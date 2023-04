En 1981, a puertas de que Apple lanzara por primera vez su mítica Macintosh, un programador de la compañía, entre tarea y tarea, desarrollaba un software que se convertiría, posteriormente, en el primer y único videojuego creado y distribuido por la misma firma de la manzana.

Nos referimos a “Through The Looking Glass”, más conocido como Alice, en referencia al personaje de Lewis Caroll, un título hecho por Steve Capss, que en aquellas épocas trabajaba en la división del Apple Lisa –una de las primeras computadoras personales de Apple–, más específicamente sus labores estaban relacionadas con la compatibilidad de impresoras.

Según se relata en Vida Extra, el juego coloca a la protagonista de Alicia en el País de las Maravillas en un tablero de ajedrez, donde debe eliminar a las piezas que avanzan desde el extremo opuesto para ganar, evitando ser capturada.

La protagonista del juego se moverá siguiendo las reglas tradicionales del ajedrez, al tiempo que evita que las piezas enemigas, que se mueven de acuerdo a sus reglas habituales, la alcancen. A medida que las piezas rivales se mueven más rápido, la dificultad del juego aumenta.

El videojuego se empezó a hacer popular entre las oficinas de la firma tecnológica hasta que, finalmente, llegó a manos de Steve Jobs. El empresario quedó bastante fascinado con la idea e, incluso, animó a su creador a sumarse al equipo de Macintosh, un hecho que se volvería relevante con el tiempo para el mundo de la informática, ya que Capps sería pieza fundamental en proyectos como Finder de Apple o, años, Internet Explorer y MSN de Microsoft.

Si bien, Capps buscó compañías para poder lanzar su creación –inclusive estuvo en conversaciones con Electronic Arts–, al final, Jobs lo convence que sea Apple la encargada de distribuir el título. El resultado es impresionante, “Through The Looking Glass” se lanzó con un packaging realmente de lujo, el cual estaba hecho con tapa de madera imitando a un libro y con diseños del popular cuento de fantasía.

Empaque de “Through The Looking Glass” .

Sin embargo, como en aquella época la percepción del público era que la Macintosh no era un equipo hecho para el trabajo, ya que –a diferencia de los modelos del momento, mucho más sobrios– los gráficos de esta se inclinaban más hacia el lado de los videojuegos; la estrategia de la compañía fue no promocionar el título de Capps para evitar reforzar ese pensamiento generalizado

De esta manera, “Through The Looking Glass” se convirtió en una rareza dentro de la empresa, pues es el único juego desarrollado y distribuido directamente por Apple en formato físico, pero se mantuvo oculto en la medida de lo posible para no perjudicar su negocio principal.