Google ha anunciado una nueva serie de medidas destinadas a la tienda de aplicaciones online de Android, Play Store, entre las que se encuentran aquellas con las que busca acabar con la publicidad invasiva y mejorar la experiencia durante su uso.

La normativa entrará en vigor a partir del 30 de septiembre de este año y obliga a los desarrolladores de estos servicios a implementar otros formatos de anuncios que no desvíen la atención de los usuarios o interrumpan su actividad.

La compañía ha detallado en su página de soporte cuáles serán los anuncios afectados, que dejarán de poder implementarse en las aplicaciones que forman parte de Play Store a partir de dicha fecha.

En primer lugar, ha anunciado que no se permiten anuncios a pantalla completa en diferentes formatos, como pueden ser GIFs o videos, “que se muestran inesperadamente, generalmente cuando el usuario ha elegido hacer otra cosa”, tal y como se puede leer en este texto.

Tampoco estarán permitidos los anuncios que aparezcan durante el juego al comienzo de un nivel determinado o durante el inicio de un segmento de su contenido.

Por otra parte, los de Mountain View han puntualizado que tampoco será posible integrar anuncios de video a pantalla completa durante la pantalla de bienvenida, esto es, en el momento en que se carga una aplicación.

Finalmente, ha subrayado que no se permitirá publicidad de pantalla completa que no se pueda cerrar pasados 15 segundos. No obstante, ha puntualizado que los anuncios que no interrumpan a los usuarios en sus acciones, como por ejemplo, los que aparecen después de la pantalla de puntuación en un videojuego; pueden persistir más de ese tiempo en pantalla.

Además, el desarrollador ha indicado que estas limitaciones no se aplicarán a los anuncios que los usuarios aceptan de forma explícita. Estos son aquellos que los desarrolladores ofrecen para que los usuarios puedan verlos a cambio de desbloquear una función específica del juego o bien una sección concreta de la aplicación que esté utilizando.

Esta política tampoco se aplicará a la monetización y a la publicidad que no interfiere con el uso normal de la aplicación o el juego, como pueden ser contenidos de video con anuncios integrados o anuncios que no son de pantalla completa.