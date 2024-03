Cada vez son más las empresas que se suman a innovar con esta tecnología. A OpenAI, creadora del ChatGPT, se han sumado Google, Microsoft, Meta, etc. No hay quien no apueste por la IA, hasta para hacer los nuevos smartphones.

Ya no solo se trata de crear texto, fotos o videos a partir de algunas indicaciones a una aplicación, la búsqueda de información o el procesamiento de datos. Pero detrás de todo esto están empresas como AMD, compañía estadounidense de semiconductores.

Hablamos con Nicolás Cánovas, director general de AMD para Latinoamérica, para conocer los cambios que se necesitan hacer para que la IA siga avanzando y qué pueden necesitar países como Perú para no quedarse atrás en esta nueva carrera tecnológica.

—Pareciera que hoy la IA vive un momento de popularidad. ¿A qué se debe esta tendencia?

Como concepto, para las empresas de tecnología no es nuevo. Lo que pasó fue que explotó al público, a la gente, al usuario común, y principalmente cuando sucede esto vemos dos etapas: la primera es la del hardware. Para que pueda un usuario hablar y entender, o vivir la IA, el hardware lleva un cierto tiempo de desarrollo para brindar ese procesamiento masivo, ese ancho de banda que se necesita para correr los distintos modelos [de IA]. Eso fue lo primero, en donde obviamente AMD es un actor muy importante con sus procesadores.

Ahora, lo que vimos a partir del año pasado, y que creo que este año va a tener una aceleración muy fuerte, es el software que realmente saque jugo a toda esa capacidad bruta de procesamiento que puede dar el hardware. Entonces, creo que esa es la etapa en donde se hace visible su importancia para ver en qué se puede usar [la IA], los beneficios que trae.

"Creo que ésta es una ola que es al menos tan fuerte como lo fue la introducción de Internet en nuestra vida diaria, al trabajo"

—Se habla de varios tipos de IA, hasta de una super inteligencia artificial. ¿En qué momento de su evolución nos encontramos?

Diría que hoy hay una explosión de lo que es la inteligencia artificial generativa. Obviamente, muy enfocada en la generación de contenido a partir del texto, video, imágenes. Creo que hoy tenemos un nivel de IA muy enfocado en el análisis de muchos datos, de mucha cantidad de información, que fue lo primero que vimos, y desde ahí la generación de nuevos contenidos a partir de lo que se pide.

Entonces, antes eran imágenes y ahora son videos. Creo que estamos en los estadios primarios de lo que es la inteligencia artificial. Ahora, esos estadios son un avance muy fuerte. Creo que ésta es una ola que es al menos tan fuerte como lo fue la introducción de Internet en nuestra vida diaria, al trabajo, con la diferencia que todavía va a ser más rápida su adopción.

Nicolás Cánovas, director general de AMD para Latinoamérica. La apuesta de la firma de procesadores es por la IA. (Foto: Difusión)

—El año pasado AMD tuvo la presentación de procesadores. ¿Qué tan importante se ha convertido esta herramienta para avanzar con la IA?

Es clave el hardware. Es clave porque es el que permite el nivel de procesamiento adecuado para dar vida a la inteligencia artificial. Si tú piensas la cantidad de información y datos, y lo que significa los aprendizajes de estos modelos, es una cantidad de procesamiento que hasta hace algunos años era casi imposible de pensar.

Entonces, se ha hecho una evolución tan grande que creo que es lo que ha permitido estos avances. AMD ha jugado, como te decía, un rol muy importante en la evolución de sus procesadores, en la evolución de la tecnología que hoy permite tener un centro de datos que realmente puedan procesar todo eso, el CPU tradicional como nuestro procesadores EPYC para servicios son muy importantes, pero t ambién se identificó, ya hace algún tiempo, que los procesadores gráficos son los que realmente pueden dar mucha vida y pueden dar mucho empuje a la inteligencia artificial.

— Pero la competencia no es fácil. ¿Uno de los mayores competidores sería Nvidia, o cuál sería el mayor competidor?

No, creo que hay varias empresas. Primero cambió el contexto en eso: antes teníamos un competidor y ahora empieza a haber otros, lo que habla de la diversificación del negocio de AMD. Son competidores que empezaron a poner foco y aceleraron, y creo que AMD realmente está en una posición muy importante dentro de ese contexto. Al final del día, algo que nosotros siempre promovimos, y que fue una base en nuestro crecimiento, es que a mayor competencia, mayor desarrollo.

"Creo que AMD está enfocado en que la inteligencia artificial tenga vida y se desarrolle con los productos que lanzamos"

—Buscando un poco en las noticias del año pasado, AMD hablaba más sobre su aspecto gaming. ¿El gaming va a ser lo que defina el avance tecnológico en esta competencia entre los procesadores?

No necesariamente. Va a ser uno de los grandes temas donde obviamente el aspecto gráfico y todo lo que va a permitir el gaming será importante , pero de vuelta, creo que AMD está enfocado en que la inteligencia artificial tenga vida y se desarrolle con los productos que lanzamos: nuestro acelerador Instinct MI300, que es un acelerador de GPU, lo que permite es ampliar la base tecnológica para dar cualquier tipo de aplicación de inteligencia artificial que hoy exista, desde algunas básicas, desde impulsar los sistemas operativos como Microsoft y todo su nuevo sistema que va a traer un montón de aplicaciones de inteligencia artificial en donde el gaming es un desarrollo que va a sacar mucho provecho.

El gaming será uno de los campos donde se desarrolle la lucha por desarrollar la inteligencia artificial. (Foto: pexels.com)

— Normalmente las noticias sobre IA llegan desde Europa, Estados Unidos, China, Japón. ¿Cómo vamos en Latinoamérica, cómo se ve este este desarrollo de la IA?

Bueno, yo creo que está fuerte, está muy fuerte. Obviamente hay una primera ola que son de las grandes empresas de ciertos países, donde empiezan a incorporar masivamente. Las bases centrales de Google, Microsoft y todas las grandes empresas están fuera de América Latina.

Ahora, ese desarrollo impacta a todo el mundo. En América Latina creo que todas las empresas con las que estamos hablando, en todas ellas hay preguntas sobre inteligencia artificial, empezando a prepararse sobre sus sistemas y ver cómo pueden incluir la IA. Empezó con las grandes empresas, pero además veo empresas de rango medio en su tamaño que realmente están queriendo implementar procesos de IA, que quieren saber cómo estar preparados; qué se necesita tener; que tienen sistemas o centros de datos obsoletos; y que, al momento de recambio, estar listos para esa ola que se viene. Te diría que casi en el 90% de los casos estamos teniendo esas conversaciones. Estamos viendo en distintos países de América Latina: primero en los gobiernos, empezando a regular. En Perú vimos, obviamente, legislación que empieza a salir al respecto para darle un marco regulatorio, en Chile estamos viendo centros impulsados por universidades, por el gobierno, que empiezan a ser un Centro de Inteligencia Artificial dedicado al aspecto científico.

Entonces, vemos que está avanzando muy fuerte. Y una de las cosas que me llamó la atención positivamente sobre Perú fue que, ya ni siquiera hablando de inteligencia artificial, sino desde un procesador para computadora de escritorio, para cualquier tecnología, nosotros lo llamamos como adoptadores tempranos de tecnología, “Early technology adopters”. En general, cuando aparece una tecnología nueva Perú es de los principales países en incorporarla y esto se da de manera consistente, no es que un producto gustó más . La tasa de renovación de tecnología en Perú es bastante más acelerado que en otros países de la región. Creo que esto para la inteligencia artificial es un aspecto que va a seguir así.





— ¿En qué rubros podrían explotar más la inteligencia artificial países como Perú, o de nuestra región?

Lo primero es que la inteligencia artificial cruza industrias. Lo que se habla de su implementación es hacer más efectiva, más eficiente, una operación. La cantidad de datos que puede procesar, de los que puede aprender y puede darnos la información en base a lo que querramos es algo que trae beneficios para todos. Estamos viendo que, por ejemplo, industrias como el retail (venta al por menor) es donde más empieza a verse. Hay algunas empresas mineras también, pensando en la zona cercana de Perú y Chile que empiezan a utilizarla. Creo que todo lo que sea manejo de base de datos, o de tener clientes y poder manejar una segmentación adecuada, es importante. Uno, es para mejorar el proceso productivo hacia fuera y otro, para procesos internos. Creo que eso es donde vamos a ver la primera evolución: empezar a ofrecer herramientas para desarrollar mejor el trabajo, para que las personas puedan tener más datos o más datos procesados para tomar decisiones.