de la crítica: Hades

