WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en el mundo. Cuando se hace algún cambio o se agrega una función, se hace notar y los usuarios no tardan en comentarlo entre ellos. En los últimos días, varios usaron sus redes sociales para criticar el nuevo cambio de imagen que se le hizo a la app.

Esta modificación solo la pueden percibir aquellas personas que tienen celulares de Apple. Ahora los iconos que aparecen en la parte inferior de la aplicación en el menú principal empezaron a aparecer en verde, el color predilecto de la aplicación. Antes estos aparecían en azul con las notificaciones en rojo. WhatsApp ya había testeado esta versión hace unos meses, pero ahora se aplica de forma general a todos los dispositivos que funcionan con el sistema operativo iOS.

Esto no afecta a los usuarios de Android, porque estos dispositivos funcionan con el sistema operativo de Google ya tenían las notificaciones de color verde. Por lo tanto, la actualización solo aplica para los iPhones.

Según informa The Sun, desde Meta ―la empresa que es dueña de la app― informaron: “Hemos realizado algunos cambios en la apariencia y funcionamiento de WhatsApp, incluidos espacios, colores, íconos y más”. En ese sentido, aclararon que esta transformación aporta “una experiencia nueva y moderna a WhatsApp y la hacen más accesible y fácil de usar”.

Algunas personas se preguntan si esta configuración la pueden cambiar a cómo estaba antes de la actualización, pero lamentablemente, no es posible cambiar el color de WhatsApp. Según Meta, todos los que usan WhatsApp eventualmente recibirán esta actualización, “por lo que no es algo que puedas optar por no recibir”. Y añadieron: “Si aún no puedes ver estos cambios, es posible que haya que esperar un poco antes de que lleguen a todo el mundo”.

GDA / La Nación / Argentina