Honor, con la intención establecerse firmemente en la gama alta, ha presentado su nuevo celular plegable, el Magic Vs. El equipo fue revelado en China el pasado 23 de noviembre; sin embargo, se espera que sea el primer plegable de la marca en ser vendido en occidente.

El Honor Magic Vs es el segundo celular plegable de la marca china, pero sería el primero en internacionalizarse, buscando competir con los modelos de Samsung y Xiaomi. El Comercio conversó con Eid Hirsh, director de relaciones públicas de Honor Perú, quien habló sobre el posible lanzamiento del teléfono en nuestro país.

—¿Es el primer plegable que sale de China, no es cierto?

De hecho, todavía no sale de China. Todavía no se ha anunciado oficialmente su llegada a otros países fuera de China, pero te puedo adelantar que es un equipo que va a contar con los Google Mobile Services. Esto quiere decir que vamos a poder disfrutar en países de occidente con las aplicaciones que disfrutamos, así que no nos sorprende que próximamente podría haber la internacionalización de este equipo más rápido de lo que esperas.

—Cuando dices vamos, ¿significa que podría venir a Perú?

Claro que sí. Ninguno de los países está descartado y especialmente Perú. Porque el Perú es uno de los principales destinos de Honor en Latinoamérica. Tenemos las tres primeras tiendas abiertas en América Latina, más de 30 productos, muchos de los cuales solo se han presentado en Perú y no en otros países de la región. Y otras novedades también que han llegado primero a nuestro país antes que a otros países importantes, incluido México.





—Con este teléfono están intentando entrar a la gama alta. ¿Cómo se siente Honor al respecto?

Estamos sumamente contentos y satisfechos porque ya hemos hecho unos primeros acercamientos con el Honor Magic 4 Pro, que de hecho es muy alineado a esta estrategia nuestra de un dual flagship. Porque tenemos un flagship, un equipo bandera plegable, y otro tradicional que es el Honor Magic 4 Pro, que ya llegó al Perú y que rápidamente se convirtió en un equipo importante para personas que buscan un acompañamiento mucho más profesional. No solo en procesador, en uso de información, sino también en video y fotografías.

—Entonces, ¿este teléfono le sirve a los creadores de contenido con normalidad?

Este Honor Magic Vs le puede servir a las personas que buscan trabajar siempre, en cualquier momento y donde se encuentren. Cuando lo vemos cerrado, vamos a tener un equipo como los teléfonos que usamos sin problema. Pero, abierto, vamos a tener una tablet de 7,46 pulgadas. Entonces vamos a tener una un espacio interesante y amplio para poder disfrutar de contenidos, trabajar y hacer todo lo que tenemos que hacer.

—¿Más o menos cuándo estarían saliendo de China?

El equipo ha sido presentado hace una semana en China, entonces a veces toma ciertos tiempos en la internacionalización de un equipo. Esperemos que en las próximas semanas podamos tener novedades de una posible llegada a ciertos destinos, incluyendo, por qué no, el Perú.

—¿Y cuánto estaría costando en relación a China?

El precio no lo tengo en este momento, pero te aseguro que el precio con el que llegaría, si es que así es, a Perú, sería un precio muy competitivo porque sabemos que el mercado ya cuenta con alternativas de equipos plegables. Entonces, tenemos que llegar a satisfacer una necesidad que ya de por sí está cubierta localmente.

Modelos del HONOR Magic Vs. (Foto: HONOR)

—El anterior plegable de Honor también era gama alta…

Sí, de hecho, en la versión anterior, el Magic V tenía, por ejemplo, 92 componentes en la bisagra. Hoy eso lo hemos reducido a solamente cuatro. Podemos doblar este equipo más de 400.000 veces durante 10 años. ¿Esto qué quiere decir? Que 100 veces podríamos estarlo abriendo y cerrando durante un día. Con el Magic V teníamos ciertas limitaciones porque era una versión anterior, pero con este Magic Vs hemos colmado las expectativas que teníamos con respecto al anterior.

A continuación, las características del nuevo plegable Honor Magic Vs.